Ваш интерьер устарел - хотя ремонт ещё пахнет краской: что в 2026 году выйдет из моды

Пока одни обсуждают, какие цвета и формы будут в моде, дизайнеры уже составили список устаревших решений, которые в 2026 году окончательно потеряют актуальность.

Хорошая новость: большинство из них можно исправить без ремонта. Плохая — возможно, ваш "идеальный интерьер" уже нуждается в апгрейде.

Тотальный серо-белый минимализм — в прошлое

Главный антитренд — стерильные интерьеры в бело-серой гамме.

Они долго считались символом стиля, но теперь выглядят холодно и безжизненно.

Вместо пустоты приходит "тёплый минимализм": меньше предметов, но больше характера.

Цвета: молочный, кремовый, терракотовый, оливковый.

Материалы: дерево, лен, шерсть, керамика.

Атмосфера: не стерильность, а уют.

Антитренд №1. Открытые стеллажи с декором

Открытые полки с книгами, свечами и рамками теперь считаются визуальным шумом. Они собирают пыль, требуют идеального порядка и перегружают пространство.

На смену приходят гладкие фасады и закрытые системы хранения.

Оставляют только несколько акцентных предметов, остальные — за дверцами.

Антитренд №2. Массовый декор

Подушки с надписями, постеры из масс-маркета, одинаковые вазы — всё это больше не "уютно", а безлико.

Особенно устарели надписи вроде Home sweet home или Live, laugh, love.

Вместо этого:

винтажные вещи с историей,

ручная керамика,

семейные реликвии.

Антитренд №3. Идеальная симметрия

Две тумбы, два кресла, две лампы — раньше символ порядка, теперь признак шаблонности.

Мир стремится к естественной асимметрии:

одно кресло и торшер вместо пары,

картина смещена от центра,

предметы разного размера, но объединённые ритмом и цветом.

Антитренд №4. Холодное LED-освещение

Белый "офисный" свет и единственная лампа под потолком — прошлый век.

Холодные диоды делают кожу серой, а интерьер плоским.

Современный подход — многослойное освещение:

точечный тёплый свет 2700-3000 K,

настольные и напольные лампы,

подсветка ниш и картин.

Антитренд №5. Глянцевые поверхности

Глянцевые кухни и лакированные фасады быстро теряют блеск и выглядят "офисно".

Современный интерьер — про матовые текстуры и приятные на ощупь поверхности.

На кухнях — сатин и шелковистый мат.

В мебели — шпон, микробетон, камень.

В декоре — керамика и натуральная ткань.

Антитренд №6. Хром и золото в чистом виде

Блестящий хром — привет из 2000-х, а тотальное золото — символ вычурности.

В 2026 году в моде сдержанные металлы:

матовая бронза, оксидированная сталь, чёрный никель.

А фурнитура всё чаще становится невидимой - встроенные ручки, скрытые крепления.

Антитренд №7. Монофункциональные комнаты

Комната, "где только спят" или "только едят", — больше не актуальна.

Жизнь требует гибкости:

обеденный стол = рабочее место,

гостиная = спортзал утром и кинотеатр вечером.

Многофункциональность — не компромисс, а новая норма.

Антитренд №8. Искусственные растения

Даже самые реалистичные пластиковые цветы выглядят фальшиво.

Когда забота об экологии стала нормой, искусственная зелень воспринимается как обман.

Если нет возможности ухаживать за живыми растениями — лучше минимализм и честное пустое пространство, чем имитация природы.

Антитренд №9. Избыточный текстиль

Горы подушек, три слоя штор, покрывала поверх пледов — всё это создаёт пыль и визуальный хаос.

Современный интерьер выбирает воздух и простоту.

Одна пара штор из натуральной ткани.

Один качественный плед вместо пяти дешёвых.

Антитренд №10. Логотипы и показная роскошь

Подушки с монограммами брендов и посуда с логотипами — моветон.

Истинная роскошь выражается не в надписях, а в материалах и продуманности деталей.

FAQ

Что делать, если интерьер полностью серо-белый?

Добавьте тёплый свет, текстиль и деревянные элементы — квартира сразу станет живее.

Можно ли оставить глянцевую кухню?

Да, если компенсировать матовой столешницей и мягким светом.

Как выбрать акцентный предмет?

То, что вызывает эмоции: картина, лампа, скульптура. Один — но значимый.

Интерьер 2026 года отказывается от показной моды и холодной идеальности. Дом перестает быть витриной и становится отражением личности: теплым, живым, индивидуальным.