Собака с игрушкой
Собака с игрушкой
Александр Александров Опубликована сегодня в 12:26

Дом, где удобно и людям, и собакам: как создать интерьер, который выдержит всё

Специалисты назвали отделку и мебель, устойчивые к когтям и шерсти питомцев

Современный дом с собакой или кошкой — это не только уют, но и вызов для хозяев. Следы лап, шерсть, царапины и постоянная уборка — всё это часть жизни с четвероногими друзьями. Однако правильные материалы и мебель помогут избежать хаоса, продлить срок службы отделки и сделать пространство комфортным и для людей, и для питомцев.

Дизайнеры делятся советами, какие покрытия, текстиль и решения выбрать, чтобы дом выглядел опрятно и современно, даже если в нём живёт хвостатый член семьи.

Пол: устойчивость и безопасность

Пол — первая зона, страдающая от когтей и активных игр. Дизайнеры сходятся во мнении: керамогранит — лучший выбор. Он не боится влаги, легко моется и устойчив к царапинам.

Альтернативой могут стать кварцвинил или ПВХ-плитка - они мягче и теплее, не скользят и выдерживают частые уборки.

Сравнение покрытий для пола

Материал Преимущества Недостатки
Керамогранит Износостойкий, легко моется, не впитывает запахи Холодный, требует противоскользящей поверхности
Ламинат (32-34 класс) Устойчив к когтям, недорогой Боится воды
Кварцвинил Тёплый, влагостойкий, нескользкий Может выцветать
Паркет Эстетичный, натуральный Требует ухода, не любит влагу

Стены: моющиеся покрытия и защита от лап

Для стен дизайнеры советуют краску с матовым или полуглянцевым покрытием, которую легко протирать влажной тряпкой.

Если миска питомца стоит рядом с кухонным гарнитуром, стоит продлить кухонный фартук до пола - так уборка займёт меньше времени.

Мебель: практичность и долговечность

Выбирая мебель, важно учитывать два критерия — устойчивость к когтям и простоту ухода.

Избегайте длинноворсового текстиля - он притягивает шерсть и пыль. Также стоит отказаться от светлых тонов (на них видна грязь) и слишком тёмных (на них — шерсть). Оптимальный вариант — средние нейтральные оттенки: серый, песочный, оливковый.

Советы шаг за шагом: как адаптировать интерьер под питомца

  1. Выберите износостойкие материалы. Керамогранит, кварцвинил, ламинат 32 класса и выше.
  2. Заранее продумайте зоны. Где будет лежанка, миски, место для игрушек.
  3. Продлите защитные покрытия. На кухне, возле входа и в месте кормления.
  4. Продумайте хранение. Организуйте отдельный ящик или комод для аксессуаров, поводков и одежды.
  5. Оснастите ванную мини-мойкой. Это облегчит уход за питомцем и обувью.
  6. Добавьте лесенку для маленьких собак. Она поможет без травм забираться на диван.
  7. Не забывайте об освещении. В местах отдыха питомца свет должен быть мягким.

Зона для питомца: комфорт и гармония

Домашнее животное нуждается в своём личном месте, где оно может отдыхать и чувствовать себя в безопасности.

Лежанку можно дополнить декоративными подушками или пледом в тон интерьеру. Это не только красиво, но и добавляет тепла пространству.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать глянцевый ламинат.
    Последствие: животное будет скользить и травмироваться.
    Альтернатива: матовое покрытие с противоскользящим эффектом.

  • Ошибка: ставить миску рядом с розеткой.
    Последствие: опасность короткого замыкания при разливе воды.
    Альтернатива: разместить миску на керамогранитной зоне с защитным экраном.

  • Ошибка: выбирать ворсовые ковры.
    Последствие: накапливают шерсть и запах.
    Альтернатива: коврики из полипропилена или джута, легко моющиеся.

Хранение аксессуаров и игрушек

Оптимально выделить небольшой комод или нишу в прихожей. Для экономии места можно использовать вертикальные контейнеры и корзины на колёсиках.

Совет: подпишите контейнеры — это упрощает уборку и дисциплинирует не только питомца, но и хозяев.

Ванная: удобство и чистота

Если позволяют габариты, установите мини-мойку в ванной или хозяйственном блоке.

Также можно предусмотреть раскладную сушилку или место для полотенец и средств ухода.

Создать интерьер, в котором комфортно и людям, и питомцам, — реально. Главное — продумать материалы, зоны и детали. Керамогранит, плотные ткани и продуманная мебель помогут сохранить ремонт, а уютное место для любимца — сделает дом по-настоящему живым.

