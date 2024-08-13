Как избежать распространённых ошибок при расстановке мебели и создать уютный интерьер после ремонта

Проблемы с интерьером часто возникают на этапе расстановки мебели. Зачастую комната начинает казаться перегруженной.
Давайте рассмотрим, как избежать распространённых ошибок и создать максимально комфортное пространство.
Расстановка по периметру
Этот подход был популярен в советские времена, когда считалось, что любое свободное пространство должно быть функционально заполнено. В центре комнаты обычно размещали журнальный столик.
Пустое пространство в центре
Современные дизайнеры также не советуют оставлять центр комнаты пустым. Здесь можно разместить ковёр с длинным ворсом или пару кресел, чтобы добавить уюта.
Несоответствие количества мебели размерам комнаты
В маленьких комнатах важно минимизировать количество мебели. Оставьте только самое необходимое, а остальное лучше убрать.
Неправильное сочетание мебели и освещения
Диван или кресло лучше располагать рядом со светильником или, наоборот, освещение должно быть предусмотрено около места для сидения.
Композиция
Это более сложный аспект, требующий учёта площади, формы комнаты, её функциональности и возможности создания нескольких зон.
Главное — избегать расстановки мебели таким образом, чтобы между элементами оставались узкие проходы.
Фото: flickr.com/tommerton2010 (CC BY 2.0 license)
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