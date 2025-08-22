Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:53

Миллионы россиян продолжают садиться в самый рискованный транспорт, не догадываясь об этом

Междугородние автобусы и маршрутки признаны самым опасным транспортом в России

Самым опасным видом общественного транспорта в России признаны междугородние автобусы и маршрутки. Казалось бы, привычное средство передвижения, которое выбирают миллионы пассажиров, оказалось лидером по числу травм и аварийных ситуаций. И подтверждает это не просто статистика ГИБДД, а данные крупнейших страховых компаний.

Опасные маршруты

По информации "Росгосстраха", только за 2024-2025 годы пассажирам и их наследникам было выплачено почти 31,3 млн рублей по договорам ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков). Причём почти 60% всех выплат связаны именно с междугородними маршрутами.

"Основная причина травм в городском транспорте — это падение пассажиров в автобусах в результате резких маневров, торможений, а также при открывании и закрывании дверей. На междугородних маршрутах, где скорости гораздо выше, пассажиры получают травмы в результате дорожно-транспортных происшествий — как правило, более серьезные, вплоть до летального исхода", — отметил начальник отдела выплат по обязательным видам страхования компании Андрей Кривенышев.

Размер компенсации строго регламентирован постановлением правительства РФ № 1164: сумма зависит от характера, тяжести и локализации повреждений.

Сколько стоит травма

Минимальная выплата в 2024 году для пассажира междугороднего автобуса составила всего 1 тыс. рублей — за ушибы после ДТП. Максимальная — 781 тыс. рублей за травму головы. В городском транспорте диапазон выплат был несколько иным: от 81 тыс. рублей за травму кисти до 500 тыс. рублей за повреждения позвоночника, полученные при падении в салоне.

Статистика показывает, что аварии и травмы не распределяются равномерно по стране. Уже второй год подряд лидером по числу обращений от пострадавших остаётся Псковская область. В первой половине 2024 года в тройку регионов также вошли Саратовская область и Красноярский край, а к 2025 году их место заняли Свердловская и Архангельская области.

Страховые компании подтверждают

Факт того, что именно автобусы несут наибольшие риски, подтверждают и другие игроки рынка.

"Практически все выплаты по ОСГОП связаны с происшествиями на автомобильном транспорте — при перевозке автобусами", — рассказал вице-президент "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов.

Необычные случаи тоже встречаются. Руководитель управления урегулирования убытков "Абсолют Страхование" Максим Зимин вспомнил пример: пассажир, выходя на палубу корабля, травмировал кисть о металлическую дверь. При этом максимальная выплата компании в этом году составила 540 тыс. рублей.

Компания "Согласие" отчиталась о ещё более внушительных суммах — свыше 45 млн рублей за вторую половину 2024 и первую половину 2025 года.

