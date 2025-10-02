Мел — в утиль, планшет — в класс: как школа превратилась в гигантский тачскрин

Занятия в школах Кировского района теперь проходят по-новому: привычные меловые доски постепенно заменяют интерактивные панели. Первыми новинку оценили ученики и педагоги школы №165.

"Это не просто экран"

Депутат гордумы Артур Зиганшин сообщил, что именно в этой школе появились современные панели:

"В этом году ко мне обратились руководители шести школ моего округа — 24, 36, 125, 130, 134, 165. В школе №165 появились новые интерактивные панели — это очень эффективный инструмент для обучения, так как они позволяют не просто демонстрировать материал, но и активно вовлекать учеников в урок: работать с графиками, диаграммами, презентациями и мультимедийными ресурсами".

Как реагируют учителя и дети

Зиганшин лично посетил один из классов начальной школы, чтобы посмотреть, как работает техника в деле. По словам педагогов, уроки с панелями стали более живыми и динамичными, а ребята с интересом вовлекаются в процесс.

Школьники теперь могут писать прямо на экране рукой или стилусом, перелистывать материалы, открывать фото и видео. По сути, это огромный планшет, который открывает для занятий совершенно новые возможности.

Впереди — масштабное обновление

Судя по откликам, обновление учебного процесса оказалось удачным. Если в шести школах округа уже ждут такие же панели, значит, эксперимент имеет все шансы перерасти в системное обновление образовательной среды.