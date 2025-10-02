Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Школьная доска
Школьная доска
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 14:59

Мел — в утиль, планшет — в класс: как школа превратилась в гигантский тачскрин

В школе №165 Кировского района установили интерактивные панели вместо меловых досок

Занятия в школах Кировского района теперь проходят по-новому: привычные меловые доски постепенно заменяют интерактивные панели. Первыми новинку оценили ученики и педагоги школы №165.

"Это не просто экран"

Депутат гордумы Артур Зиганшин сообщил, что именно в этой школе появились современные панели:

"В этом году ко мне обратились руководители шести школ моего округа — 24, 36, 125, 130, 134, 165. В школе №165 появились новые интерактивные панели — это очень эффективный инструмент для обучения, так как они позволяют не просто демонстрировать материал, но и активно вовлекать учеников в урок: работать с графиками, диаграммами, презентациями и мультимедийными ресурсами".

Как реагируют учителя и дети

Зиганшин лично посетил один из классов начальной школы, чтобы посмотреть, как работает техника в деле. По словам педагогов, уроки с панелями стали более живыми и динамичными, а ребята с интересом вовлекаются в процесс.

Школьники теперь могут писать прямо на экране рукой или стилусом, перелистывать материалы, открывать фото и видео. По сути, это огромный планшет, который открывает для занятий совершенно новые возможности.

Впереди — масштабное обновление

Судя по откликам, обновление учебного процесса оказалось удачным. Если в шести школах округа уже ждут такие же панели, значит, эксперимент имеет все шансы перерасти в системное обновление образовательной среды.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Уральская ассоциация туризма: Турция делает ставку на российских туристов сегодня в 0:17

Никакой политики — только выгода: курорты Турции перешли на прагматичный режим

Глава Уральской ассоциации туризма заявил о позитивных изменениях на турецких курортах: бизнес делает ставку на российских туристов и их комфорт.

Читать полностью » Счётная палата: более 3 млн рублей в зоопарке Екатеринбурга направили на повышение зарплат руководства вчера в 23:38

Три миллиона мимо сотрудников: руководство зоопарка поделило деньги между собой

Счётная палата выявила в екатеринбургском зоопарке хищения и махинации с бюджетом: деньги для сотрудников ушли руководству, имущество — коммерсантам.

Читать полностью » В Екатеринбурге учителя осудили за заломленную руку ученику — полтора года исправработ вчера в 22:22

Заломал руку — получил срок: физик ответил за эмоции на уроке

Учитель из Екатеринбурга получил приговор за грубое обращение с учеником, а Общественный совет при Минпросвещения взял ситуацию на контроль.

Читать полностью » Рабочего завода в Каменске-Уральском уволили за уход на 2 минуты раньше, суд восстановил его вчера в 21:18

Дисциплина против здравого смысла: уволенный рабочий добился справедливости

Заводской рабочий из Каменска-Уральского был уволен за уход на пару минут раньше. Суд восстановил его в должности и присудил крупную компенсацию.

Читать полностью » Суд обязал РЖД выплатить 250 тысяч рублей жительнице Екатеринбурга за травму на вокзале вчера в 20:28

Не заметили яму — теперь заплатят: РЖД признали виновными в травме на платформе

В Екатеринбурге пенсионерка отсудила у РЖД 250 тысяч рублей после падения на платформе вокзала. Суд признал виноватыми железнодорожников.

Читать полностью » Артемий Лебедев предложил назвать будущий парк Екатеринбурга вчера в 19:18

Город в парке, а не парк в городе: Екатеринбург может получить зелёное сердце

В Екатеринбурге к 2030 году появится крупнейший городской парк площадью более 20 гектаров. Артемий Лебедев уже предложил для него название — «Главпарк».

Читать полностью » С 1 октября в Центральном военном округе началась призывная кампания по новым правилам вчера в 18:43

Повестка теперь не потеряется: осенний призыв впервые ушёл в онлайн

В ЦВО стартовал осенний призыв: повестки теперь приходят через «Госуслуги» и действуют год. Рассказываем, какие новые правила ждут призывников.

Читать полностью » В Екатеринбурге трещины в многоэтажках связали с просадкой грунта — форум 100+TechnoBuild вчера в 17:17

Трещина не шутит: почему под домами Екатеринбурга буквально уходит земля

В Екатеринбурге трещины в домах могут появляться из-за просадки грунта. Эксперт рассказал, как это связано со стройками и чем опасны «незаметные» дефекты.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Полностью гипоаллергенных собак не существует
Садоводство

Агрономы назвали пищевую соду эффективным средством для обработки луковиц перед посадкой
Красота и здоровье

Людмила Лапа: инфекции запускают аутоиммунный артрит с болью, скованностью и высокой температурой
Туризм

Водитель такси сбил сотрудника охраны и протаранил шлагбаумы в Шереметьево — суд арестовал нарушителя
Еда

Печёные яблоки: запекаем Антоновку и Голден при 180 °C за 35 минут
УрФО

В Екатеринбурге заведующую производством будут судить за массовое отравление школьников
Технологии

MX Master 4: новая флагманская мышь Logitech получила виброотклик и улучшенную эргономику
Наука

Учёные из 25 стран создают карты мозга мармозеток, макак и человека — Му-мин Пу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet