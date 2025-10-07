Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 21:55

Забудьте о коричневом и пледах: дизайнеры объявили новую моду на осень

Дизайнеры назвали главные интерьерные тренды осени 2025 года

Лето заканчивается, и на смену «тыквенному уюту» приходит неоновая осень.
В 2025 году дизайнеры ломают привычные стереотипы: вместо коричневого и терракоты — электрический лайм, вместо минимализма — продуманный максимализм, вместо углов — плавные линии.

Осень больше не ассоциируется с тишиной и приглушенностью — это время яркости, тактильности и смелых решений.

Главное о сезоне

Тренд Что происходит Почему это важно
Неоновые акценты Яркие вспышки цвета вместо терракоты Побеждают осеннюю апатию
Бархат и велюр Возвращаются как символ роскоши Тактильность и уют без тяжести
Максимализм Многослойность, коллекции, фактуры Эмоциональность и индивидуальность
Натуральные материалы Статус и подлинность Противовес синтетике
Круглые формы Мягкие линии вместо углов Безопасность и комфорт

Неоновая осень: энергия вместо меланхолии

Терракота и охра уступают место лаймовому, фуксии и ультрамарину.
Электрические оттенки вносят заряд бодрости и мгновенно обновляют интерьер.

  • Одна неоновая стена в нейтральной комнате заменяет десяток аксессуаров.
  • Подушки цвета фуксии на сером диване превращают гостиную в арт-объект.
  • Неоновая рамка вокруг зеркала — бюджетный способ добавить вау-эффект.

Бархатная революция

Бархат и велюр снова на пике — но в лёгком и технологичном исполнении.
Материалы не собирают пыль, не мнутся и подходят даже для активных интерьеров.

  • Изголовья кроватей, стулья и подушки из бархата добавляют глубину.
  • Велюровые кресла-мешки создают зоны релакса.
  • Цвета — изумруд, сапфир, сливовый и пыльная роза.

Совет: не более двух бархатных элементов в одной комнате, чтобы не утяжелить пространство.

Натуральные материалы как новая роскошь

Экотренд вырос в философию подлинности. Теперь дерево и камень — символ статуса, а не просто заботы об экологии.

  • Массив дуба дороже искусственных аналогов.
  • Лен, ротанг, джут и необработанный камень задают ощущение честности.
  • В моде «несовершенство»: сучки, трещины, живой край древесины.

Максимализм с умом

Минимализм больше не вдохновляет. Осень 2025 — время слоистых интерьеров (layering).
Главное правило: не хаос, а композиционная насыщенность.

  • Ковры разных форм и размеров, уложенные слоями.
  • Коллекции керамики, книг, постеров, но в единой гамме.
  • Микс текстур: бархат, лен, стекло, дерево, металл.
Было Стало
Монохром и пустота Контраст и глубина
Минимализм ради порядка Максимализм ради эмоций

Как внедрить тренды осени 2025

  1. Добавьте яркость дозировано. Неон — это акцент, а не фон.
  2. Замените один предмет на бархатный. Пуф, подушка или стул сразу оживят интерьер.
  3. Создайте многослойность. Плед, ковер, подушки разных фактур.
  4. Используйте природное. Камень, дерево и лен работают на ощущение подлинности.
  5. Переосмыслите свет. Добавьте лампы и свечи, создайте вечерний сценарий.

Осень 2025 года меняет представление о домашнем уюте: вместо привычной сдержанности — яркие цвета, богатые фактуры и живые формы. Главный тренд нового сезона — выразительный максимализм, в котором индивидуальность важнее правил.

