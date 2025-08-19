Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Современная планировка квартиры
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:51

Дом-кокон: почему психологи всё чаще вмешиваются в дизайн

Психологи и дизайнеры предложили использовать "дизайн-терапию" для гармоничного дома

Ремонт редко проходит без нервотрёпки. Но новый тренд в обустройстве жилья — "дизайн-терапия" — показывает, что дом может не только радовать глаз, но и поддерживать психику.

Что такое дизайн-терапия

Сегодня дизайнеры всё чаще работают вместе с психологами. Такой союз помогает создавать интерьеры, которые не давят, а наоборот — успокаивают, вдохновляют и даже лечат.

"В наши неспокойные времена мировой запрос на уют и гармонию отражается во всех сферах жизни и, конечно, в дизайне интерьеров. Достаточно взглянуть на палитру Pantone: сейчас в тренде мягкие, приглушённые оттенки. А новый тренд — дом-кокон — только подтверждает эту тенденцию. Мы пошли дальше — разобрали с психологом типичные ситуации, с которыми сталкиваются наши клиенты, и разработали правила, помогающие пережить стрессовый период ремонта и сделать хороший интерьер на перспективу," — архитектор, дизайнер, декоратор, основатель бюро Alaine Group Алина Князева.

Детская: как не утонуть в "розовом и голубом"

Когда ждут ребёнка, родители часто уходят в крайности: ванильно-розовая или голубая палитра полностью поглощает комнату.

"Это немного притушит гормоны и поможет спланировать будущий интерьер без излишней и очень надоедливой ванильно-сахарной атмосферы. Сколько я видела таких комнат для младенцев, в которых живут школьники. И все эти розовые пони для них совсем уже не актуальны", — делится Алина Князева.

Совет психологов: думать не только о рождении малыша, но и о жизни семьи после него. Тогда и интерьер получится более универсальным.

Школа и ремонт: двойной стресс

Если ремонт совпадает с началом учебного года, семья рискует оказаться в настоящем хаосе. Особенно если речь о переезде и новой школе для ребёнка.

Эксперты рекомендуют: лучше на время остаться в старой квартире и продолжить ремонт позже. Так вы избавитесь от лишнего давления и не будете ломать устоявшийся распорядок ребёнка.

Подростковая территория: как не нарваться на бунт

Подростки редко хотят слушать родителей, а ремонт только усиливает конфликт.

"Лучше переключить общение с подростком на дизайнера: с чужим человеком он будет сдержаннее и скорее прислушается. Как показывает практика, это снижает напряжение у родителей", — объясняет Алина Князева.

При этом важно учитывать особенности подростка:

  • если он увлечён спортом и уверен в себе — можно добавить зеркала,
  • если есть комплексы, лучше спрятать зеркало внутрь шкафа.

Пустое гнездо: зачем хранить детскую

Родители часто спешат превратить освободившуюся комнату в гардеробную. Но психологи советуют подождать.

"Рекомендуем сохранить комнату хотя бы до 25 лет ребёнка. Поверьте, ему важно иногда возвращаться в отчий дом и чувствовать, что в мире есть что-то неизменное. Его сохранённая комната станет опорой в первых взрослых испытаниях", — предупреждает специалист.

Уют в деталях: текстиль и настроение

Ковры, подушки, шторы — именно эти "мелочи" формируют ощущение тепла и уюта.

"На этом этапе многие, особенно мужчины, решают сэкономить и вообще не покупать никакой текстиль. На самом деле именно текстиль задаёт настроение и создаёт уют в доме", — отмечает Алина Князева.

Меняя текстиль, можно освежать атмосферу в доме каждый сезон — это доступный способ управлять настроением.

Зеркала и возраст: деликатная тема

Зеркала могут как вдохновлять, так и травмировать. Особенно если речь идёт о пожилых родственниках.

"Лучше заранее продумать такие моменты и не увлекаться зеркальными поверхностями, чтобы лишний раз не травмировать вашего близкого. Понятно, что без зеркал в ванной и в прихожей не обойтись, но в других комнатах спокойно можно жить и без них", — советует Алина Князева.

Главное

Интерьер — это не только про стиль и мебель. Это пространство, в котором отражается душевное состояние семьи. Дизайн, созданный с учётом психологических потребностей, помогает преодолевать стрессы и становится настоящей терапией.

Вполне возможно, что в будущем профессия "интерьерный психолог" станет такой же востребованной, как архитектор.

