Один цвет — и вся комната другая: как обновить интерьер без ремонта

Менять интерьер полностью совсем не обязательно, чтобы почувствовать свежесть и новизну. Достаточно добавить цвета — и пространство заиграет по-новому. Архитектор и дизайнер интерьеров Анна Ворошилина делится простыми и доступными приёмами, которые работают в любом доме.

Яркие стены

Самый быстрый способ преобразить комнату — перекрасить стену или оклеить её новыми обоями. Необязательно браться за все поверхности: достаточно акцентной стены. Например, на фоне белого интерьера эффектно смотрится тёплый терракотовый оттенок. Его можно повторить в деталях: поставить столик в тон, добавить пару подушек контрастного цвета и оформить окна в тех же оттенках. Получается целая композиция, не перегружающая помещение.

Цветной текстиль

Подушки, покрывала, шторы и скатерти — самый доступный инструмент для перемен. Их легко менять по сезону или настроению. Зимой актуальны плотные ткани и праздничные орнаменты, летом — лёгкие светлые материалы. Даже смена наволочек для диванных подушек превращается в игру: сегодня — цветочный принт, завтра — яркая геометрия. Более смелый вариант — сменить обивку мебели или обновить изголовье кровати: такие детали моментально преображают комнату.

Обновлённая мебель

Цвет можно добавить и в мебель. Это не всегда глобальная перетяжка или покупка новых предметов. Достаточно перекрасить ножки стула или столешницу — на рынке есть краски, которые ложатся прямо на старое покрытие. Для вдохновения дизайнер рекомендует заглянуть в Pinterest: там масса идей по обновлению мебели с помощью краски и малярного скотча.

"Я неоднократно перекрашивала ножки стульев, столов и кресел. Сейчас есть специальные краски, которые перекрывают старое покрытие без лишних усилий", — поделилась Анна Ворошилина.

Цвет и свет

Освещение тоже способно менять настроение комнаты. Можно заменить сами светильники — вместо трёх подвесов над столом выбрать один крупный, а бра заменить на компактные современные модели. Настольные лампы или торшеры добавят уюта. Ещё интереснее работают умные лампочки: с их помощью одним нажатием кнопки тёплый свет превращается в холодный или в любой оттенок радуги. Такой приём особенно полезен, когда хочется быстро создать праздничную или романтичную атмосферу.

Декор с акцентами

Финальный штрих — яркие детали. Это могут быть постеры, фотографии, вазы или керамические панно. Отличный приём — цветной ковёр: он собирает мебель в единую композицию и становится главным акцентом на полу. А яркая посуда или декоративные тарелки способны оживить даже самую нейтральную кухню.

Цвет — инструмент, который не требует больших затрат и ремонта. С его помощью можно легко менять настроение дома и пробовать новые решения, не рискуя устать от радикальных перемен.