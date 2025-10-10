Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Элитная квартира
Элитная квартира
© freepik.com by mrsiraphol is licensed under public domain
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 7:22

Интерьер, который не стареет: как создать дизайн вне времени

Эксперты рассказали, какие материалы и цвета не выходят из моды в интерьере

Дом — это не просто место, где мы живём. Это отражение нас самих, наших привычек и ощущений. В идеале интерьер должен быть таким, чтобы не уставать от него со временем, не требовать частых переделок и оставаться гармоничным даже спустя годы. Рассказываем, на что стоит сделать ставку, если вы хотите оформить дом "на десятилетия".

Натуральные материалы — вне моды

Дерево и камень никогда не выходят из моды. Они создают ощущение стабильности, тепла и надёжности. Паркет из массива, мрамор или известняк на стенах, качественная окраска — это база, которая выдерживает смену трендов.

Если бюджет ограничен, можно использовать более доступные аналоги: инженерную доску вместо массива, керамогранит с имитацией камня вместо натурального мрамора. Главное — выбирать материалы высокого качества и хорошей укладки: это залог долговечности и эстетики.

Вещи с историей и характером

В любом интерьере стоит предусмотреть несколько предметов, которые не зависят от моды. Это могут быть культовые дизайнерские вещи, мебель классических форм, старинные элементы или просто качественные изделия с характером.

Такие предметы создают основу стиля, а со временем приобретают ещё большую ценность. Главное — не гнаться за брендами, а выбирать вещи, в которых есть идея и хорошая форма.

Искусство и нейтральный фон

Предметы искусства придают интерьеру индивидуальность и глубину. Картины, скульптуры, фотографии — не обязательно в большом количестве, но они всегда становятся эмоциональным центром пространства.

Лучше, если стены и фон останутся нейтральными: тогда акценты не будут утомлять и интерьер сохранит актуальность. Яркие орнаменты, экзотические цвета и смелые принты эффектно смотрятся на выставках и в соцсетях, но в повседневной жизни быстро утомляют.

Немного золота — для тепла и света

Золотистые детали — вечная классика. Этот оттенок ассоциируется с солнцем, жизнью и радостью. Главное — не переборщить: достаточно пары акцентов — зеркала в тёплой раме, ручек мебели, светильников или фурнитуры.

Мягкий золотой блеск визуально согревает пространство, делает интерьер более уютным и "живым".

Белый — идеальный фон для всего

Белый цвет — универсальная основа любого интерьера. Он делает пространство светлым, подчёркивает архитектуру и помогает раскрыться другим оттенкам и фактурам. Именно поэтому белые стены так часто встречаются в музеях и старинных домах.

Белый сочетается с чем угодно:

  • с золотыми акцентами — интерьер становится праздничным и нарядным;
  • с яркими элементами — приобретает индивидуальность и динамику;
  • с тёмной мебелью — выглядит строго и элегантно.

Если вы не уверены в выборе палитры — начните с белого. Это беспроигрышное решение, которое не утратит актуальности ни через пять, ни через двадцать лет.

FAQ

Как избежать устаревания интерьера?
Выбирайте простые формы, качественные материалы и спокойные цвета. Яркие тренды оставляйте для мелких акцентов — их легко заменить.

Стоит ли следить за модой в дизайне?
Да, но с осторожностью. Модные приёмы можно использовать дозированно: обновить текстиль, покрасить стену, заменить светильник. Основу интерьера трогать не стоит.

Какие материалы служат дольше всего?
Натуральное дерево, камень, металл, качественная краска. Они со временем приобретают благородный вид, а не изнашиваются.

Создавая дом, важно думать не о сиюминутных трендах, а о том, что будет радовать взгляд и через десять, и через двадцать лет. Натуральные материалы, продуманные детали и небольшие, но выразительные акценты создают интерьер, который не устаревает. Такой дом становится отражением вкуса, мудрости и внутреннего равновесия своих владельцев — местом, куда всегда хочется возвращаться.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты: в 80% случаев засор в кухонной мойке вызывают жир и остатки пищи вчера в 23:07
Засор начинается не с пробки, а с одной привычки, о которой никто не думает

Когда вода в раковине стоит, а запах становится невыносимым, не спешите вызывать мастера. Есть несколько проверенных способов вернуть трубе проходимость — своими силами.

Читать полностью » Эксперт клининга Савчук: кухонную губку нужно менять не реже одного раза в неделю вчера в 22:01
На кухне живёт монстр: предмет, который грязнее унитаза

Кухонная губка — невидимый источник микробов. Узнайте, как часто её нужно менять, чем опасно откладывать замену и как продезинфицировать безопасно.

Читать полностью » Плесень в уплотнителе стиральной машины чаще возникает при стирке при 30–40 °C вчера в 21:34
Плесень не выдерживает этой смеси: как очистить манжету стиралки без вреда для резины

Появился запах из стиральной машины и чёрные пятна под резинкой? Узнайте, как удалить плесень безопасно, без хлорки и лишних усилий.

Читать полностью » Эксперты назвали безопасные средства для очистки индукционных панелей — уксус и микрофибра вчера в 20:51
Одна ошибка — и индукционная панель теряет блеск навсегда: как не испортить технику

Индукционные плиты красивы, удобны и почти не требуют усилий в уходе. Но чтобы они долго оставались как новые, важно знать несколько простых правил очистки и полировки.

Читать полностью » Клеевая паутинка позволяет устранить небольшие дырки на одежде без шитья вчера в 19:34
Любимая кофта порвалась? Один фокус с утюгом спасёт её без единого стежка

Небольшая дырка — ещё не повод выбрасывать любимую кофту. Узнайте, как за пару минут вернуть одежде идеальный вид без шитья и без следов.

Читать полностью » Пыль состоит из микрочастиц ткани, кожи и уличной грязи и быстро оседает на мебели вчера в 18:30
Дом, где не садится пыль: простые приёмы, о которых не пишут в инструкциях по уборке

Пыль возвращается, как бы вы ни старались? Эти шесть простых лайфхаков помогут очистить дом быстрее, чище и без раздражающих частиц в воздухе.

Читать полностью » Сода и соль в сочетании с алюминиевой фольгой восстанавливают блеск серебра вчера в 17:23
Серебро снова блестит, как в рекламе — всего два продукта с кухни творят чудеса

Два простых ингредиента из кухни способны вернуть потускневшему серебру блеск и новизну без лишних затрат и химии. Проверенный способ — как из музея, только дома.

Читать полностью » Пролитый лак для ногтей можно удалить с пола с помощью обычного сахара вчера в 16:19
Женщины по всему миру благодарят сахар: неожиданный способ убрать лак с пола

Пролитый лак на полу — катастрофа, особенно если покрытие светлое. Но простой ингредиент из кухни способен спасти ситуацию за минуту и не оставить ни следа.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Туризм и традиции Плёса: старинный город привлекает туристов
Культура и шоу-бизнес
Актриса Дженнифер Энистон впервые призналась, что проходила процедуры ЭКО
Туризм
Петрозаводск: Научный, культурный и экологический центр Карелии
Спорт и фитнес
Исследования: ритмичная музыка повышает выносливость и мотивацию при занятиях спортом
Садоводство
Георгины лишают хризантемы питательных веществ и снижают их цветение
Наука
Разрушение тектонической плиты Хуан-де-Фука зафиксировали геофизики из Университета Луизианы — Брэндон Шак
Садоводство
Лук хранится дольше при температуре около нуля и низкой влажности воздуха
Питомцы
По нормам AAFCO взрослым кошкам требуется не менее 26% белка в рационе
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet