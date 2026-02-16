Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Гостиная
Гостиная
© commons.wikimedia.org by Tim Collins is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Недвижимость
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:35

Меняется атмосфера и настроение: как освежить интерьер кваритры без капремонта

Обновить интерьер можно без глобальных вложений, если начать с "расхламления" жилища и добавить новые акценты, отметила дизайнер интерьера, интерьерный психолог Ирина Макарова. О том, как изменить пространство без капитального ремонта, специалист рассказала в беседе с NewsInfo.

Макарова подчеркнула, что первый шаг к обновлению пространства — избавление от лишнего. По ее словам, важно пройтись по дому и честно ответить себе, так ли уж нужна ли та или иная вещь.

"Это очень важный этап, освобождается место для чего-то нового, убираем лишнее, то, что уже потеряло свою актуальность, то, что занимает место, те предметы, на которые не хватает времени. Избавляете свое пространство от ненужного, появляется место для того, чтобы строить что-то нужное, новое", — пояснила Макарова.

После этого, отметила специалист, стоит добавить в интерьер элементы, которые отражают текущие предпочтения и настроение. Самым простым решением она назвала замену текстиля, появление новых картин или декоративных деталей, а также обновление освещения или даже частичную перестановку мебели.

"Заменить текстиль, шторы, повесить новые изображения, картины, что резонирует сегодня с вами, добавятся новые акценты, новые цвета, и интерьер заиграет по-новому. Важно, чтобы это было не просто абстрактное изображение, чтобы внутренне соответствовало вашим пожеланиям, вашим предпочтениям", — добавила дизайнер.

Она также уточнила, что при желании можно перекрасить хотя бы одну стену в оттенок, который соответствует текущему состоянию, или использовать крупные декоративные элементы, способные кардинально изменить восприятие пространства без масштабных работ.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Деревянные двери больше не оставляют вчера в 12:56

Деревянные двери получают новое дыхание: узнайте, как правильная палитра можно кардинально изменить интерьер.

Читать полностью » Столовая трещит по швам от прошлого: устаревшие детали, которые душат интерьер и крадут пространство вчера в 9:50

Дизайнеры рассказали, какие элементы столовой — от громоздкой мебели до помпезных люстр — утратили актуальность и чем их заменить в современном интерьере.

Читать полностью » Запах кошки и собаки въелся в диван — обычные спреи не помогут: есть способ убрать его навсегда вчера в 2:34

Неприятные ароматы домашних животных могут испортить атмосферу в вашем доме. Узнайте, как правильно с ними бороться.

Читать полностью » Стиль Grandmillennial вытесняет минимализм — дома наполняются узорами и тёплым светом 14.02.2026 в 17:58

Grandmillennial стиль объединяет элементы из прошлого и современности, создавая уникальную атмосферу уюта и тепла в интерьере.

Читать полностью » Серый интерьер теряет влияние: насыщенные цвета и ручная работа меняют настроение квартиры 14.02.2026 в 16:32

Стиль крафтсман возвращается в тренды 2026 года: тёплое дерево, глубокие оттенки и растительные узоры формируют новый взгляд на уютный интерьер.

Читать полностью » Посуда, подушки и список дел творят магию: простой ритуал перед сном делает утро неожиданно лёгким 14.02.2026 в 11:30

Вечерняя уборка может стать неожиданным инструментом для улучшения сна и психического здоровья. Почему простой ритуал меняет самочувствие.

Читать полностью » Блестящий пол после уборки скрывает проблему — причина в одной привычке 14.02.2026 в 10:27

Частота уборки может оказаться вредной для полов. Узнайте, как избежать распространённых ошибок, чтобы сохранить их внешний вид.

Читать полностью » Эмалированный чугун покрыли следы ожога — делаю простую пасту и возвращаю блеск без царапин 13.02.2026 в 18:48

Тёмные пятна на вашем чугуне могут испортить внешний вид. Узнайте простые и безопасные методики их удаления.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Масленица-2026 вспыхнет по всей России: 5 городов, где зиму проводят с царским размахом
Туризм
Там, где пахнет серой и гремят вулканы, запускают ресторан и спа: глэмпинг идёт на Камчатку
Садоводство
Крепкие сеянцы погибают после высадки — ошибка происходит ещё на подоконнике
Красота и здоровье
Средства за копейки, а эффект как в салоне: эти домашние маски помогут вашим волосам засиять
Авто и мото
Вторичный рынок авто в России бьёт рекорд — но покупателей ждёт неприятный подвох
Наука
Экзопланета размером с Землю оказалась холоднее Марса: найден новый кандидат HD 137010 b
Авто и мото
Подарок водителю превращается в апгрейд автомобиля и каждый день работает на его комфорт
Питомцы
Кошка живёт одна и не страдает: миф о кошачьем одиночестве рушится, если понять её природу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet