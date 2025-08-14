Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Спальня в стиле роскошного отеля
Спальня в стиле роскошного отеля
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:26

Лучшие дизайн-студии 2025 года: кто делает интерьеры, от которых захватывает дух

Лучшие проекты российских и международных дизайн-студий представили в рейтинге 2025 года

В 2025 году клиенты всё внимательнее выбирают дизайнеров интерьеров, а студии внедряют 3D-визуализацию, BIM-технологии, экологичные материалы и умные системы. На первый план выходит не только красота, но и функциональность, комфорт и долгосрочная ценность интерьера. Мы собрали рейтинг лучших дизайн-студий, которые задают тренды в этом году.

Современные стили и работа "под ключ" — ИнтекДизайн

Студия создаёт минимализм, скандинавский стиль, мид-сенчури модерн и современную классику. У неё есть собственное производство мебели, что ускоряет реализацию проектов и экономит бюджет. Пример — однокомнатная квартира в ЖК "Приморский квартал": светлые стены, натуральные материалы, минималистичная мебель и многоуровневое освещение создают уютное и функциональное пространство.

Российский и международный опыт — Geometrium

С 2013 года студия проектирует квартиры, дома и коммерческие объекты. Один из знаковых проектов — превращение фюзеляжа Boeing 737 в роскошную виллу на Бали с панорамными окнами, джакузи в кабине пилота и бассейном с прозрачным бортом. Проект стал туристическим магнитом и символом креативного подхода.

Итальянский акцент — Студия Иоланты Федотовой

Работает для русскоязычных клиентов в Италии, адаптируя дизайн под образ жизни заказчиков. В проекте лигурийских апартаментов команда увеличила кухню, заказала мебель со скидкой на фабрике и дистанционно контролировала работы.

Техническая точность — Студия Екатерины Костыриной

С 2012 года команда делает проекты с акцентом на эргономику и инженерные решения. В загородном доме в стиле джапанди коммуникации разместили в подсобках, чтобы сохранить высоту потолков и эстетику интерьера.

Красота и рациональность — D'art

Студия проектирует в стиле тёплого минимализма, джапанди и современной классики. Предлагает комплекс "под ключ", имеет собственное производство мебели и раковин из керамогранита.

"Мы помогаем клиенту не потратить деньги, а инвестировать их в благополучие и стабильность его семьи", — говорит руководитель Ирина Худякова.

Проектирование премиум-уровня — Гиперион

Часть Aurora Group, специализируется на офисах, гостиницах и элитных домах. Использует BIM и 3D-печать, тестирует ИИ-инструменты. Среди проектов — офис Т-банка с гибкими планировками и комплекс "Ростех-Сити" с детальной документацией в сжатые сроки.


При выборе студии важно учитывать не только портфолио и стоимость, но и используемые технологии, подход к коммуникации и умение адаптировать дизайн под конкретные задачи. Лидеры рынка 2025 года показывают, что удачный интерьер — это сочетание эстетики, технологий и грамотной организации процесса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Горчичный порошок для стирки: эффективный и экологичный способ ухода за деликатными тканями вчера в 17:59

Стирайте в горчице, и ваши вещи скажут вам спасибо за заботу

Узнайте, как правильно стирать шерстяные и шелковые вещи в горчице, чтобы удалить загрязнения и сохранить ткань мягкой и приятной на ощупь.

Читать полностью » Почему жидкие моющие средства эффективнее порошков: советы вчера в 16:55

Порошок, гель или таблетки: советы, которые помогут не запутаться в море моющих средств

Узнайте, что лучше — стиральный порошок или жидкие моющие средства, и как выбрать безопасное средство для стирки, которое не вызовет аллергию и обеспечит хорошее качество стирки.

Читать полностью » Влияние пыли и бытовой химии на развитие рака: рекомендации от врача-онколога вчера в 15:50

Домашняя пыль как оружие: скрытые канцерогены, которые влияют на ваше тело

Узнайте, как домашняя пыль и химические вещества в квартире могут провоцировать рак, и что нужно делать, чтобы защитить себя и своих близких от токсичных веществ в воздухе.

Читать полностью » Какие материалы в доме с кошкой обречены на царапины вчера в 14:17

Личный опыт: что точно не выдержит когтей и лап в ремонте

Личный опыт: какие материалы в доме с животными быстро портятся и как сделать стены красивыми, но стойкими к когтям.

Читать полностью » Почему кошкам понравились жидкие обои больше когтеточек вчера в 13:16

Как наши жидкие обои превратились в кошачий скалодром

Личный опыт: как жидкие обои в коридоре стали кошачьим развлечением, и что мы придумали, чтобы спасти стены от когтей.

Читать полностью » Как выбрать отделку стен, чтобы кошка или собака не испортили интерьер вчера в 12:14

Краска и декоративная штукатурка: личный опыт ремонта в доме с животными

Личный опыт выбора отделки стен для квартиры с питомцами: что выдерживает когти и грязь, а что придётся перекрашивать каждый год.

Читать полностью » Как я отучил кошку рвать обои без скандалов и наказаний вчера в 11:09

Личный опыт: кошка и обои - как мы нашли компромисс

Личный опыт: как я отучил кошку рвать обои, перенаправил её энергию на когтеточки и сохранил стены без следов битвы.

Читать полностью » Как я превратил утренний лай собаки соседа в подработку вчера в 10:08

Когда конфликт с соседом по поводу собаки стал моим стабильным доходом

Личный опыт: как я решил проблему лая собаки соседа в пять утра и получил «годовой абонемент» на её выгул с оплатой.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Павел Дуров опубликовал наставления отца Валерия Дурова в его 80-летний юбилей
Спорт и фитнес

Тренеры назвали условия эффективного набора мышечной массы с резиновыми амортизаторами
Еда

Как правильно жарить бананы: пошаговая инструкция от кулинаров
Еда

Как приготовить курицу с грибами и сыром в духовке: пошаговый рецепт
Туризм

USA Today включила Ниагарский водопад в список лучших бесплатных достопримечательностей Америки 2025 года
Наука и технологии

Microsoft продлила обновления Edge и WebView2 в Windows 10 до октября 2028 года
Еда

Медики назвали симптомы отравления соланином при употреблении картофеля
Авто и мото

Болгария с 5 сентября изменит правила дорожного движения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru