Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Санузел и коридор
Санузел и коридор
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 23:09

Дверь решает больше, чем кажется: как один элемент меняет весь интерьер

Дизайнеры рассказали, как выбрать двери, которые не выйдут из моды и прослужат долго

Мебель можно заменить, стены перекрасить, текстиль обновить за выходные. Но двери — другая история. Их меняют редко, обычно во время капитального ремонта, и поэтому важно выбрать такие, которые будут актуальны, долговечны и гармоничны с интерьером.

Разберём, на что обращать внимание при выборе межкомнатных дверей, какие механизмы открывания бывают и как вписать их в разные стили оформления.

Почему двери так важны для интерьера

Дверь — не просто функциональная перегородка, а полноценный элемент композиции. Она задаёт ритм помещения, влияет на восприятие пространства и может стать либо акцентом, либо полностью раствориться в интерьере.

Выбор модели, механизма и отделки напрямую влияет на эстетику и удобство.

Способы открывания: как подобрать под стиль и планировку

Каждый механизм имеет свои особенности — и подходит для определённых задач: экономии места, зонирования или выразительного дизайна.

Основные типы механизмов

Тип двери Принцип работы Где уместна Плюсы
Распашная Классическая петлевая дверь Универсальна: от классики до лофта Простая и надёжная
Раздвижная Полотно движется вдоль стены Маленькие помещения Экономит место
Кассетная (пенал) Уходит в нишу внутри стены Современные интерьеры, студии Компактна, не мешает мебели
Каскадная Два-три полотна скользят по направляющим Зонирование, широкие проёмы Лёгкость и мобильность
Книжка Полотна складываются пополам Гардеробные, кладовые Подходит для узких проёмов
Поворотная (роторная) Поворачивается вокруг оси Современные интерьеры Эффектная, экономит пространство

Совет: если помещение небольшое, выбирайте кассетные или раздвижные конструкции — они визуально "облегчают" стены и делают интерьер просторнее.

Как внешний вид двери влияет на интерьер

В одних случаях дверь может стать цветовым акцентом, в других — частью архитектурного фона. Здесь важно решить: вы хотите, чтобы дверь привлекала внимание или, наоборот, исчезала в пространстве.

Материалы облицовки

Материал Преимущества Недостатки
Шпон натурального дерева Эстетичный, долговечный, можно реставрировать Требует бережного ухода
Эмаль Богатая палитра, гладкая поверхность, легко чистится Может поцарапаться при ударе
Стекло, металл Подходит для современных стилей Требует аккуратности
ПВХ-плёнка Доступная цена, простота ухода Быстро царапается, выглядит дёшево
Пластик, ламинированный МДФ Недорогой вариант для офисов и подсобок Низкая износостойкость

Скрытые двери: когда лучше раствориться в пространстве

Двери-невидимки - одно из самых популярных решений в современном дизайне. Они устанавливаются заподлицо со стеной и становятся частью архитектуры.

Преимущества:

  • подходят для минималистичных интерьеров;
  • позволяют использовать ту же отделку, что и на стене — краску, обои, панели;
  • открываются в любую сторону без ограничения;
  • визуально упрощают пространство.

Такие двери требуют качественной фурнитуры и точной установки, иначе со временем могут перекоситься. Но при правильном монтаже служат долго и выглядят безупречно.

Классика в современном исполнении

Классический стиль не выходит из моды, но сегодня он стал лаконичнее.

Современная классика - это:

  • одна или две филёнки со сдержанным профилем;
  • минимум декора и резных деталей;
  • отделка эмалью в спокойных тонах: белом, сером, молочном, песочном.

Такую дверь легко вписать даже в современный интерьер.

Избегайте: дверей с активным рисунком ПВХ-плёнки, имитирующих дерево или камень — они мгновенно удешевляют пространство.

