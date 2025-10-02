Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Breather is licensed under CC0
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 21:28

Один неверный цвет — и уют исчез: палитра 2026, которая спасёт интерьер

Институт Pantone: в интерьере 2026 будут доминировать природные тона и бургунди

Индустрия дизайна интерьера обновляется не так стремительно, как мода или digital-сфера, но каждый сезон приносит свои открытия. Цвет — одна из самых гибких и влиятельных составляющих оформления пространства. Правильно подобранная палитра меняет восприятие комнаты, делает её уютнее или, напротив, динамичнее.

В 2026 году в центре внимания остаются природные тона, дополненные глубокими и насыщенными оттенками. Они универсальны: подходят для разных стилей, от минимализма до классики. Давайте разберём, какие цвета будут в тренде и как их комбинировать.

Сравнение трендовых оттенков

Цвет Роль в интерьере Эффект в пространстве
Молочно-белый База и акцент Тепло, уют, мягкость
Глубокий синий Основа или акцент Выразительность, спокойствие, благородство
Песочный Универсальный фон Тепло, умиротворение, комфорт
Горчичный жёлтый Дофаминовый акцент Энергия, жизнерадостность, визуальный драйв
Эвкалиптовый База и акцент Свежесть, гармония, природность
Бургунди Акцент и большие поверхности Элегантность, глубина, эффект шкатулки
Ореховый Тёплый природный тон Стабильность, основательность, баланс
Бледно-розовый Лёгкий фон и акцент Уют, расслабленность, мягкая современность

Советы шаг за шагом: как использовать трендовые цвета

  1. Начните с базы. Выберите молочный, песочный или ореховый как фоновый оттенок для стен и пола.

  2. Добавьте выразительности. Используйте глубокий синий или бургунди для мебели или крупных деталей.

  3. Поддержите атмосферу. Эвкалиптовый хорошо подойдёт для текстиля, ковров или штор.

  4. Внесите энергию. Горчичный жёлтый используйте дозированно — в декоративных подушках, светильниках или кухонном фартуке.

  5. Уравновесьте палитру. Бледно-розовый или песочный помогут сгладить насыщенные акценты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выкрасить всю комнату в глубокий синий.
    → Последствие: пространство станет тяжёлым и мрачным.
    → Альтернатива: синим оформить акцентную стену, а остальное оставить светлым.

  • Ошибка: сочетать горчичный с ярко-красным.
    → Последствие: цвета будут спорить, вызывая раздражение.
    → Альтернатива: горчичный гармонирует с бургунди или песочным.

  • Ошибка: игнорировать фактуры.
    → Последствие: интерьер выглядит плоским.
    → Альтернатива: подчеркнуть цвета деревом, металлом, камнем или текстилем.

А что если…

…хочется больше яркости? Добавьте к базовой палитре смелый аксессуар: ковёр с геометрией, постеры с насыщенной графикой или кресло в горчичном цвете. Один элемент способен оживить даже строгий интерьер.

Плюсы и минусы трендовых цветов

Оттенок Плюсы Минусы
Молочно-белый Универсальный, уютный, лёгкий в сочетаниях При переизбытке может выглядеть скучно
Глубокий синий Стильный, благородный Требует достаточного света
Песочный Спокойный, уютный В больших количествах становится монотонным
Горчичный жёлтый Энергичный, позитивный Легко перегрузить интерьер
Эвкалиптовый Гармоничный, природный Может показаться "пыльным"
Бургунди Эффектный, элегантный Не подходит для тесных комнат
Ореховый Тёплый, натуральный Требует качественных материалов
Бледно-розовый Мягкий, современный При неумелом применении выглядит детским

FAQ

Как выбрать базовый цвет для интерьера?
Определите освещённость комнаты. Для северных окон подойдут тёплые песочные и ореховые, для южных — молочный или эвкалиптовый.

Сколько стоит обновить интерьер в трендовых цветах?
Если ограничиться перекраской стен и текстилем — от 20-30 тыс. руб. Крупные изменения (мебель, покрытие пола) — от 100 тыс. руб. и выше.

Что лучше: делать акцент на мебели или на стенах?
В небольших помещениях лучше акцентная мебель, в просторных — акцентные стены.

Мифы и правда

  • Миф: синий всегда делает комнату холодной.
    Правда: при правильной комбинации с белым или золотистыми деталями он создаёт уют.

  • Миф: розовый — исключительно "детский" цвет.
    Правда: бледно-розовый в паре с коричневым или винным смотрится очень стильно.

  • Миф: насыщенные оттенки нельзя использовать на больших поверхностях.
    Правда: бургунди или синий могут быть фоном, если грамотно добавить светлые компаньоны.

3 интересных факта

  1. Институт Pantone ежегодно объявляет "цвет года", но производители красок, такие как Dulux или Tikkurila, выпускают собственные прогнозы.

  2. Психология цвета активно используется в дизайне: например, зелёный помогает расслабиться, а жёлтый повышает концентрацию.

  3. Многие трендовые оттенки 2026 года вдохновлены природой — морем, песком, древесиной, растениями.

Исторический контекст

  1. В 1970-е годы модными были оливковый и тёплый коричневый, напоминающие стиль ретро.

  2. В 1990-х господствовала ахроматическая гамма: белый, серый и чёрный.

  3. С 2010-х всё больше внимания уделяется экологичности и природным цветам, что и закрепилось в трендах 2020-х.

