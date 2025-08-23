Ошибки в интерьере: каких решений стоит избегать при ремонте

Создать уютный и стильный интерьер сложно, а испортить его — очень легко. Дизайнер Асаль Тухтабаева рассказала, каких решений стоит избегать, чтобы ремонт не превратился в набор устаревших или безвкусных элементов.

"Все лучшее сразу"

Главная ошибка новичков — желание применить все понравившиеся идеи сразу. В итоге интерьер перегружен фактурами, цветами, формами и блеском. Такой хаос может выглядеть как "красивое, но невыносимое". Асаль советует доверить создание эклектики профессионалу, иначе результат будет разочаровывать.

Наследие "евроремонта"

В 90-е годы "евроремонт" воспринимался как знак качества. Но арки, радиусные стены, пестрые обои, акриловые полы и "светлый верх — темный низ" давно устарели. Несмотря на это, некоторые до сих пор считают такие решения эталоном "правильного" ремонта.

Потолки и окна

Многоярусные потолки из гипсокартона с фигурными формами и точечными светильниками — еще один пережиток прошлого. Они делают помещение тяжелым и визуально старят его.

Схожая проблема и с окнами: массивные портьеры с ламбрекенами, кистями и блестящими тканями могут подойти только в редких случаях. Чаще всего они "давят" и перетягивают внимание на себя.

Мягкая мебель с лишними деталями

Диваны и кресла с принтами в виде флагов, букв или городских пейзажей выглядят устаревшими. По словам Асаль, это "визуальный шум" и ненужные цвета в интерьере.

"Цыганское барокко"

Фальшкамины, пластиковые колонны, псевдобалки и плитка под старину из дешевых материалов — все это скорее испортит помещение, чем украсит его. Такой стиль вряд ли уместен даже в большом доме, а в малогабаритных квартирах он и вовсе выглядит нелепо.