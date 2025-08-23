Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Гармоничный декор стены в гостиной
Гармоничный декор стены в гостиной
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:19

Ошибки в интерьере: каких решений стоит избегать при ремонте

Дизайнер Асаль Тухтабаева назвала устаревшие приёмы ремонта, которых стоит избегать

Создать уютный и стильный интерьер сложно, а испортить его — очень легко. Дизайнер Асаль Тухтабаева рассказала, каких решений стоит избегать, чтобы ремонт не превратился в набор устаревших или безвкусных элементов.

"Все лучшее сразу"

Главная ошибка новичков — желание применить все понравившиеся идеи сразу. В итоге интерьер перегружен фактурами, цветами, формами и блеском. Такой хаос может выглядеть как "красивое, но невыносимое". Асаль советует доверить создание эклектики профессионалу, иначе результат будет разочаровывать.

Наследие "евроремонта"

В 90-е годы "евроремонт" воспринимался как знак качества. Но арки, радиусные стены, пестрые обои, акриловые полы и "светлый верх — темный низ" давно устарели. Несмотря на это, некоторые до сих пор считают такие решения эталоном "правильного" ремонта.

Потолки и окна

Многоярусные потолки из гипсокартона с фигурными формами и точечными светильниками — еще один пережиток прошлого. Они делают помещение тяжелым и визуально старят его.
Схожая проблема и с окнами: массивные портьеры с ламбрекенами, кистями и блестящими тканями могут подойти только в редких случаях. Чаще всего они "давят" и перетягивают внимание на себя.

Мягкая мебель с лишними деталями

Диваны и кресла с принтами в виде флагов, букв или городских пейзажей выглядят устаревшими. По словам Асаль, это "визуальный шум" и ненужные цвета в интерьере.

"Цыганское барокко"

Фальшкамины, пластиковые колонны, псевдобалки и плитка под старину из дешевых материалов — все это скорее испортит помещение, чем украсит его. Такой стиль вряд ли уместен даже в большом доме, а в малогабаритных квартирах он и вовсе выглядит нелепо.

Дизайнеры рассказали, как визуально увеличить маленькую квартиру с помощью света и цвета сегодня в 2:15

Как визуально увеличить маленькую квартиру: советы дизайнеров

Даже крошечную комнату можно превратить в просторное и уютное место. Пять дизайнерских приемов помогут визуально расширить пространство без перепланировки.

Читать полностью » Васильев: старые двери, окна и сантехнику можно продать и компенсировать расходы на ремонт сегодня в 1:11

Как заработать на ремонте: что делать с остатками стройматериалов

Эксперт рассказал, как вернуть часть денег после ремонта: ненужные стройматериалы можно продать, а оплату работ организовать так, чтобы избежать переплат.

Читать полностью » Шестаков: современные выдвижные системы и модули помогают экономить место на кухне сегодня в 0:37

Чистая столешница и всё под рукой: секреты грамотной организации кухни

Порядок на кухне — это не про уборку, а про комфорт и ритуалы. Эксперты рассказывают, как даже маленькую кухню превратить в удобное и стильное пространство.

Читать полностью » Сезон пауков длится с сентября до октября: как защитить дом апельсиновыми корками вчера в 23:19

Пауки не выносят этого запаха: простой трюк с апельсином защитит ваш дом

Начался сезон пауков? Не пускайте их в дом с помощью апельсиновых корок! Узнайте, как цитрусовый аромат отпугивает пауков и как правильно использовать корки для защиты.

Читать полностью » Лавровый лист помогает отпугнуть мух, комаров и муравьёв в доме вчера в 22:07

Надоели муравьи? Сделайте это с лавровым листом, и они исчезнут навсегда

Забудьте про насекомых! Узнайте, как лавровый лист поможет от мух, комаров и муравьев. Эффективные и безопасные способы применения для дома.

Читать полностью » Дверные ручки и выключатели названы главными источниками микробов в квартире вчера в 21:03

Хватит тратить деньги на чистящие средства: секрет отельной чистоты раскрыт

Мечтаете о чистоте, как в отеле? Эксперты раскрыли секрет: важна не химия, а порядок уборки. Начните с обработки дверных ручек и выключателей, затем зеркала и завершите полом.

Читать полностью » WHO: изоляция и освещённость помогают защитить дом от летучих мышей вчера в 20:16

Летучие мыши облюбовали ваш дом? 3 шага, которые навсегда избавят от незваных гостей

Защитите свой дом от нежелательных гостей! Узнайте о простых и эффективных методах защиты от летучих мышей, без вреда для животных и окружающей среды.

Читать полностью » Эксперты назвали вещи, которые мешают здоровому сну в спальне вчера в 19:52

Всего 5 шагов к спокойному сну: что убрать из спальни прямо сегодня

Спальня должна быть зоной отдыха, а не складом вещей. 5 предметов мешают вам спать спокойно, и только одна деталь сделает комнату по-настоящему уютной.

Читать полностью »

