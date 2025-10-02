Один неверный цвет — и уют исчез: палитра 2026, которая спасёт интерьер

Индустрия дизайна интерьера обновляется не так стремительно, как мода или digital-сфера, но каждый сезон приносит свои открытия. Цвет — одна из самых гибких и влиятельных составляющих оформления пространства. Правильно подобранная палитра меняет восприятие комнаты, делает её уютнее или, напротив, динамичнее.

В 2026 году в центре внимания остаются природные тона, дополненные глубокими и насыщенными оттенками. Они универсальны: подходят для разных стилей, от минимализма до классики. Давайте разберём, какие цвета будут в тренде и как их комбинировать.

Сравнение трендовых оттенков