Кирпичные стены всё ещё в моде: почему дизайнеры не спешат от них отказываться

Кирпичные стены уже давно перестали быть прерогативой заводских помещений и мануфактур. Сегодня это модный элемент интерьера, способный подчеркнуть характер пространства и добавить ему тепла. В 2025 году кирпичная кладка по-прежнему в тренде: она хорошо сочетается с деревом, металлом, бетоном, легко поддается уходу и, при желании, может быть перекрашена в любой оттенок.

Но при всей универсальности у этого декоративного решения есть особенности, о которых стоит знать, прежде чем решиться на оформление.

Кирпичная стена и её роль в интерьере

Кирпичная стена — это не всегда настоящая кладка. Всё чаще дизайнеры используют декоративные панели, плитку или даже штукатурку, имитирующую кирпич. Эффект может быть как брутальным, так и мягким, в зависимости от фактуры и цвета. Кирпич способен стать главным акцентом комнаты или, наоборот, служить нейтральным фоном.

Классический вариант — выделить одну стену, но нередко кладкой оформляют ниши, колонны или часть кухни. Это приём, который добавляет фактуры без избыточной тяжеловесности.

В каких стилях уместен кирпич

Кирпичная стена ассоциируется прежде всего со стилем лофт, однако ей легко найти место и в других направлениях.

Лофт

Этот стиль вырос из индустриальных пространств: открытые балки, бетонные перекрытия, трубы и кирпичные стены здесь не маскируют, а подчёркивают. Лофт любит простор, простоту и практичность, а кирпич помогает передать "сырой" характер помещения, не жертвуя комфортом.

Сканди

Скандинавский стиль — это свет, воздух и уют. Кирпичная стена здесь не должна "кричать", а скорее задаёт текстуру. Белый или сероватый кирпич создаёт мягкий фон, который поддерживает натуральные материалы — дерево, камень, лен.

Рустик

В интерьере рустик приветствует шероховатость и натуральность. Необработанное дерево, грубая ткань, камень и, конечно, кирпич. Здесь кладка может быть массивной и нарочито неровной — это часть эстетики "деревенского шика".

Прованс

Южный стиль, сочетающий простоту и изящество. В провансе любят светлые оттенки, неровные поверхности и "винтажное" очарование. Кирпич можно частично оштукатурить, оставив местами выступающие участки — создастся ощущение старинной стены с историей.

Сравнение популярных вариантов отделки

Материал Преимущества Недостатки Натуральный кирпич Аутентичность, долговечность Вес, высокая стоимость, сложный монтаж Гипсовый кирпич Лёгкий, подходит для квартир Хрупкий, боится влаги Штукатурка с трафаретом Дёшево и можно сделать своими руками Требует аккуратности и художественного вкуса Панели (МДФ, ПВХ) Быстрый монтаж, минимум грязи Менее реалистичный вид, выцветают со временем Обои под кирпич Доступная цена, богатый выбор цветов Недолговечность, нужна идеальная поверхность

Советы шаг за шагом: как сделать кирпичную стену

Оцените состояние основания. Если под штукатуркой уже есть кирпич — можно его очистить, зашлифовать и обработать. Выберите материал. В квартире лучше использовать гипсовую плитку или панели, в доме — натуральный кирпич. Подготовьте поверхность. Стену очищают, выравнивают и грунтуют. Разметьте кладку. Даже при использовании плитки важно выдерживать одинаковую ширину шва. Закрепите материал. Для гипсового кирпича подойдут "жидкие гвозди", для панелей — клей или саморезы. Обработайте швы. Можно использовать контрастную или нейтральную затирку. Покрасьте или покройте лаком. Это придаст стене законченный вид и защитит от пыли.

Плюсы и минусы кирпичной стены

Плюсы Минусы Универсальный стиль Может выглядеть грубо при переизбытке Простота ухода Требует защиты от пыли Возможность перекраски Занимает часть полезного пространства Сочетаемость с деревом и металлом Нужен качественный свет для акцента

Цвет и фактура: как выбрать

Белая кирпичная стена — универсальное решение. Она делает комнату визуально шире, добавляет света и подходит под любой стиль. Швы можно сделать в тон или на полтона темнее для лёгкого рельефа.

Если хочется выразительности, подойдут контрастные сочетания: белый кирпич с тёмной затиркой, серый фон с чёрными швами, чёрная кладка с мягкой подсветкой. Тёмные оттенки создают атмосферу глубины, особенно в кухнях и гостиных с зеленью и деревянной мебелью.

Освещение играет ключевую роль. Подвесные светильники, бра или встроенная подсветка помогают подчеркнуть текстуру и сделать даже грубую кладку уютной.

Кирпичная стена — не просто дань моде, а инструмент, с помощью которого можно придать интерьеру глубину и характер. Она уместна как в городском лофте, так и в уютной квартире в стиле прованс. Главное — подобрать подходящий материал, цвет и освещение. Тогда кладка станет не грубым фоном, а частью продуманного, живого пространства.