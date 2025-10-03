Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Современный интерьер с зеркалом
Современный интерьер с зеркалом
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 20:43

Вчерашний шик, завтрашний стыд: дизайнеры назвали вещи, которые уже не в моде

Антитренды 2026 в интерьере: от глянца и LED до открытых полок

Мода на интерьеры меняется так же стремительно, как и в одежде. То, что еще вчера считалось идеальным, завтра может выглядеть устаревшим. В 2026 году дизайнеры уверенно называют целый список антитрендов, от которых пора отказаться. Хорошая новость: большинство из них легко заменить современными решениями без глобального ремонта.

Сравнение: вчера и сегодня

Было модно Устарело Приходит на смену
Серо-белый минимализм Холодные "стерильные" интерьеры Теплый минимализм с мягкими оттенками
Открытые стеллажи Полки с сувенирами и книгами Закрытые системы хранения с акцентами
Массовый декор Подушки с надписями, одинаковые вазы Уникальные предметы, винтаж, ручная работа
Симметрия Парные композиции Асимметричный, но сбалансированный дизайн
Холодный LED-свет Плоский белый свет Многослойное теплое освещение
Глянцевые фасады Лакированные кухни и мебель Матовые поверхности в натуральных тонах
Хром и золото Зеркальные металлы и латунь Матовый черный, бронза, оксидированная сталь
Однофункциональные комнаты Формальные столовые и гостиные Многофункциональные пространства
Искусственные растения Пластиковые цветы Живые растения или отказ от имитации
Текстиль в избытке Подушки и тяжелые шторы Натуральные ткани, минимум слоев
Логотипы и копии Предметы с брендовыми знаками Аутентичные вещи без "кричащих" марок

Советы шаг за шагом

  1. Замените холодные белые стены на теплые оттенки: слоновая кость, молочный, кремовый.

  2. Пересмотрите хранение: оставьте 2-3 значимых предмета на виду, остальное уберите за фасады.

  3. Откажитесь от массового декора. Найдите на блошином рынке или у локальных мастеров уникальную вещь.

  4. Экспериментируйте с асимметрией: одна тумба + торшер лучше пары одинаковых столиков.

  5. Освещение делайте многослойным: настольные лампы, бра, торшеры.

  6. При ремонте кухни выбирайте матовые фасады — они практичнее и теплее смотрятся.

  7. Для фурнитуры отдавайте предпочтение бронзе или черному металлу.

  8. Организуйте комнаты так, чтобы они были многофункциональными.

  9. Поставьте живые растения — даже неприхотливые суккуленты лучше пластика.

  10. В текстиле используйте натуральные материалы — лен, шерсть, хлопок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Оставили открытые полки → визуальный шум, вечная пыль → закрытые фасады с лаконичными нишами.

  • Купили подушки с надписями → интерьер выглядит как копия каталога → винтажная подушка ручной работы.

  • Поставили парные кресла → скука и предсказуемость → одно кресло и журнальный столик с торшером.

  • Установили холодный LED → усталость глаз, неуют → лампы теплого света разной мощности.

  • Выбрали глянец → отпечатки, блики → матовые фасады, сатиновые поверхности.

А что если…

А что если не менять мебель, а хочется обновить интерьер? Достаточно заменить текстиль, пересобрать композицию из книг и декора, поменять освещение и перекрасить одну стену. Небольшие изменения кардинально влияют на восприятие пространства.

Плюсы и минусы

Решение Плюсы Минусы
Теплый минимализм Уют, спокойствие, долговечность Требует внимательного подбора оттенков
Закрытые системы хранения Чистота, порядок, спокойствие Сложнее найти нужную вещь сразу
Асимметрия Живость, оригинальность Нужен вкус и баланс
Многослойный свет Уют, возможность менять атмосферу Больше затрат на светильники
Натуральные материалы Экология, долговечность Дороже синтетики

FAQ

Как выбрать мебель для современного интерьера?
Отдавайте предпочтение простым формам, натуральным материалам и спокойным оттенкам. Лучше меньше, но качественнее.

Сколько стоит обновление интерьера без ремонта?
Замена текстиля, света и декора обойдется от 30 до 80 тысяч рублей, в зависимости от выбора брендов и материалов.

Что лучше: покупать новое или обновлять старое?
Реставрация винтажной мебели или перекраска старого шкафа в матовый цвет часто дешевле и интереснее покупки нового.

Мифы и правда

  • Миф: открытые полки делают интерьер уютным.
    Правда: в 2026 году они воспринимаются как беспорядок.

  • Миф: больше подушек — уютнее.
    Правда: сейчас ценится лаконичность и качество текстиля.

  • Миф: глянец выглядит богато.
    Правда: матовые поверхности смотрятся естественнее и уютнее.

3 интересных факта

  1. Первые "глянцевые кухни" появились в Италии в 90-х и считались символом достатка.

  2. Ассиметричные интерьеры активно продвигаются в Японии — там считают, что "несовершенство" приближает к гармонии.

  3. LED-освещение, популярное в начале 2010-х, сейчас изучается учеными как фактор, влияющий на циркадные ритмы.

Исторический контекст

  1. В 2000-х популярность набрали хром и стекло — символ "офисного будущего" в доме.

  2. В 2010-х мода сместилась в сторону минимализма и серо-белой гаммы.

  3. В 2020-х тренд на уют и теплые материалы стал доминировать на фоне пандемии и желания уюта дома.

