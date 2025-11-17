Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Интерьер с деревянными панелями
Интерьер с деревянными панелями
© freepik.com by wuttichai1983 is licensed under public domain
Главная / Недвижимость
Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:26

Квартира шумит, хотя вы молчите: если вещи на виду — в доме хаос

Контейнеры для хранения уменьшат беспорядок в доме — дизайнер Макарова

Скрытые системы хранения и единая стилистика помогают минимизировать визуальный шум, отметила дизайнер интерьера Ирина Макарова. О том, как организовать пространство без хаоса, она рассказала в комментарии NewsInfo.

Эксперт объяснила, что визуальный шум чаще всего возникает из-за обилия мелких предметов в открытом пространстве. По ее словам, нужно спрятать максимальное количество повседневных вещей и упростить пространство.

"Чтобы минимизировать количество визуального шума, необходимо использовать для хранения закрытые системы, стараться избегать открытой формы хранения мелких предметов, которые на полочках стоят. Желательно это прятать за дверцами, использовать систему хранения, которая визуально будет сливаться с цветом стен, с интерьером. Мелкие предметы маскируем", — посоветовала Макарова.

Специалист пояснила, что в быту хорошо работают однотипные контейнеры и емкости, которые визуально объединяют содержимое.

"Пересыпают крупы, специи в определенные баночки одного цвета. Когда открываешь шкафчик, ты не видишь разносол сумасшедший, видишь все красиво структурированное, все как бы сливается в одно, но при этом ты можешь разобраться, нет эффектов раздражения", — отметила дизайнер.

Она добавила, что тот же принцип можно применять в ванных комнатах, где разноцветная упаковка косметики создает хаос. По мнению специалиста, лучше выбирать продукты в спокойной гамме или использовать нейтральные бутылочки и баночки для перелива.

Завершая, Макарова обратила внимание на орнаменты: перегруженность узорами быстро превращает интерьер в визуально шумный.

"Если у вас обои в цветочек и шторы в такой же цветочек, а еще и ковер с цветочком, и подушки с цветочком, то это тяжеловато. Использовать прием, что если у нас одна плоскость акцентная с орнаментом, то в поддержку ей идут небольшие формы", — порекомендовала дизайнер.

Ветеринары объяснили, когда хлеб может вызвать отравление у собаки 10.08.2025 в 2:27
Всего один кусочек хлеба — и собака в зоне риска: причина может шокировать хозяев

Случайно съеденный хлеб не всегда опасен для собаки, но в некоторых случаях он может привести к серьёзным проблемам со здоровьем и даже операции.

Читать полностью » Почти половина новостроек в России — пустует. Что скрывается за цифрами? 25.06.2025 в 14:32

Спрос падает, квартиры стоят, а новые проекты под вопросом. Что будет дальше — разорение или спасение отрасли?

Читать полностью » В РФ хотят ввести нормы жилой площади на каждого зарегистрированного в квартирах мигранта 11.06.2025 в 18:06
Госдума готовит новые ограничения для мигрантов: нормы жилья и дактилоскопия

Депутаты Госдумы разрабатывают пакет законопроектов, ужесточающих условия проживания иностранных граждан в России. Как сообщил один из авторов инициатив Леонид Слуцкий, планируется ввести нормы жилой площади на каждого зарегистрированного в квартирах мигранта, а также ограничить деятельность хостелов в многоквартирных домах.

Читать полностью » Коммунальный долг Константина Хабенского взыскан судом 08.06.2025 в 9:10
Актер Константин Хабенский обязан выплатить долг фонду капремонта

Московский суд постановил взыскать с известного актера Константина Хабенского задолженность за оплату коммунальных услуг по иску фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.

Читать полностью » Силуанов оценил необходимость ужесточения условий льготной ипотеки 26.05.2025 в 12:28
Льготная ипотека: глава Минфина прокомментировал последние изменения

Введение более строгих критериев для получения льготной ипотеки в текущей ситуации представляется нелогичным. Такое мнение выразил глава Министерства финансов Российской Федерации, Антон Силуанов.

Читать полностью » Путин запретил брать комиссии при оформлении льготных ипотек 23.05.2025 в 12:30
Путин ограничил банки в комиссиях: станут ли льготные ипотеки доступнее

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку принять меры, чтобы кредитные организации не взимали комиссии при оформлении льготной ипотеки.

Читать полностью » Путин поручил выдавать льготную ипотеку участникам СВО 23.05.2025 в 12:09
Путин предложил вернуть льготную ипотеку

К 15 июня правительству поручено подготовить предложения по льготной ипотеке для семей с детьми до 14 лет и семей, чьи члены участвуют в СВО.

Читать полностью » Росреестр: москвичи взяли рекордное количество кредитов на ипотеку 21.05.2025 в 15:39
Кредитный бум в Москве: в столице набирают популярность ипотечные займы

В период с начала января по конец апреля 2025 года в Москве было оформлено 40,63 тысячи ипотечных займов на приобретение как новых, так и уже бывших в употреблении квартир. Согласно информации РБК, ссылающейся на отчёт московского управления Росреестра, данный показатель является самым высоким для первых четырёх месяцев года за весь период сбора статистических данных, начиная с 2009 года.

Читать полностью »

