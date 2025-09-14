Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Китайский астрономический музей
© commons.wikimedia.org by Brookqi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:16

Шанхай удивил туристов астрономическим музеем без прямых углов

Современные музеи уже давно перестали быть тихими залами с табличками "руками не трогать". Сегодня это настоящие пространства для исследования, где технологии превращают знакомство с историей, наукой и искусством в интерактивное путешествие.

Кинетические инсталляции, VR и AR, проекционный мэппинг и мультимедийный звук помогают иначе взглянуть даже на привычные экспонаты. Команда бюро metapole. собрала шесть музеев со всего мира, ради которых стоит запланировать поездку.

Эфес: музей на руинах античности

В древнем городе Эфесе, внесённом в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, среди руин расположился мультимедийный музей. Здесь история оживает при помощи туманных генераторов, запахов, объемного звука и проекционного мэппинга.

Гости могут пройтись по оживлённым улицам античного города, встретить голограммы Клеопатры, Марка Антония или легендарного основателя Эфеса Андрокла. Такое сочетание технологий и артефактов делает прошлое максимально ощутимым.

Наука как игра: музей NEOBIO в Шанхае

Шанхайский NEOBIO создавался как гигантская игровая площадка. Пять тематических зон позволяют исследовать всё: от энергосистем до космоса. Здесь любое научное утверждение проверяется опытом в реальном времени.

"NEOBIO системно переосмысливает пространство как среду для активного познания. Концепция "игровой площадки" — это не просто набор развлечений, а тщательно спроектированная экосистема", — заявил продюсер бюро metapole. Максим Мелов.

Такой подход увлекает не только детей, но и взрослых, превращая посещение музея в эмоциональное и познавательное приключение.

Венгрия: музыка, воплощённая в пространстве

Проект архитектора Су Фудзимото в Будапеште объединяет звук, свет и ландшафт. Постоянная экспозиция из 50 мультимедийных инсталляций рассказывает об истории венгерской музыки.

Посетителям выдают наушники, реагирующие на движение головы: каждый шаг открывает новый слой звука и визуальных образов. Здесь можно сыграть на барабанах, окружённых виртуальным пламенем, или перелистывать "поющие" книги.

Шанхай: астрономия без прямых углов

Самый большой астрономический музей планеты (39 тысяч м²) построен без единого прямого угла. Архитектура отражает движение Земли, Луны и Солнца.

В залах — редкие экспонаты: старинные приборы, метеориты, образцы лунного грунта. А VR-инсталляции дают возможность оказаться на Луне, "заглянуть" в черную дыру или внутри космической станции.

Сеул: технологии и традиции

Национальный музей Кореи сочетает классику и мультимедиа. С одной стороны — коллекция из 220 тысяч артефактов, с другой — VR, сенсорные экраны и цифровые проекции.

"Это хороший кейс, когда технологии не спорят с традицией, а органично её усиливают, делая исследование музея увлекательным и разнообразным", — отметил креативный продюсер бюро metapole. и студии Akademia Константин Носков.

Бордо: свет в бывшем бункере

Французский арт-центр "Бассейны света" расположен в бывшей базе подлодок времён Второй мировой. Сегодня это 11 залов с проекциями на бетонные стены и цистерны, превращающие брутальное пространство в поэтическое.

"Подводный порт времён Второй Мировой войны, который стал культурным центром, — само описание вызывает интерес. Голландские мастера, египетская мифология или "Маленький принц" в гигантском техногенном пространстве — это удивительное сочетание", — отметил арт-директор бюро metapole. Фёдор Климкин.

Амстердам: музей кино Eye

В Нидерландах бывший киноархив превратился в мультимедийный музей кино. Здесь — четыре зала для показов и лекций, а постоянная экспозиция позволяет проследить развитие кинематографа от первых иллюзий до современных технологий.

Сенсорные экраны, направленный звук, VR-инсталляции и киновикторины делают пространство живым. В зале Film Catcher можно самостоятельно составить уникальную кинохронику, отбирая сюжеты по фильтрам.

Традиции и технологии

Каждый из этих музеев показывает: мультимедиа не заменяет содержание, а помогает взглянуть на него глубже. Будущее музеев — в синтезе технологий и классики, где посетитель становится не просто зрителем, а активным участником.

