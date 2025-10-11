Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Гармоничный декор стены в гостиной
Гармоничный декор стены в гостиной
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 5:47

Пять приёмов, которые превращают пустые стены в изюминку интерьера

Эксперты рассказали, как оформить стены с помощью зеркал, картин и панно

Стены в доме — как чистый холст. Их можно просто покрасить, поклеить обои или покрыть декоративной штукатуркой. Но без деталей интерьер может показаться пустым. Рассказываем, какие элементы декора помогут сделать пространство уютным и стильным, не перегружая его.

1. Зеркала

Зеркальный декор — эффектный и функциональный акцент в интерьере. Он добавляет света, визуально расширяет пространство и придаёт помещению изысканность. Можно повесить одно крупное зеркало в красивой раме или оформить всю стену зеркальными панелями. Такой приём особенно хорошо работает в небольших комнатах и коридорах.

2. Картины

Если стена кажется пустой, добавьте на неё картины или репродукции. Подойдут любые варианты — от классических портретов и пейзажей до современных абстракций. Картины помогают задать настроение комнате, подчеркнуть стиль интерьера и добавить индивидуальности.

Совет: для гармонии выбирайте рамки одного цвета или создайте контраст — например, чёрные рамки на светлой стене.

3. Постеры

Более лёгкий и универсальный вариант — постеры. Они добавляют динамики и не перегружают интерьер. Тематика может быть любой: ботаника, архитектура, минимализм, графика, цитаты или фотографии.

Можно оформить стену серией постеров в единой палитре или, наоборот, создать эклектичную композицию из разных изображений.

4. Фоторамки

Фотографии создают ощущение домашнего уюта и тепла. Развесьте несколько любимых снимков в одинаковых или контрастных рамках. Из них можно составить фотогалерею или оформить отдельный акцент на стене — например, над диваном или в коридоре.

Совет: чтобы композиция выглядела аккуратно, выдерживайте равное расстояние между рамками.

5. Панно

Декоративное панно — это выразительный элемент, который добавляет интерьеру индивидуальности. Оно может быть выполнено из разных материалов: дерева, металла, ткани, керамики или даже стабилизированного мха.

Панно подходит как для современных интерьеров, так и для классических. Важно, чтобы оно сочеталось по стилю и цвету с остальной обстановкой.

Чтобы стена выглядела интересно и при этом не перегружала пространство, достаточно одного крупного акцента или нескольких мелких деталей, объединённых общей идеей. Зеркала, картины, постеры, фото и панно — простые, но действенные инструменты, которые помогут создать атмосферу уюта и завершённости в любом интерьере.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дизайнеры рассказали, как выбрать двери, которые не выйдут из моды и прослужат долго вчера в 23:09
Дверь решает больше, чем кажется: как один элемент меняет весь интерьер

Межкомнатные двери выбирают на годы вперёд, поэтому важно не ошибиться. Разбираем, какие механизмы, материалы и отделку выбрать, чтобы двери выглядели актуально и служили десятилетиями.

Читать полностью » Дизайнеры рассказали, зачем в интерьере нужно контрастное кресло вчера в 23:05
Как вписать кресло в интерьер, чтобы оно стало центром притяжения

Кресло — не просто дополнение к дивану. Оно может стать главным акцентом и объединить весь интерьер. Рассказываем, как выбрать контрастное кресло и вписать его в небольшую гостиную.

Читать полностью » Роспотребнадзор: кулеры с водой необходимо очищать каждые полтора месяца вчера в 22:03
Вода чище горного ручья? Не спешите верить: вот где прячутся бактерии в кулере

Даже бутилированная вода может стать опасной, если не чистить кулер. Рассказываем, как сделать полную дезинфекцию устройства дома.

Читать полностью » Современные средства и микрофибра сокращают время уборки кухни вчера в 21:11
Когда кухня сияет — жизнь будто становится легче: как вернуть то самое чувство чистоты

Кухня без стресса и тяжёлой химии — реально. Узнайте, как поддерживать идеальную чистоту простыми шагами и натуральными средствами.

Читать полностью » Исследования: до 70% домашней пыли состоит из микрочастиц тканей и кожи вчера в 20:45
Пыль исчезает сама: простой трюк, о котором молчат производители бытовой химии

Как избавиться от пыли без химии и частых уборок? Простые рецепты, которые сделают дом чище, воздух свежее, а уборку — в разы легче.

Читать полностью » Старые простыни и шторы можно превратить в сумки, коврики и чехлы — способы применения вчера в 19:02
Не спешите выбрасывать старые простыни: они могут превратиться в десяток полезных вещей

Из простыней и занавесок можно сделать десятки полезных вещей: от скатерти до коврика. Узнайте, как вдохнуть новую жизнь в старые ткани.

Читать полностью » Самодельный уплотнитель для двери помогает снизить теплопотери и счета за отопление вчера в 18:57
Холод лезет под дверь? Эти две тубы и старые колготки спасут ваш дом от сквозняков

Узнайте, как из ненужных туб и старых колготок сделать уплотнитель под дверь, который помогает экономить на отоплении и сохраняет тепло в доме.

Читать полностью » Перекись и сода помогают удалить запах мочи с матраса без вреда для ткани вчера в 17:52
Проснулись — а кровать пахнет аммиаком? Есть способ вернуть свежесть без химии и нервов

Даже лучший наматрасник не спасает от детских «аварий». Рассказываем, как вернуть матрасу чистоту и свежесть с помощью простого домашнего раствора.

Читать полностью »

Новости
Дом
Декор на Хэллоуин: тыквы, призраки и осенние композиции для квартиры
Спорт и фитнес
Ученые и тренеры: тренировки с собственным весом развивают мышцы не хуже силовых
Еда
Салат из корейской моркови, фасоли и колбасы готовится за 10 минут
Еда
Торт без выпечки из савоярди и клубники получается нежным
Туризм
Самара: история, достопримечательности и значение города на Волге
Наука
Экстракт зелёного чая помог мышам с ожирением снизить вес и улучшить обмен — Розмари Оттон
Технологии
Министр экономики Тайваня: передовые техпроцессы останутся на острове, несмотря на давление США
Авто и мото
"Автостат": в сентябре 2025 года в России продали 1247 новых электромобилей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet