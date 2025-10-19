Кирпичные стены всё ещё в моде: почему дизайнеры не спешат от них отказываться
Кирпичные стены уже давно перестали быть прерогативой заводских помещений и мануфактур. Сегодня это модный элемент интерьера, способный подчеркнуть характер пространства и добавить ему тепла. В 2025 году кирпичная кладка по-прежнему в тренде: она хорошо сочетается с деревом, металлом, бетоном, легко поддается уходу и, при желании, может быть перекрашена в любой оттенок.
Но при всей универсальности у этого декоративного решения есть особенности, о которых стоит знать, прежде чем решиться на оформление.
Кирпичная стена и её роль в интерьере
Кирпичная стена — это не всегда настоящая кладка. Всё чаще дизайнеры используют декоративные панели, плитку или даже штукатурку, имитирующую кирпич. Эффект может быть как брутальным, так и мягким, в зависимости от фактуры и цвета. Кирпич способен стать главным акцентом комнаты или, наоборот, служить нейтральным фоном.
Классический вариант — выделить одну стену, но нередко кладкой оформляют ниши, колонны или часть кухни. Это приём, который добавляет фактуры без избыточной тяжеловесности.
В каких стилях уместен кирпич
Кирпичная стена ассоциируется прежде всего со стилем лофт, однако ей легко найти место и в других направлениях.
Лофт
Этот стиль вырос из индустриальных пространств: открытые балки, бетонные перекрытия, трубы и кирпичные стены здесь не маскируют, а подчёркивают. Лофт любит простор, простоту и практичность, а кирпич помогает передать "сырой" характер помещения, не жертвуя комфортом.
Сканди
Скандинавский стиль — это свет, воздух и уют. Кирпичная стена здесь не должна "кричать", а скорее задаёт текстуру. Белый или сероватый кирпич создаёт мягкий фон, который поддерживает натуральные материалы — дерево, камень, лен.
Рустик
В интерьере рустик приветствует шероховатость и натуральность. Необработанное дерево, грубая ткань, камень и, конечно, кирпич. Здесь кладка может быть массивной и нарочито неровной — это часть эстетики "деревенского шика".
Прованс
Южный стиль, сочетающий простоту и изящество. В провансе любят светлые оттенки, неровные поверхности и "винтажное" очарование. Кирпич можно частично оштукатурить, оставив местами выступающие участки — создастся ощущение старинной стены с историей.
Сравнение популярных вариантов отделки
|Материал
|Преимущества
|Недостатки
|Натуральный кирпич
|Аутентичность, долговечность
|Вес, высокая стоимость, сложный монтаж
|Гипсовый кирпич
|Лёгкий, подходит для квартир
|Хрупкий, боится влаги
|Штукатурка с трафаретом
|Дёшево и можно сделать своими руками
|Требует аккуратности и художественного вкуса
|Панели (МДФ, ПВХ)
|Быстрый монтаж, минимум грязи
|Менее реалистичный вид, выцветают со временем
|Обои под кирпич
|Доступная цена, богатый выбор цветов
|Недолговечность, нужна идеальная поверхность
Советы шаг за шагом: как сделать кирпичную стену
- Оцените состояние основания. Если под штукатуркой уже есть кирпич — можно его очистить, зашлифовать и обработать.
- Выберите материал. В квартире лучше использовать гипсовую плитку или панели, в доме — натуральный кирпич.
- Подготовьте поверхность. Стену очищают, выравнивают и грунтуют.
- Разметьте кладку. Даже при использовании плитки важно выдерживать одинаковую ширину шва.
- Закрепите материал. Для гипсового кирпича подойдут "жидкие гвозди", для панелей — клей или саморезы.
- Обработайте швы. Можно использовать контрастную или нейтральную затирку.
- Покрасьте или покройте лаком. Это придаст стене законченный вид и защитит от пыли.
Плюсы и минусы кирпичной стены
|Плюсы
|Минусы
|Универсальный стиль
|Может выглядеть грубо при переизбытке
|Простота ухода
|Требует защиты от пыли
|Возможность перекраски
|Занимает часть полезного пространства
|Сочетаемость с деревом и металлом
|Нужен качественный свет для акцента
Цвет и фактура: как выбрать
Белая кирпичная стена — универсальное решение. Она делает комнату визуально шире, добавляет света и подходит под любой стиль. Швы можно сделать в тон или на полтона темнее для лёгкого рельефа.
Если хочется выразительности, подойдут контрастные сочетания: белый кирпич с тёмной затиркой, серый фон с чёрными швами, чёрная кладка с мягкой подсветкой. Тёмные оттенки создают атмосферу глубины, особенно в кухнях и гостиных с зеленью и деревянной мебелью.
Освещение играет ключевую роль. Подвесные светильники, бра или встроенная подсветка помогают подчеркнуть текстуру и сделать даже грубую кладку уютной.
Кирпичная стена — не просто дань моде, а инструмент, с помощью которого можно придать интерьеру глубину и характер. Она уместна как в городском лофте, так и в уютной квартире в стиле прованс. Главное — подобрать подходящий материал, цвет и освещение. Тогда кладка станет не грубым фоном, а частью продуманного, живого пространства.