Хорошие двери — как базовая одежда в гардеробе: они не привлекают к себе излишнего внимания, но задают стиль всему пространству. Выбирайте модели, которые соответствуют вашему образу жизни, не боятся времени и при этом остаются функциональными. Тогда двери станут не просто перегородкой между комнатами, а частью цельного и продуманного интерьера.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Роспотребнадзор: кулеры с водой необходимо очищать каждые полтора месяца сегодня в 22:03
Вода чище горного ручья? Не спешите верить: вот где прячутся бактерии в кулере

Даже бутилированная вода может стать опасной, если не чистить кулер. Рассказываем, как сделать полную дезинфекцию устройства дома.

Читать полностью » Современные средства и микрофибра сокращают время уборки кухни сегодня в 21:11
Когда кухня сияет — жизнь будто становится легче: как вернуть то самое чувство чистоты

Кухня без стресса и тяжёлой химии — реально. Узнайте, как поддерживать идеальную чистоту простыми шагами и натуральными средствами.

Читать полностью » Исследования: до 70% домашней пыли состоит из микрочастиц тканей и кожи сегодня в 20:45
Пыль исчезает сама: простой трюк, о котором молчат производители бытовой химии

Как избавиться от пыли без химии и частых уборок? Простые рецепты, которые сделают дом чище, воздух свежее, а уборку — в разы легче.

Читать полностью » Старые простыни и шторы можно превратить в сумки, коврики и чехлы — способы применения сегодня в 19:02
Не спешите выбрасывать старые простыни: они могут превратиться в десяток полезных вещей

Из простыней и занавесок можно сделать десятки полезных вещей: от скатерти до коврика. Узнайте, как вдохнуть новую жизнь в старые ткани.

Читать полностью » Самодельный уплотнитель для двери помогает снизить теплопотери и счета за отопление сегодня в 18:57
Холод лезет под дверь? Эти две тубы и старые колготки спасут ваш дом от сквозняков

Узнайте, как из ненужных туб и старых колготок сделать уплотнитель под дверь, который помогает экономить на отоплении и сохраняет тепло в доме.

Читать полностью » Перекись и сода помогают удалить запах мочи с матраса без вреда для ткани сегодня в 17:52
Проснулись — а кровать пахнет аммиаком? Есть способ вернуть свежесть без химии и нервов

Даже лучший наматрасник не спасает от детских «аварий». Рассказываем, как вернуть матрасу чистоту и свежесть с помощью простого домашнего раствора.

Читать полностью » Уксус эффективно растворяет жёсткие отложения в унитазе без химии сегодня в 16:47
Хозяйки возвращаются к старому способу: унитаз блестит, как новый, без химии и усилий

Уксус способен заменить дорогие чистящие средства — он растворяет известковый налёт, дезинфицирует и возвращает блеск унитазу без лишней химии.

Читать полностью » Дизайнеры рассказали, какие сувениры из путешествий украсят интерьер сегодня в 16:10
Идеи интерьерных сувениров: что привезти из поездки, чтобы было стильно и со смыслом

Магнитики и статуэтки устарели. Рассказываем, какие сувениры из путешествий стоит привозить, чтобы они украшали интерьер, сохраняли воспоминания и создавали атмосферу дома.

Читать полностью »

Новости
Дом
Дизайнеры рассказали, зачем в интерьере нужно контрастное кресло
ЮФО
Минздрав Крыма: женщины всё чаще рожают первого ребёнка после 30 лет
Культура и шоу-бизнес
Пэрис Хилтон и Amazon готовят сериал о культуре 2000-х "Aught to Be"
Технологии
Xiaomi опубликовала отчёт о сбоях HyperOS и сроках их устранения
Авто и мото
Защитные средства создают на автомобиле тонкую плёнку, которая отталкивает воду
Авто и мото
Сотрудники ДПС начали массово штрафовать водителей на АЗС
Питомцы
Ветеринар Михаил Шеляков объяснил, почему у животных начинается осенняя линька
Наука
Молекула Lac-Phe выключает голод после физических нагрузок
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet