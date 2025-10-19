Главные интерьерные антитренды 2025: что срочно убрать из дома

В 2025 году в интерьерном дизайне всё больше ценится индивидуальность. На смену "правильным", но скучным решениям приходит осознанный комфорт и эмоциональная выразительность. Если раньше популярностью пользовались холодные цвета, мебель из массмаркета и серые монохромные интерьеры, то теперь всё это постепенно уходит в прошлое.

Эксперты отмечают: мода на безликие пространства отжила своё. Сегодня важно не просто оформить дом красиво, а сделать его отражением характера владельца.

Конец эпохи безэмоциональных интерьеров

Главный антитренд 2025 года — массовость и однообразие. Всё, что делает интерьер безликим, теряет актуальность.

По её словам, сегодня ценится уникальность, ощущение "ручного" подхода и эмоционального отклика. Иными словами, интерьер должен вызывать чувства, а не быть просто набором функциональных предметов.

Он отмечает, что современные заказчики выбирают тёплые и живые цвета, что подтверждает и выбор оттенка года по версии Pantone — мягкого, сдержанного, но выразительного.

Отказ от реплик и псевдоматериалов

Ранее дизайнеры нередко предлагали использовать реплики мебели известных брендов, чтобы снизить бюджет проекта. Однако сейчас от этого отходят.

Качество подделок часто уступает оригиналам, а экологический аспект вызывает всё больше вопросов. К тому же, изделия, не прошедшие сертификацию, могут быть небезопасны.

Отдельное внимание стоит уделить материалам. Искусственные ткани и имитации текстур - камня, дерева, металла — теряют позиции. Современные технологии позволяют выбирать натуральные альтернативы даже в бюджетном сегменте.

Массивная мебель уходит в прошлое

Современный интерьер — это лёгкость и мобильность. Вместо тяжёлых шкафов и громоздких кресел приходят изящные формы, открытые ножки, плавные линии.

По её словам, тонкие подлокотники, округлые углы и визуальная лёгкость добавляют помещению элегантности.

Сравнение: что было и что пришло на смену

Было Стало Реплики дизайнерской мебели Оригинальные или авторские предметы Искусственные материалы Натуральные текстуры и ткани Тяжелые шкафы и комоды Лёгкие модульные системы хранения Монохром и серые тона Тёплые природные оттенки Чёрная фурнитура Светлый металл и мягкие контрасты

Советы шаг за шагом: как сделать интерьер "вне времени"

Начните с палитры. Базовые цвета — бежевый, песочный, сливочный, оливковый. Они не устареют и легко сочетаются с акцентами. Сделайте ставку на натуральность. Дерево, лен, хлопок, камень, глина — материалы, которые стареют красиво. Оставьте пространство для воздуха. Не перегружайте помещение мебелью, выбирайте функциональные решения. Добавьте личные акценты. Картина, керамика, семейное фото — элементы, которые делают интерьер "живым". Инвестируйте в качество. Пусть предметов будет меньше, но каждый из них будет особенным.

Интерьер 2025 года — это естественность, индивидуальность и эмоциональность. Из моды вышли холодный минимализм и псевдороскошь. Актуальный дом — это пространство, где хочется жить, дышать и чувствовать. Откажитесь от шаблонов, и ваш интерьер останется стильным не один год.