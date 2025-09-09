Угроза заблуждений: Homo naledi мог хоронить своих, а это ставит под сомнение всю нашу историю

Вопрос о том, обладали ли древние предки человека осознанным погребальным поведением, вновь вызвал бурные споры в научном сообществе. Недавно опубликованное исследование о Homo naledi — доисторическом гоминиде с относительно небольшим мозгом — внесло новую порцию доказательств в эту дискуссию.

Кто такой Homo naledi?

Этот загадочный вид человека был обнаружен в пещерной системе Райзинг-Стар в Южной Африке. Возраст найденных скелетов оценивается в 241 000-335 000 лет. Известность Homo naledi приобрёл после документального фильма, который сделал сенсационное заявление: этот примитивный гоминид мог сознательно хоронить своих умерших.

Исследование Ли Бергера и его команды вызвало неоднозначную реакцию. При первом рецензировании все четыре эксперта признали доказательства недостаточными. Главные возражения касались отсутствия убедительных данных, что кости были помещены в пещеру намеренно, а не оказались там из-за естественных факторов — например, водного переноса.

Переработка исследования и новые данные

Авторы не остановились на достигнутом и внесли значительные изменения в работу. Двое из первоначальных рецензентов пересмотрели свои оценки:

добавлены детальные реконструкции тафономических процессов и схем смещения костей.

представлены новые доказательства, что кости находились в рукотворных ямах.

сформирована чёткая хронология событий, связанных со смертью и захоронением.

В переработанной рукописи устранены ключевые пробелы, что делает аргументацию в пользу преднамеренных захоронений более убедительной и весомой.

Что остаётся спорным?

Несмотря на улучшения, сомнения не исчезли. Мозг Homo naledi был примерно того же размера, что и у шимпанзе, что вызывает вопросы о возможности символического мышления у этого вида.

Один из рецензентов всё ещё колеблется из-за неопределённости того, как именно эти гоминиды могли попасть в труднодоступную пещеру.

Новые данные команды Бергера добавляют веса гипотезе о сознательных погребениях Homo naledi. Однако значение этих открытий для понимания эволюции человека и зарождения погребальных традиций остаётся предметом оживлённых дискуссий.