Меняется атмосфера и настроение: как освежить интерьер кваритры без капремонта

Обновить интерьер можно без глобальных вложений, если начать с "расхламления" жилища и добавить новые акценты, отметила дизайнер интерьера, интерьерный психолог Ирина Макарова. О том, как изменить пространство без капитального ремонта, специалист рассказала в беседе с NewsInfo.

Макарова подчеркнула, что первый шаг к обновлению пространства — избавление от лишнего. По ее словам, важно пройтись по дому и честно ответить себе, так ли уж нужна ли та или иная вещь.

"Это очень важный этап, освобождается место для чего-то нового, убираем лишнее, то, что уже потеряло свою актуальность, то, что занимает место, те предметы, на которые не хватает времени. Избавляете свое пространство от ненужного, появляется место для того, чтобы строить что-то нужное, новое", — пояснила Макарова.

После этого, отметила специалист, стоит добавить в интерьер элементы, которые отражают текущие предпочтения и настроение. Самым простым решением она назвала замену текстиля, появление новых картин или декоративных деталей, а также обновление освещения или даже частичную перестановку мебели.

"Заменить текстиль, шторы, повесить новые изображения, картины, что резонирует сегодня с вами, добавятся новые акценты, новые цвета, и интерьер заиграет по-новому. Важно, чтобы это было не просто абстрактное изображение, чтобы внутренне соответствовало вашим пожеланиям, вашим предпочтениям", — добавила дизайнер.

Она также уточнила, что при желании можно перекрасить хотя бы одну стену в оттенок, который соответствует текущему состоянию, или использовать крупные декоративные элементы, способные кардинально изменить восприятие пространства без масштабных работ.