Гостиная
© unsplash.com by Spacejoy is licensed under Free to use under the Unsplash License
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:57

Идеальная картинка больше не в моде: интерьер без характера стал главным антитрендом

Стерильный минимализм и тотальная бежевость в интерьере перестали работать на человека, отметила дизайнер интерьера, интерьерный психолог Ирина Макарова. О том, какие устаревшие решения в дизайне жилья пора оставить в прошлом, специалист рассказала в беседе с NewsInfo.

Макарова отметила, что устаревшим сегодня считается не конкретный стиль, а сам подход к интерьеру как к красивой картинке без связи с человеком. По ее словам, пространство должно не только выглядеть эстетично, но и поддерживать состояние жильца, особенно на фоне постоянного стресса и информационного перегруза.

"Например, тот самый излюбленный годами стерильный минимализм, когда квартира выглядит идеально, она чистая, но при этом пусто, все на своих местах, но нет ощущения жизни. Возможно это красивая картинка, но человека там вы не увидите. Сейчас происходит обратное движение. На смену стерильности приходит более живой, сложный интерьер, где могут сочетаться разные направления", — пояснила Макарова.

Она добавила, что на первый план выходит не следование жестким канонам, а личная история человека, его ритм, характер и ощущения. Поэтому в интерьере снова могут быть уместны вещи с историей, семейные предметы или выразительные детали, если они не случайны, а действительно связаны с владельцем.

По словам специалиста, все больше людей отказываются от тотальной нейтральности, потому что такие пространства часто оказываются эмоционально пустыми. Вместо этого растет интерес к ярким, индивидуальным и "дофаминовым" интерьерам.

"Сейчас в моде яркие интерьеры, то, что дает ощущение счастья, буйство красок, буйство цвета, это сейчас набирает обороты. Бежевые нейтральные интерьеры часто оказываются эмоционально пустыми для человека, потому что он живет не в цвете как таковом, а в своих ассоциациях. Если в пространстве нет ничего, за что можно зацепиться, то пространство не дает ресурса", — добавила она.

Макарова также назвала устаревшим копирование готовых стилей без учета личности человека. По ее словам, интерьер, собранный "как в Pinterest", быстро считывается как шаблонный, если за ним нет смысла и связи с реальной жизнью владельца.

К устаревшим решениям она отнесла и декоративные приемы ради эффекта: рейки, кирпичики, сложные потолки и другие элементы, которые хорошо выглядят на фото, но в жизни могут перегружать нервную систему. Специалист подчеркнула, что главный современный запрос — восстановление, спокойствие и ощущение, что дом помогает человеку, а не забирает у него ресурс.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

