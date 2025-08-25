Капли в нос, которые перекрывают вирусу дорогу в лёгкие за секунды до заражения

Ученые только что дали на этот вечный вопрос научно выверенный ответ. Ключ оказался в белке, который до сих пор мало кто знал.

Новая звезда на защиту

Интерфероны — "скрытые телохранители" нашего организма. Два старых "типа" мы знали давно, а третий, λ-интерферон, открыли всего двадцать лет назад.

Он действует точечно: целиком концентрируется на слизистой дыхательных путей. Не "будит" всю иммунную систему, поэтому побочных эффектов почти нет. Уничтожает не только "корону", но и широкий зоопарк вирусов ОРВИ.

От лаборатории до капель

Петербургские специалисты Политеха Петра Великого и НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева проделали всю цепочку испытаний.

"Сначала мы подтвердили активность на клетках человека, затем — на модели легких мышей. В обоих случаях λ-интерферон блокировал вирус, снижал потерю веса и летальность", — говорится в статье журнала International Journal of Antimicrobial Agents.

Бонус-эффект: белок даже подавлял вторичные бактериальные инфекции, которые так часто досаждают после вируса.

Что дальше?

К середине следующего года команда планирует выпустить:

назальные капли или микро-спрей.

их схема проста: капнул после контакта с заболевшим или почувствовал первую лёгкую заложенность носа — и уже защищён.

Теперь "поход в гости к простуде" не обязательно заканчивается простудой.