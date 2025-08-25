Капли в нос, которые перекрывают вирусу дорогу в лёгкие за секунды до заражения
Ученые только что дали на этот вечный вопрос научно выверенный ответ. Ключ оказался в белке, который до сих пор мало кто знал.
Новая звезда на защиту
Интерфероны — "скрытые телохранители" нашего организма. Два старых "типа" мы знали давно, а третий, λ-интерферон, открыли всего двадцать лет назад.
Он действует точечно: целиком концентрируется на слизистой дыхательных путей. Не "будит" всю иммунную систему, поэтому побочных эффектов почти нет. Уничтожает не только "корону", но и широкий зоопарк вирусов ОРВИ.
От лаборатории до капель
Петербургские специалисты Политеха Петра Великого и НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева проделали всю цепочку испытаний.
"Сначала мы подтвердили активность на клетках человека, затем — на модели легких мышей. В обоих случаях λ-интерферон блокировал вирус, снижал потерю веса и летальность", — говорится в статье журнала International Journal of Antimicrobial Agents.
Бонус-эффект: белок даже подавлял вторичные бактериальные инфекции, которые так часто досаждают после вируса.
Что дальше?
К середине следующего года команда планирует выпустить:
- назальные капли или микро-спрей.
- их схема проста: капнул после контакта с заболевшим или почувствовал первую лёгкую заложенность носа — и уже защищён.
Теперь "поход в гости к простуде" не обязательно заканчивается простудой.
