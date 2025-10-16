Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Уютная гостиная в солнечном свете
Уютная гостиная в солнечном свете
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:29

Алексей Орехов объяснил, почему трендовые идеи ремонта часто оборачиваются проблемами

Эксперт Орехов: скрытые двери и подоконники из камня — красивые, но неудобные решения для интерьера

В погоне за красивыми кадрами для соцсетей многие выбирают трендовые интерьерные решения, не задумываясь о том, насколько удобно с ними жить. На практике оказывается, что эффектный дизайн часто требует не только вложений, но и постоянного ухода. Об этом рассказал эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании "НАТЭК" Алексей Орехов. Он объяснил, какие модные идеи при ремонте чаще всего приносят владельцам квартир разочарование.

Невидимые двери: красиво, но неудобно

"Это самые популярные пример — входные двери, сливающиеся со стеной", — сказал генеральный директор компании "НАТЭК" Алексей Орехов.

Эффект скрытого входа выглядит впечатляюще, особенно в минималистичных интерьерах. Но реальная эксплуатация быстро превращается в испытание. Такие двери можно установить только на идеально ровные стены — а в старых домах и хрущёвках это редкость. Любые перекосы приводят к щелям и плохой звукоизоляции. Кроме того, конструкция открывается максимум на 180 градусов, поэтому занести крупную мебель почти невозможно. При этом цена "невидимки" в несколько раз выше стандартной, а ремонт фурнитуры нередко обходится как замена всего полотна.

Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: установка скрытых дверей в старом фонде.
Последствие: плохая шумоизоляция, перекосы, неудобство в эксплуатации.
Альтернатива: качественные межкомнатные двери со скрытыми петлями и ровной отделкой под цвет стены — компромисс между дизайном и практичностью.

Подоконники из камня и массива: красиво, но невыгодно

На фото такие подоконники выглядят богато, но в реальности они быстро теряют вид. Над батареей они нагреваются, а при солнечном свете материал пересыхает. Камень создаёт эффект сауны, а дерево со временем трескается и требует регулярной обработки маслом или лаком. В итоге вместо роскошной детали хозяева получают источник проблем и расходов.

Плюсы и минусы
• Плюсы: эстетика, долговечность при правильном уходе.
• Минусы: нагрев, деформация, высокая цена и капризность ухода.

Кварцвинил: не универсальное покрытие

"Этот материал активно рекламируют как износостойкий и универсальный", — отметил генеральный директор компании "НАТЭК" Алексей Орехов.

На практике кварцвинил требует идеально ровного пола. Малейшие неровности вызывают деформацию замков и появление зазоров. В старых домах это превращается в бесконечное выравнивание основания и непредвиденные траты. Кроме того, при нагреве материал может источать запах пластика, что делает его сомнительным выбором для спальни или детской.

Альтернатива — инженерная доска или качественный ламинат с влагостойкой пропиткой: они проще в укладке и лучше переносят неровности.

Стеклянные перегородки и зеркала: больше блеска, меньше комфорта

"Стеклянные перегородки хрупкие, легко повреждаются и стоят дорого при установке", — добавил генеральный директор компании "НАТЭК" Алексей Орехов.

Идея "воздушного" пространства с прозрачными стенами кажется заманчивой, но жить в таком интерьере непросто. На стекле постоянно видны отпечатки, пыль и разводы. В местах с повышенной влажностью зеркала со временем темнеют, а стекло может мутнеть от коррозии. При слабом освещении стеклянные перегородки почти не видны, что делает их травмоопасными. К тому же они мешают циркуляции воздуха и нарушают микроклимат.

Если хочется визуально увеличить пространство, безопаснее использовать зеркальные панели с антизапотевающим покрытием или лёгкие матовые перегородки.

Металл в интерьере: блеск, который тускнеет

Золотистые ножки мебели, блестящие вставки и поручни быстро теряют свой лоск.

"Золотистые ножки у мебели, блестящие поручни и вставки быстро тускнеют, окисляются и оставляют тот самый запах железа", — предупредил генеральный директор компании "НАТЭК" Алексей Орехов.

Через пару лет металлические элементы покрываются пятнами и требуют постоянной полировки. В быту это оборачивается нескончаемыми заботами и регулярными затратами на средства по уходу.

Альтернатива — матовые покрытия из анодированного алюминия или хрома, которые не темнеют и проще чистятся.

Самоклеящиеся покрытия: временный эффект

"На волне упрощения появились и самоклеящиеся покрытия: плитка, обои, панели", — продолжил генеральный директор компании "НАТЭК" Алексей Орехов.

Самоклейка кажется быстрым способом обновить интерьер, но в помещениях с повышенной влажностью она держится недолго. Клей теряет свойства, края отходят, под них попадает вода, и вскоре под обшивкой появляется плесень. Особенно это касается кухни и ванной, где требуется герметичная изоляция.

Практичнее использовать влагостойкие панели из ПВХ или плитку под клей — чуть сложнее в монтаже, зато долговечнее.

Глухие фасады: минимализм с проблемами

Мебель без ручек выглядит стильно, но удобство при этом страдает. Механизмы "нажать-чтобы-открыть" быстро изнашиваются и начинают заедать, а на гладких поверхностях остаются отпечатки пальцев. В итоге ежедневное использование превращается в борьбу с пятнами и неисправными замками.

Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: выбор фасадов без ручек в кухне или прихожей.
Последствие: отпечатки, заедания, раздражение при эксплуатации.
Альтернатива: скрытые ручки-профили или интегрированные выемки — стиль остаётся, а пользоваться проще.

Когда красота становится капканом

"Даже безобидные декоративные решения вроде реечных панелей и молдингов оказываются капканом для пыли", — отметил генеральный директор компании "НАТЭК" Алексей Орехов.

Декор, который выглядит дорого на фото, в быту требует постоянной уборки. Реечные панели собирают пыль, молдинги накапливают грязь, а сложные конструкции требуют деликатного ухода. Те, кто стремился к интерьеру "как в журнале", часто получают квартиру, где красота превращается в ежедневную работу.

Что выбрать вместо трендов

Современный комфорт рождается не из модных идей, а из продуманных решений. Прежде чем следовать за дизайнерскими фото, стоит оценить, насколько выбранный материал выдержит время, влагу и эксплуатацию. Интерьер должен быть не только эстетичным, но и понятным, удобным, долговечным.

"В итоге те, кто стремился к интерьеру из журнала, получают помещение, где красота требует не просто жертв, а ежедневной уборки и постоянных вложений. Настоящий комфорт — не в трендах, а в продуманности деталей", — подчеркнул генеральный директор компании "НАТЭК" Алексей Орехов.

