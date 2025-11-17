Квартира шумит, хотя вы молчите: если вещи на виду — в доме хаос

Скрытые системы хранения и единая стилистика помогают минимизировать визуальный шум, отметила дизайнер интерьера Ирина Макарова. О том, как организовать пространство без хаоса, она рассказала в комментарии NewsInfo.

Эксперт объяснила, что визуальный шум чаще всего возникает из-за обилия мелких предметов в открытом пространстве. По ее словам, нужно спрятать максимальное количество повседневных вещей и упростить пространство.

"Чтобы минимизировать количество визуального шума, необходимо использовать для хранения закрытые системы, стараться избегать открытой формы хранения мелких предметов, которые на полочках стоят. Желательно это прятать за дверцами, использовать систему хранения, которая визуально будет сливаться с цветом стен, с интерьером. Мелкие предметы маскируем", — посоветовала Макарова.

Специалист пояснила, что в быту хорошо работают однотипные контейнеры и емкости, которые визуально объединяют содержимое.

"Пересыпают крупы, специи в определенные баночки одного цвета. Когда открываешь шкафчик, ты не видишь разносол сумасшедший, видишь все красиво структурированное, все как бы сливается в одно, но при этом ты можешь разобраться, нет эффектов раздражения", — отметила дизайнер.

Она добавила, что тот же принцип можно применять в ванных комнатах, где разноцветная упаковка косметики создает хаос. По мнению специалиста, лучше выбирать продукты в спокойной гамме или использовать нейтральные бутылочки и баночки для перелива.

Завершая, Макарова обратила внимание на орнаменты: перегруженность узорами быстро превращает интерьер в визуально шумный.