Угроза заблуждений: Homo naledi мог хоронить своих, а это ставит под сомнение всю нашу историю
Вопрос о том, обладали ли древние предки человека осознанным погребальным поведением, вновь вызвал бурные споры в научном сообществе. Недавно опубликованное исследование о Homo naledi — доисторическом гоминиде с относительно небольшим мозгом — внесло новую порцию доказательств в эту дискуссию.
Кто такой Homo naledi?
Этот загадочный вид человека был обнаружен в пещерной системе Райзинг-Стар в Южной Африке. Возраст найденных скелетов оценивается в 241 000-335 000 лет. Известность Homo naledi приобрёл после документального фильма, который сделал сенсационное заявление: этот примитивный гоминид мог сознательно хоронить своих умерших.
Исследование Ли Бергера и его команды вызвало неоднозначную реакцию. При первом рецензировании все четыре эксперта признали доказательства недостаточными. Главные возражения касались отсутствия убедительных данных, что кости были помещены в пещеру намеренно, а не оказались там из-за естественных факторов — например, водного переноса.
Переработка исследования и новые данные
Авторы не остановились на достигнутом и внесли значительные изменения в работу. Двое из первоначальных рецензентов пересмотрели свои оценки:
- добавлены детальные реконструкции тафономических процессов и схем смещения костей.
- представлены новые доказательства, что кости находились в рукотворных ямах.
- сформирована чёткая хронология событий, связанных со смертью и захоронением.
В переработанной рукописи устранены ключевые пробелы, что делает аргументацию в пользу преднамеренных захоронений более убедительной и весомой.
Что остаётся спорным?
Несмотря на улучшения, сомнения не исчезли. Мозг Homo naledi был примерно того же размера, что и у шимпанзе, что вызывает вопросы о возможности символического мышления у этого вида.
Один из рецензентов всё ещё колеблется из-за неопределённости того, как именно эти гоминиды могли попасть в труднодоступную пещеру.
Новые данные команды Бергера добавляют веса гипотезе о сознательных погребениях Homo naledi. Однако значение этих открытий для понимания эволюции человека и зарождения погребальных традиций остаётся предметом оживлённых дискуссий.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru