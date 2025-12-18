Интерент обещал гармонию, но вмешалась реальность: младенец не выжил после домашних родов

Домашние роды, которые всё чаще продвигаются в соцсетях как "мягкая" и безопасная альтернатива медицинской помощи, в ряде случаев оборачиваются трагедией. Гибель новорождённого в Москве вновь поставила вопрос о грани между допустимым риском и прямой угрозой жизни. Об этом сообщает издание "АиФ Москва" со ссылкой на комментарий врача-акушера.

Что произошло в московской квартире

Инцидент произошёл 13 декабря в одной из квартир столицы. Роды проходили дома, в надувном бассейне — по схеме так называемых водных родов. Ребёнок появился на свет и около 30 минут находился в воде. Примерно через час после рождения мальчик перестал дышать, попытки реанимации результата не дали.

Роженицу — блогершу по имени Айша — госпитализировали. После случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Женщина, принимавшая роды, была задержана. В СК уточнили, что у неё отсутствует высшее медицинское образование и квалификация по направлению "Акушерство и гинекология".

В чём принципиальная разница водных родов

Врач-акушер, гинеколог, кандидат медицинских наук Владимир Сурсяков подчеркнул, что существует принципиальное различие между родами в воде и родами в воду. Именно это, по его словам, могло стать фатальным.

"Есть разница — рожать в воде или рожать в воду. Это принципиальная разница. В воде роды длятся гораздо дольше, и в определенной степени такой способ некоторым облегчает боль. Но в целом обычно мешает и далеко не всем нравится. Первый период родов, когда идут схватки, пока малыш еще внутри находится, можно находиться в воде, но потом все равно нужно вылезти", — сказал врач-акушер, гинеколог, кандидат медицинских наук Владимир Сурсяков.

По его словам, в данном случае, судя по описанию, ребёнка именно родили в воду, что резко повышает риск смертельных осложнений.

Возможная причина гибели младенца

Эксперт отметил, что новорождённый мог сделать первый вдох ещё находясь под водой. В такой ситуации вода попадает в дыхательные пути, что приводит к тяжёлому поражению лёгких.

"То есть ребенок, скорее всего, банально захлебнулся: его не успели вытащить мгновенно, или он сделал вдох быстрее, чем ожидали. Естественно, часть легких новорожденного заполнилась водой, а часть открылась чуть позже, когда он вынырнул, и из-за этого еще какое-то время мог пожить. Но все равно это приводит, по сути, к утоплению. Такие вещи, конечно, не стоит делать, тем более дома", — подытожил Владимир Сурсяков.

По его словам, даже кратковременное пребывание новорождённого под водой может иметь отсроченные фатальные последствия, что делает подобные практики крайне опасными вне медицинского учреждения.