Больше не белый минимализм: 5 главных интерьерных трендов 2025-26 годов

Белые стены, светлое дерево и надпись "Hygge" — последние десять лет скандинавский стиль был на пике популярности. Каждая вторая квартира в Pinterest была оформлена как каталог IKEA, а дизайнеры "штамповали" проекты, словно на конвейере. Но как и всякий тренд, холодная северная эстетика подходит к концу. В 2025 году в интерьеры возвращаются теплые, насыщенные цвета, натуральные текстуры и, главное, индивидуальность.

Почему скандинавский стиль себя исчерпал

Скандинавский стиль стал жертвой своего успеха. Он начинался как философия простоты и функциональности, но со временем превратился в безликий шаблон. В каждой квартире, оформленной в этом стиле, мы видим одни и те же элементы: белые стены, серый диван, деревянная мебель и три подушки в пастельных тонах.

Массовое производство убивает уникальность . IKEA и другие бренды стали "штамповать" предметы, которые встречаются в каждом втором доме. Это приводит к однотипности и снижению привлекательности стиля.

Пандемия изменила восприятие дома . Люди начали проводить в квартирах гораздо больше времени и поняли: холодный минимализм не создает уюта. Белые стены начали давить, а минимализм — угнетать.

Поколение Z требует индивидуальности . Молодые люди не хотят жить в стандартных интерьерах. Они ищут способы самовыражения через пространство.

Климатические изменения тоже влияют на интерьер. В эпоху глобального потепления идея "северной прохлады" теряет актуальность.

Тренд №1: Средиземноморское тепло

На смену холодному северному стилю приходит средиземноморская эстетика. Этот стиль — не только про цветовую гамму, но и философию жизни, основанную на близости к природе, тепле и семейных ценностях.

Тёплые, насыщенные оттенки - терракотовый, охристый, песочный и оливковый — заменяют белый и серый. Эти цвета создают атмосферу тепла и уюта.

Натуральные материалы - необработанное дерево, глина, камень, ротанг — становятся основой интерьера. Простой и естественный вид материалов придаёт интерьеру душевность.

Текстиль становится более разнообразным . Льняные шторы, шерстяные ковры ручной работы и хлопковые пледы заменяют синтетику.

Арочные проемы и ниши добавляют архитектурности. Даже в стандартных квартирах можно создать атмосферу средиземноморской виллы.

Зеленые зоны: растения становятся не просто декоративным элементом, а частью интерьера. Оливковые деревья в кадках, плющ на стенах, травы на кухне — всё это создаёт ощущение природы в доме.

Тренд №2: Японский ваби-саби

Японская эстетика ваби-саби предлагает альтернативу холодной и стерильной скандинавской эстетике. Ваби-саби принимает несовершенства и находит красоту в натуральности.

Асимметрия - характерная черта стиля. Неровная керамика, мебель из коряг, камни неправильной формы создают живую, естественную атмосферу.

Натуральные материалы показывают свой возраст. Потемневшее дерево, патина на металле, трещины в глине — это не дефекты, а достоинства.

Приглушённые цвета создают медитативную атмосферу. Серо-коричневые, мшисто-зеленые и пыльно-розовые оттенки успокаивают и расслабляют.

Пустые пространства ценятся не меньше, чем наполненные. Японцы считают, что пустота и тишина в интерьере придают глубину и гармонию.

Рукотворные предметы важнее дизайнерских. Керамика ручной работы, деревянная посуда, тканые коврики — всё это создаёт связь с мастером.

Тренд №3: Возвращение максимализма

После десятилетий минимализма наступает возвращение максимализма. Это не просто избыточность, а новый взгляд на визуальное богатство и разнообразие.

Смелые цвета и паттерны снова в моде. Изумрудные стены, леопардовые принты, золотые акценты — всё то, что было табу в скандинавском стиле.

Коллекционирование становится элементом дизайна . Винтажные предметы, книги, произведения искусства — дом превращается в личный музей.

Смешение стилей и эпох создаёт уникальные интерьеры. Антикварная мебель соседствует с современным искусством, этнические ковры — с хай-тек техникой.

