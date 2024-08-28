Стало известно, как изменилось отношение россиян к электромобилям

В 2024 году более 60% россиян готовы пересесть на электромобили, что подтверждает растущий интерес к этому виду транспорта в стране. Среди молодежи (возрастная группа 18-24 года) 43,4% опрошенных уверены в своей готовности использовать электрокар.
Опрос был проведен агентством ДБО в июле 2024 года в 18 крупных городах России с участием 1500 человек.
Рост интереса также подтверждается увеличением продаж электромобилей: на 1 июля 2024 года в России зарегистрировано 50,6 тыс. электрокаров, при этом в 2023 году было продано 14 тыс. электромобилей, что составляет 1,3% российского авторынка.
Для сравнения, пять лет назад в год продавалось лишь 372 таких автомобиля.
Фото: commons.wikimedia.org/Michael Movchin (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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