Не травма, а традиция: как археологи раскрыли одну из древнейших тайн Европы

Что, если в древней Европе люди намеренно меняли форму черепа ещё 12 600 лет назад? Именно такое открытие сделали археологи, изучая находку из итальянской пещеры Арена Кандиде.

Неожиданная находка

В захоронении, обнаруженном ещё в 1940-х годах, среди останков нескольких десятков человек был найден мужской череп необычной вытянутой формы. Изначально учёные предполагали, что такая деформация могла быть следствием травмы или заболевания. Однако спустя десятилетия новые технологии позволили взглянуть на эту загадку иначе.

С помощью компьютерной томографии и виртуальной реконструкции исследователи смогли детально изучить структуру черепа и сравнить его с другими аналогичными находками со всего мира. Результаты оказались поразительными: форма была изменена искусственно.

Как это делалось?

Как отметили эксперты, череп подвергался длительному и систематическому воздействию с помощью тугой обвязки, которую, судя по всему, начинали применять уже в младенчестве. Процесс занимал месяцы и даже годы.

Учёные пришли к выводу, что такая практика, вероятно, служила маркером принадлежности к определённой группе или социальному статусу. Это один из древнейших известных примеров в Европе, свидетельствующий о развитых культурных традициях уже в эпоху неолита.