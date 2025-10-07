Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Современный интерьер с элементами нулевых
Современный интерьер с элементами нулевых
Александр Александров Опубликована сегодня в 21:41

Ваш интерьер устарел - хотя ремонт ещё пахнет краской: что в 2026 году выйдет из моды

Дизайнеры назвали главные интерьерные антитренды 2026 года

Пока одни обсуждают, какие цвета и формы будут в моде, дизайнеры уже составили список устаревших решений, которые в 2026 году окончательно потеряют актуальность.
Хорошая новость: большинство из них можно исправить без ремонта. Плохая — возможно, ваш "идеальный интерьер" уже нуждается в апгрейде.

Тотальный серо-белый минимализм — в прошлое

Главный антитренд — стерильные интерьеры в бело-серой гамме.
Они долго считались символом стиля, но теперь выглядят холодно и безжизненно.

Вместо пустоты приходит "тёплый минимализм": меньше предметов, но больше характера.

  • Цвета: молочный, кремовый, терракотовый, оливковый.
  • Материалы: дерево, лен, шерсть, керамика.
  • Атмосфера: не стерильность, а уют.

Антитренд №1. Открытые стеллажи с декором

Открытые полки с книгами, свечами и рамками теперь считаются визуальным шумом. Они собирают пыль, требуют идеального порядка и перегружают пространство.

На смену приходят гладкие фасады и закрытые системы хранения.
Оставляют только несколько акцентных предметов, остальные — за дверцами.

Антитренд №2. Массовый декор

Подушки с надписями, постеры из масс-маркета, одинаковые вазы — всё это больше не "уютно", а безлико.
Особенно устарели надписи вроде Home sweet home или Live, laugh, love.

Вместо этого:

  • винтажные вещи с историей,
  • ручная керамика,
  • семейные реликвии.

Антитренд №3. Идеальная симметрия

Две тумбы, два кресла, две лампы — раньше символ порядка, теперь признак шаблонности.

Мир стремится к естественной асимметрии:

  • одно кресло и торшер вместо пары,
  • картина смещена от центра,
  • предметы разного размера, но объединённые ритмом и цветом.

Антитренд №4. Холодное LED-освещение

Белый "офисный" свет и единственная лампа под потолком — прошлый век.
Холодные диоды делают кожу серой, а интерьер плоским.

Современный подход — многослойное освещение:

  • точечный тёплый свет 2700-3000 K,
  • настольные и напольные лампы,
  • подсветка ниш и картин.

Антитренд №5. Глянцевые поверхности

Глянцевые кухни и лакированные фасады быстро теряют блеск и выглядят "офисно".
Современный интерьер — про матовые текстуры и приятные на ощупь поверхности.

  • На кухнях — сатин и шелковистый мат.
  • В мебели — шпон, микробетон, камень.
  • В декоре — керамика и натуральная ткань.

Антитренд №6. Хром и золото в чистом виде

Блестящий хром — привет из 2000-х, а тотальное золото — символ вычурности.

В 2026 году в моде сдержанные металлы:
матовая бронза, оксидированная сталь, чёрный никель.
А фурнитура всё чаще становится невидимой - встроенные ручки, скрытые крепления.

Антитренд №7. Монофункциональные комнаты

Комната, "где только спят" или "только едят", — больше не актуальна.
Жизнь требует гибкости:

  • обеденный стол = рабочее место,
  • гостиная = спортзал утром и кинотеатр вечером.

Многофункциональность — не компромисс, а новая норма.

Антитренд №8. Искусственные растения

Даже самые реалистичные пластиковые цветы выглядят фальшиво.
Когда забота об экологии стала нормой, искусственная зелень воспринимается как обман.

Если нет возможности ухаживать за живыми растениями — лучше минимализм и честное пустое пространство, чем имитация природы.

Антитренд №9. Избыточный текстиль

Горы подушек, три слоя штор, покрывала поверх пледов — всё это создаёт пыль и визуальный хаос.
Современный интерьер выбирает воздух и простоту.

  • Одна пара штор из натуральной ткани.
  • Один качественный плед вместо пяти дешёвых.

Антитренд №10. Логотипы и показная роскошь

Подушки с монограммами брендов и посуда с логотипами — моветон.
Истинная роскошь выражается не в надписях, а в материалах и продуманности деталей.

FAQ

Что делать, если интерьер полностью серо-белый?
Добавьте тёплый свет, текстиль и деревянные элементы — квартира сразу станет живее.

Можно ли оставить глянцевую кухню?
Да, если компенсировать матовой столешницей и мягким светом.

Как выбрать акцентный предмет?
То, что вызывает эмоции: картина, лампа, скульптура. Один — но значимый.

Интерьер 2026 года отказывается от показной моды и холодной идеальности. Дом перестает быть витриной и становится отражением личности: теплым, живым, индивидуальным.

