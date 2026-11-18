Международная ассоциация владельцев судов для перевозки сухих грузов (INTERCARGO) определила руководство на период 2027–2028 годов. По итогам ежегодного общего собрания, прошедшего 11 ноября в Риме, пост председателя ассоциации сохранит за собой Джон А. Ксайлас (John A. Xylas), президент и генеральный директор Ariston Navigation Corp.

Помимо переизбрания главы организации, были сформированы составы вице-председателей. На этот пост была переизбрана Метаксия Псальти (Metaxia Psalti), операционный директор Neda Maritime Agency Co. Ltd. Новыми вице-председателями стали Паоло Тонон (Paolo Tonon), технический директор Berge Bulk, и капитан Ранвиджай С. Рана (Ranvijay S. Rana), директор по продукту в области операций с сухими грузами Fleet Management Ltd. Вступление в должность назначено на 1 января 2027 года.

Географический охват руководства теперь будет сосредоточен в трех ключевых судоходных центрах мира: Пирее, Гонконге и Сингапуре, что, по словам Джона Ксайласа, должно обеспечить ассоциации более точный «компас» в международной деятельности.

Собрание в Риме, организованное при поддержке d'Amico Shipping, зафиксировало значительный количественный рост организации. Численность членов INTERCARGO впервые превысила 500 компаний, которые в совокупности эксплуатируют более 5100 судов для перевозки сухих грузов.

В рамках организационных изменений, вступающих в силу с начала 2027 года, члены ассоциации утвердили новую редакцию Устава. Ключевым нововведением станет создание Технического и операционного комитета INTERCARGO (ITOC). Эта структура объединит техническую работу с вопросами эксплуатации и веттинга. Председателем ITOC назначен Димитрис Мониудис (Dimitris Monioudis) из Rethymnis & Kulukundis; его поддержат Чезаре д'Апи (Cesare d’Api, d’Amico) и Метаксия Псальти, возглавившие соответствующие подкомитеты по технической части и операциям.

Помимо кадровых перестановок, ассоциация отчиталась о следующих достижениях и планах:

Техническая документация: более 1000 экземпляров руководства по STS-перевалке (перевалка с судна на судно) для балкеров были реализованы за последний год.

более 1000 экземпляров руководства по STS-перевалке (перевалка с судна на судно) для балкеров были реализованы за последний год. Цифровизация: запущен новый веб-сайт и инициированы проекты по цифровой трансформации.

запущен новый веб-сайт и инициированы проекты по цифровой трансформации. Перспективы: на начало 2027 года запланирован запуск двух новых рабочих групп, посвященных искусственному интеллекту, цифровизации и благополучию экипажей.

на начало 2027 года запланирован запуск двух новых рабочих групп, посвященных искусственному интеллекту, цифровизации и благополучию экипажей. Стандарты: приоритетом на ближайшие два года станет закрепление DryBMS и DBCE в качестве отраслевых эталонов.

В ходе дискуссий в Риме участники затронули вопросы влияния геополитики на судоходство, декарбонизацию, безопасность перевозки сухих грузов и обмен данными об инцидентах. Отдельное внимание было уделено человеческому фактору в операциях балкеров в рамках панельной дискуссии «Set Up to Succeed? How Systems Shape Human Performance in Bulk Carrier Operations».

В конце 2026 года свой пост покинет капитан Уттам Кумар Джайсвал (Uttam Kumar Jaiswal) из Pacific Basin Shipping (HK) Ltd., который занимал должность вице-председателя с 2021 года.

Следующий цикл встреч INTERCARGO запланирован на 19–21 апреля 2027 года в Гонконге.