Декоративность возвращается . Лепнина, резьба, инкрустация — всё, что минималисты считали лишним, снова в моде.

Персонализация достигает максимума. Каждый предмет в интерьере должен рассказывать историю владельца.

Тренд №4: Эко-брутализм

Неожиданное сочетание экологичности и индустриальной эстетики. В этом тренде органика и грубая промышленность существуют в гармонии.

Бетон и натуральные материалы сосуществуют, создавая уникальную атмосферу. Бетонные стены могут соседствовать с живыми растениями, а переработанные материалы — быть основой мебели.

Переработанные материалы - мебель из старых досок, светильники из отходов, декор из морского пластика. Это не только красиво, но и экологично.

Энергоэффективность интегрируется в эстетику. Солнечные панели, системы сбора дождевой воды и зеленые крыши становятся неотъемлемой частью дизайна.

Минимум обработки материалов. Грубый металл, необработанное дерево и камень показывают свою истинную природу, что создает необыкновенную атмосферу.

Тренд №5: Технологический комфорт

Умный дом перестает быть просто набором гаджетов и становится частью интерьера, незаметно интегрированной в пространство.

Скрытые технологии : зарядные станции в столешницах, колонки в стенах, проекторы в потолках — они становятся частью интерьера, не нарушая гармонии.

Адаптивное освещение меняется в зависимости от времени суток и настроения. Тёплый свет утром, холодный — днём, приглушённый — вечером.

Климат-контроль : каждая зона дома может иметь свою температуру и влажность, создавая комфорт в каждой комнате.

Голосовое управление заменяет выключатели и пульты. Дом сам реагирует на ваши команды, создавая персонализированный комфорт.

Цвета 2025 года

Warm Terracotta - главный цвет года. Теплый терракотовый оттенок символизирует возвращение к земле и природе.

Digital Lime - яркий желто-зеленый цвет оптимизма.

Classic Blue остаётся актуальным, но теперь в более насыщенных и глубоких тонах.

Living Coral превращается в сложные кораллово-розовые оттенки.

Neo Mint отходит на второй план, уступая более тёплым зелёным тонам — хаки, оливковым и мшистым.

Материалы будущего

Переработанный пластик используется для красивых и прочных покрытий для стен и пола.

Мицелий (грибной материал) заменяет кожу и пенопласт в мебели.

Биокомпозиты из растительных волокон становятся альтернативой традиционным строительным материалам.

Умные стекла меняют прозрачность и цвет по команде.

Самовосстанавливающиеся покрытия заделывают повреждения без вмешательства человека.

Мебель: уникальность и модульность

Модульная мебель становится ещё более гибкой и адаптируется под изменяющиеся потребности жильцов.

Мебель-трансформер решает проблему малогабаритных квартир: стол превращается в кровать, шкаф — в рабочее место.

Винтаж и антиквариат ценятся выше новых вещей. Каждый предмет должен иметь свою историю.

Мебель на заказ становится доступнее благодаря новым технологиям производства.

Ремонт и реставрация важнее покупки нового. Устойчивость становится трендом.

Декор: от безликого к эмоциональному

Искусство возвращается в дома.

Картины, скульптуры, инсталляции заменяют типовые постеры.

Рукоделие и хэндмейд ценятся больше массового производства.

Семейные реликвии и наследственные вещи становятся центром интерьера.

Коллекции превращаются в элемент дизайна. Книги, пластинки, предметы искусства — создают атмосферу.

Освещение: от функционального к атмосферному

Многослойное освещение создаёт различные сценарии для разного времени дня.

Свечи и живой огонь возвращаются как элемент уюта и романтики.

Цветное освещение помогает менять атмосферу одним движением.

Естественный свет максимизируется через большие окна и световые колодцы.

Управление освещением становится интуитивным и автоматическим.

Скандинавский стиль утратил свою былую популярность, и в 2025 году он уступает место новым тенденциям в интерьере. Теплые цвета, натуральные материалы, индивидуальные решения — теперь в моде уют, который отражает личность владельца, а не безличный минимализм.