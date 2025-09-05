Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Краска
Краска
© https://www.freepik.com
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 18:41

Один цвет — и вся комната другая: как обновить интерьер без ремонта

Эксперт объяснила, какие цвета и текстиль лучше выбирать для обновления интерьера

Менять интерьер полностью совсем не обязательно, чтобы почувствовать свежесть и новизну. Достаточно добавить цвета — и пространство заиграет по-новому. Архитектор и дизайнер интерьеров Анна Ворошилина делится простыми и доступными приёмами, которые работают в любом доме.

Яркие стены

Самый быстрый способ преобразить комнату — перекрасить стену или оклеить её новыми обоями. Необязательно браться за все поверхности: достаточно акцентной стены. Например, на фоне белого интерьера эффектно смотрится тёплый терракотовый оттенок. Его можно повторить в деталях: поставить столик в тон, добавить пару подушек контрастного цвета и оформить окна в тех же оттенках. Получается целая композиция, не перегружающая помещение.

Цветной текстиль

Подушки, покрывала, шторы и скатерти — самый доступный инструмент для перемен. Их легко менять по сезону или настроению. Зимой актуальны плотные ткани и праздничные орнаменты, летом — лёгкие светлые материалы. Даже смена наволочек для диванных подушек превращается в игру: сегодня — цветочный принт, завтра — яркая геометрия. Более смелый вариант — сменить обивку мебели или обновить изголовье кровати: такие детали моментально преображают комнату.

Обновлённая мебель

Цвет можно добавить и в мебель. Это не всегда глобальная перетяжка или покупка новых предметов. Достаточно перекрасить ножки стула или столешницу — на рынке есть краски, которые ложатся прямо на старое покрытие. Для вдохновения дизайнер рекомендует заглянуть в Pinterest: там масса идей по обновлению мебели с помощью краски и малярного скотча.

"Я неоднократно перекрашивала ножки стульев, столов и кресел. Сейчас есть специальные краски, которые перекрывают старое покрытие без лишних усилий", — поделилась Анна Ворошилина.

Цвет и свет

Освещение тоже способно менять настроение комнаты. Можно заменить сами светильники — вместо трёх подвесов над столом выбрать один крупный, а бра заменить на компактные современные модели. Настольные лампы или торшеры добавят уюта. Ещё интереснее работают умные лампочки: с их помощью одним нажатием кнопки тёплый свет превращается в холодный или в любой оттенок радуги. Такой приём особенно полезен, когда хочется быстро создать праздничную или романтичную атмосферу.

Декор с акцентами

Финальный штрих — яркие детали. Это могут быть постеры, фотографии, вазы или керамические панно. Отличный приём — цветной ковёр: он собирает мебель в единую композицию и становится главным акцентом на полу. А яркая посуда или декоративные тарелки способны оживить даже самую нейтральную кухню.

Цвет — инструмент, который не требует больших затрат и ремонта. С его помощью можно легко менять настроение дома и пробовать новые решения, не рискуя устать от радикальных перемен.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Домашний зелёный уголок: как организовать растения сегодня в 10:13

Зелёный уголок в интерьере: как сочетать разные растения

Зелёный уголок в квартире — это не только красиво, но и полезно. Рассказываем, как организовать растения так, чтобы они гармонично сочетались.

Читать полностью » Ядовитые для кошек комнатные растения: чего избегать дома сегодня в 9:11

Красивые, но ядовитые: чего не должно быть в доме с кошкой

Многие комнатные растения привлекательны, но могут быть ядовиты для кошек. Рассказываем, какие цветы лучше убрать из дома ради безопасности питомца.

Читать полностью » Что делать, если кошка слизывает влагу с домашних растений сегодня в 8:09

Тайна кошки: зачем она слизывает капли с растений, а не из миски

Кошки часто слизывают влагу с растений. Рассказываем, почему они так делают, чем это опасно и как мягко отучить питомца от этой привычки.

Читать полностью » Эко-уборка: натуральные средства для чистоты без химии сегодня в 7:06

Эко-уборка: как навести чистоту в доме без химикатов и вреда для здоровья

Эко-уборка помогает поддерживать чистоту без агрессивной химии. Простые натуральные средства делают дом безопасным и экологичным.

Читать полностью » Зеленые растения против запахов и пыли в квартире сегодня в 6:02

Живые фильтры: какие растения спасут квартиру от затхлости

Зелёные растения помогают бороться с пылью и запахами, делая воздух чище. Они не только украшают дом, но и создают здоровую атмосферу.

Читать полностью » Натуральные ароматизаторы против неприятных запахов в доме сегодня в 5:59

Натуральные ароматизаторы: секрет приятного аромата в вашем доме

Натуральные ароматизаторы помогают избавиться от неприятных запахов и наполняют дом свежестью. Простые и безопасные решения доступны каждому.

Читать полностью » Старый носок можно превратить в саше, органайзер и игрушку для питомца сегодня в 4:05

Как непарный носок спасёт шкаф, уборку и даже питомца

Потерялся один носок? Не спешите выбрасывать второй — из него можно сделать ароматическое саше, игрушку для питомца или удобный органайзер.

Читать полностью » Сода, горчица и хозяйственное мыло помогают мыть посуду без кипятка сегодня в 3:10

Летние отключения воды: как отмыть жир без кипятка и химии

Отключили горячую воду? Жир на посуде легко убрать и в холодной — с помощью трёх простых продуктов, которые найдутся на каждой кухне.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Алисия Викандер, Наоми Уоттс и Амаль Клуни выбрали платья с открытыми плечами в Венеции
Культура и шоу-бизнес

Энтони Хопкинс сыграет главную роль в экранизации рассказа Дилана Томаса
Наука и технологии

Мозг выбирает голос в шуме без снижения уровня фоновых звуков — данные экспериментов
Садоводство

Садоводы Ульяновской области рассказали о преимуществах посева моркови под зиму
Наука и технологии

Астрономы зафиксировали необычный маршрут 3I/ATLAS в плоскости эклиптики — данные ESA
Еда

Кардиолог отметил пользу фруктов и овощей для профилактики рака и ССЗ
Туризм

Власти подтвердили использование лайнера Astoria Grande для круизов на Дальнем Востоке
Авто и мото

Германия выступила против полного запрета ДВС в ЕС с 2035 года — VDA и IG Metall
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet