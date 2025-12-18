Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Александр Шохин
© commons.wikimedia.org by Alexey Druzhinin / Government.ru is licensed under CC BY 4.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 11:02

Перед 19 декабря воздух сгущается: ключевая ставка может снизиться сильнее ожиданий

Шохин заявил что ждёт снижения ключевой ставки на 1%

Сигнал от бизнеса к регулятору прозвучал накануне решения по ключевой ставке: ожидания смещаются в сторону более заметного шага, чем предполагалось раньше. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина. По его оценке, Центробанк 19 декабря может снизить ставку до 15,5% годовых.

Прогноз и аргументы Шохина

"Мы ждем, честно говоря, снижение ставки не на 0,5 процентного пункта, а на целый 1 процент ждем", — сказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей в интервью НТВ.

Ключевым аргументом он назвал динамику инфляции к концу года. Шохин подчеркнул, что замедление оказалось быстрее, чем ожидалось ещё в сентябре. Тогда, как он отметил, прогноз находился в диапазоне 7-7,5%, а сейчас оценка — уже меньше 6%.

Сопоставление ставки и инфляции

Текущий уровень ключевой ставки выглядит завышенным относительно обновлённой инфляционной картины. Он указал, что при инфляции около 6% ставка 16,5% годовых — "многовато". Поэтому снижение на 1 процентный пункт он охарактеризовал как осторожное движение навстречу более низкой инфляции.

При этом глава РСПП допустил, что регулятор мог бы действовать и решительнее. Он считает, что при текущих оценках инфляции снижение ставки возможно проводить более агрессивно.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

