Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
останки людей
останки людей
© journals.plos.org by Alissa Mittnik, Chuan-Chao Wang, Jiří Svoboda, Johannes Krause is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:19

Не травма, а традиция: как археологи раскрыли одну из древнейших тайн Европы

Археологи обнаружили деформированные черепа в пещере Арена Кандиде в Италии

Что, если в древней Европе люди намеренно меняли форму черепа ещё 12 600 лет назад? Именно такое открытие сделали археологи, изучая находку из итальянской пещеры Арена Кандиде.

Неожиданная находка

В захоронении, обнаруженном ещё в 1940-х годах, среди останков нескольких десятков человек был найден мужской череп необычной вытянутой формы. Изначально учёные предполагали, что такая деформация могла быть следствием травмы или заболевания. Однако спустя десятилетия новые технологии позволили взглянуть на эту загадку иначе.

С помощью компьютерной томографии и виртуальной реконструкции исследователи смогли детально изучить структуру черепа и сравнить его с другими аналогичными находками со всего мира. Результаты оказались поразительными: форма была изменена искусственно.

Как это делалось?

Как отметили эксперты, череп подвергался длительному и систематическому воздействию с помощью тугой обвязки, которую, судя по всему, начинали применять уже в младенчестве. Процесс занимал месяцы и даже годы.

Учёные пришли к выводу, что такая практика, вероятно, служила маркером принадлежности к определённой группе или социальному статусу. Это один из древнейших известных примеров в Европе, свидетельствующий о развитых культурных традициях уже в эпоху неолита.

"Это говорит о существовании подобной практики ещё в эпоху неолита", — сообщает livescience.com.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Энергетическая эффективность нейронов стала ключевым фактором эволюции человека сегодня в 21:26

Разгадана тайна мозга, которая отделила человека от неандертальца

Учёные выяснили, что крошечное изменение в химии мозга могло дать Homo sapiens решающее преимущество над неандертальцами. Открытие ставит новые вопросы о нашей эволюции.

Читать полностью » Ученые выявили связь между старением и изменениями в белках организма сегодня в 21:15

Секреты долголетия: какие белки нужно контролировать после 50

Новое исследование выявляет, что к 50 годам старение организма заметно ускоряется. Открытие поможет в разработке новых методов профилактики возрастных заболеваний.

Читать полностью » Археологи обнаружили римские бани в Эльче: новые находки и их значение сегодня в 20:53

Сокровища древности: как римские бани рассказывают о падении империи

После почти десятилетия раскопок археологи из Университета Аликанте открыли роскошные римские бани в Эльче, которые ставят под сомнение традиционные представления о древнем городе.

Читать полностью » Археологи обнаружили древнюю надпись эпохи Бар-Кохбы в пещере у Мёртвого моря сегодня в 20:47

Последнее предсмертное послание: трагическая надпись в пещере раскрывает судьбу героя

В пещере у Мёртвого моря найдена древняя арамейская надпись, связанная с восстанием Бар-Кохбы. Учёные раскрывают новые детали еврейской истории.

Читать полностью » Археологи обнаружили новые черепа в Уэй Цомпантли: детали находки в Мехико сегодня в 19:17

Ужас и красота: как черепа рассказывают о жизни и смерти в древнем Мехико

Десять лет назад в Мехико было обнаружено Уэй Цомпантли — загадочное сооружение из черепов. Узнайте, какие тайны скрывают его останки и как ведутся исследования!

Читать полностью » Археологи подтвердили использование финикийцами ароматических масел в торговле и ритуалах сегодня в 19:07

Ароматная память: как финикийцы оставили след в сердцах потомков

Узнайте, как исследование финикийских сосудов открывает новые горизонты в понимании древних ароматов и их роли в культурной идентичности.

Читать полностью » Учёные MIT обнаружили нейроны, отвечающие за социальное поведение и эмпатию сегодня в 18:43

Найдена мишень для терапии аутизма: открытие в нейробиологии даёт новую надежду

Учёные выявили "социальный переключатель" в мозге мышей. Открытие проливает свет на природу аутизма и шизофрении. Исследование может изменить подход к лечению.

Читать полностью » Ученые обнаружили артефакты в тоннелях под Татарским проливом, указывающие на исторические связи сегодня в 18:34

Тайны подземелий: что можно узнать из историй о забытых артефактах

Тайны подземелий СССР: что скрывали тоннели Сахалина? Засекреченные находки, древние символы и исчезнувшие цивилизации — в материале о самых загадочных открытиях российских строителей.

Читать полностью »

Новости
СЗФО

Синоптики прогнозируют летние температуры в Петербурге в начале сентября
СФО

Статистика промпроизводства СФО: только Хакасия, Омская область и Алтай демонстрируют рост
ПФО

В Башкирии спасают медвежонка, получившего серьезные травмы при падении со скалы
Авто и мото

Устранение неисправностей автомобиля: советы от специалистов автоцентра
Дом

Эксперты по уборке: самодельный спрей для окон дешевле и безопаснее магазинных аналогов
Туризм

В Анталье россиянин из Новосибирска месяц находится в коме после разрыва аневризмы
Наука и технологии

Ученые нашли 40 новых видов организмов на дне океана у берегов Аргентины
Красота и здоровье

Исследование: у долгожителей чаще всего крепкое сердце, позитивный взгляд и цель в жизни
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru