Уютно и комфортно: как создать современный дизайн интерьера для кухни

Как создать дизайн интерьера для кухни: полезные советы

Как создать дизайн интерьера кухни

Современная кухня отличается минималистичным дизайном и яркими акцентами. Минималистичная кухня включает в себя мебель без лишних линий, поверхности однотонные, матовые. Можно выбрать шкафы без ручек.

Кроме того, для создания минимализма следует отказаться от внешних систем хранения — полок и крючков. Для этого используют шкафы и закрытые полки.

Что касается цвета, то лучше всего выбирать холодные, спокойные оттенки.

Например, серый, темно-бирюзовый, темно-синий, темно-зеленый, черный, белый. Можно сделать однообразную кухню или выбрать похожие 2-3 оттенка для интерьера.

Если вы предпочитаете более светлые интерьеры, выбирайте цветную мебель и элементы декора. Например, картины, фартук, скатерть.

Также уместно будет использовать как комнатные растения, так и букеты из живых цветов. Выбирайте небольшие декоративные элементы, которые будут подходить к вашему стилю и цвету.

Вы можете создать несколько видов освещения на кухне для вашего удобства. Вам понадобится более яркое освещение для приготовления пищи и приглушенное освещение для обеденной зоны. Вы можете включить в свой интерьер подвесные светильники.

Фото: commons.wikimedia.org/Светлана Глазкина (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)