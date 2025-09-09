Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Древнее захоронение
Древнее захоронение
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:10

Угроза заблуждений: Homo naledi мог хоронить своих, а это ставит под сомнение всю нашу историю

Учёные обнаружили ритуалы захоронения Homo naledi в пещерах Южной Африки

Вопрос о том, обладали ли древние предки человека осознанным погребальным поведением, вновь вызвал бурные споры в научном сообществе. Недавно опубликованное исследование о Homo naledi — доисторическом гоминиде с относительно небольшим мозгом — внесло новую порцию доказательств в эту дискуссию.

Кто такой Homo naledi?

Этот загадочный вид человека был обнаружен в пещерной системе Райзинг-Стар в Южной Африке. Возраст найденных скелетов оценивается в 241 000-335 000 лет. Известность Homo naledi приобрёл после документального фильма, который сделал сенсационное заявление: этот примитивный гоминид мог сознательно хоронить своих умерших.

Исследование Ли Бергера и его команды вызвало неоднозначную реакцию. При первом рецензировании все четыре эксперта признали доказательства недостаточными. Главные возражения касались отсутствия убедительных данных, что кости были помещены в пещеру намеренно, а не оказались там из-за естественных факторов — например, водного переноса.

Переработка исследования и новые данные

Авторы не остановились на достигнутом и внесли значительные изменения в работу. Двое из первоначальных рецензентов пересмотрели свои оценки:

  • добавлены детальные реконструкции тафономических процессов и схем смещения костей.
  • представлены новые доказательства, что кости находились в рукотворных ямах.
  • сформирована чёткая хронология событий, связанных со смертью и захоронением.

В переработанной рукописи устранены ключевые пробелы, что делает аргументацию в пользу преднамеренных захоронений более убедительной и весомой.

Что остаётся спорным?

Несмотря на улучшения, сомнения не исчезли. Мозг Homo naledi был примерно того же размера, что и у шимпанзе, что вызывает вопросы о возможности символического мышления у этого вида.

Один из рецензентов всё ещё колеблется из-за неопределённости того, как именно эти гоминиды могли попасть в труднодоступную пещеру.

Новые данные команды Бергера добавляют веса гипотезе о сознательных погребениях Homo naledi. Однако значение этих открытий для понимания эволюции человека и зарождения погребальных традиций остаётся предметом оживлённых дискуссий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Аль-Наслаа: уникальный камень с разломом будоражит ученых – подробности сегодня в 11:37

Аль-Наслаа: 6 метров загадки – почему эта скала с идеальным расколом будоражит умы ученых

В пустынях Саудовской Аравии стоит камень с идеально ровным разломом. Он вдохновляет ученых и туристов. Что это — игра природы или следы древней цивилизации?

Читать полностью » Ученые нашли применение дефекту алмаза: квантовые технологии на пороге революции сегодня в 10:37

Прощайте, квантовые сенсоры прошлого: ученые нашли революционное решение в алмазах

Ученые обнаружили неожиданное свойство NV-центров в алмазе. Нестабильность спектра оказалась ключом к новым квантовым технологиям, включая сенсоры.

Читать полностью » Лабораторные тесты подтвердили органику в образцах с Марса — исследование в Nature Astronomy сегодня в 9:37

Гидротермальные потоки или вулканы: какое открытие в кратере Джезеро заставило учёных спорить

Ровер NASA Perseverance обнаружил в кратере Джезеро органические соединения, связанные с сульфатами. Лабораторные тесты подтвердили данные Sherloc — находка может указывать на возможные следы древней жизни на Марсе.

Читать полностью » Океаны в опасности: новое исследование рисует мрачную картину будущего – что ждет человечество сегодня в 8:37

Последний вздох океана: ученые раскрыли ужасающую правду – времени почти не осталось, действовать нужно сейчас

Глобальное потепление и загрязнение ведут к удвоению воздействия на океаны к 2050 году, что грозит катастрофическими последствиями для человечества. Ученые предупреждают!

Читать полностью » Тайны Kostensuchus atrox: аргентинские палеонтологи раскрыли ужасную находку сегодня в 7:37

Аргентинские палеонтологи нашли скелет крокодила, который охотился на динозавров 70 млн лет назад

В Аргентине обнаружен скелет Kostensuchus atrox – древнего крокодила, жившего 70 млн лет назад. Гиперплотоядный хищник охотился на динозавров! Это новое открытие всколыхнуло мир палеонтологии.

Читать полностью » Южнокорейские учёные впервые зафиксировали квантовую запутанность в тёмном состоянии сегодня в 6:17

Тайна тёмного состояния раскрыта: как корейские учёные поймали неуловимое квантовое явление

Физики из Южной Кореи экспериментально подтвердили существование "тёмной" квантовой запутанности, сохраняющейся в 600 раз дольше стандартных состояний. Это открытие приближает создание устойчивых квантовых компьютеров.

Читать полностью » Бесценные артефакты на дне: как беспилотники исследовали корабль колониальной эпохи сегодня в 6:14

200 тонн драгоценностей под водорослями: как галеон стал яблоком раздора между странами

Колумбия обнародовала уникальные кадры испанского галеона «Сан-Хосе», затонувшего в 1708 году с сокровищами на $17 млрд. Подводные дроны обнаружили золото, пушки и артефакты, ставшие предметом спора между Колумбией, Испанией и коренными народами.

Читать полностью » Виртуальные силы и стаи дронов — как T-STAR планирует траектории для спасательных операций сегодня в 5:17

Лабораторный прорыв: виртуальные силы в небе — почему дроны теперь обходят препятствия как по волшебству

Учёные Даремского университета представили систему T-STAR: рои дронов с мгновенной перестройкой траекторий. Технология для спасения при пожарах, землетрясениях и экомониторинга — как виртуальные силы и военные разработки изменили подход к автономным аппаратам.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Кортизол мешает росту мышц: данные Harvard Health Publishing
Культура и шоу-бизнес

Джеймс Корден и Рут Джонс снимут сериал "The Choir" для Apple TV+
Туризм

Скала Киселева в Туапсе возвышается над Чёрным морем на 46 метров
Культура и шоу-бизнес

OpenAI представит полнометражный мультфильм, созданный с помощью ИИ, на Каннском кинофестивале 2026 года
Наука и технологии

Археологи раскрыли связь бронзового льва Святого Марка с Шёлковым путём
Садоводство

Аэрация газона улучшает доступ влаги и кислорода к корням
Садоводство

5 полезных советов по уходу за юккой, которые знает каждая хозяйка
Питомцы

Ветеринары назвали правила выбора корма для кошек зимой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet