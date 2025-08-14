Лучшие дизайн-студии 2025 года: кто делает интерьеры, от которых захватывает дух

В 2025 году клиенты всё внимательнее выбирают дизайнеров интерьеров, а студии внедряют 3D-визуализацию, BIM-технологии, экологичные материалы и умные системы. На первый план выходит не только красота, но и функциональность, комфорт и долгосрочная ценность интерьера. Мы собрали рейтинг лучших дизайн-студий, которые задают тренды в этом году.

Современные стили и работа "под ключ" — ИнтекДизайн

Студия создаёт минимализм, скандинавский стиль, мид-сенчури модерн и современную классику. У неё есть собственное производство мебели, что ускоряет реализацию проектов и экономит бюджет. Пример — однокомнатная квартира в ЖК "Приморский квартал": светлые стены, натуральные материалы, минималистичная мебель и многоуровневое освещение создают уютное и функциональное пространство.

Российский и международный опыт — Geometrium

С 2013 года студия проектирует квартиры, дома и коммерческие объекты. Один из знаковых проектов — превращение фюзеляжа Boeing 737 в роскошную виллу на Бали с панорамными окнами, джакузи в кабине пилота и бассейном с прозрачным бортом. Проект стал туристическим магнитом и символом креативного подхода.

Итальянский акцент — Студия Иоланты Федотовой

Работает для русскоязычных клиентов в Италии, адаптируя дизайн под образ жизни заказчиков. В проекте лигурийских апартаментов команда увеличила кухню, заказала мебель со скидкой на фабрике и дистанционно контролировала работы.

Техническая точность — Студия Екатерины Костыриной

С 2012 года команда делает проекты с акцентом на эргономику и инженерные решения. В загородном доме в стиле джапанди коммуникации разместили в подсобках, чтобы сохранить высоту потолков и эстетику интерьера.

Красота и рациональность — D'art

Студия проектирует в стиле тёплого минимализма, джапанди и современной классики. Предлагает комплекс "под ключ", имеет собственное производство мебели и раковин из керамогранита.

"Мы помогаем клиенту не потратить деньги, а инвестировать их в благополучие и стабильность его семьи", — говорит руководитель Ирина Худякова.

Проектирование премиум-уровня — Гиперион

Часть Aurora Group, специализируется на офисах, гостиницах и элитных домах. Использует BIM и 3D-печать, тестирует ИИ-инструменты. Среди проектов — офис Т-банка с гибкими планировками и комплекс "Ростех-Сити" с детальной документацией в сжатые сроки.



При выборе студии важно учитывать не только портфолио и стоимость, но и используемые технологии, подход к коммуникации и умение адаптировать дизайн под конкретные задачи. Лидеры рынка 2025 года показывают, что удачный интерьер — это сочетание эстетики, технологий и грамотной организации процесса.