Секрет стройного тела без гантелей и беговой дорожки
Комплекс этой тренировки сочетает две части: силовой блок, рассчитанный на 20 минут, и короткую, но мощную табату, направленную на повышение выносливости. Первая часть помогает укрепить мышцы и улучшить тонус, а вторая — ускоряет обмен веществ и сжигает максимум калорий за короткое время. Благодаря высокой интенсивности и чередованию нагрузки с коротким отдыхом такая программа подходит тем, кто хочет быстро привести тело в форму, не проводя часы в спортзале.
Силовой блок: как выполнять правильно
Силовая часть построена по формату EMOM (Every Minute on a Minute). Это значит, что каждую минуту вы начинаете новое упражнение и делаете его заданное количество раз, а оставшееся время отдыхаете. Один цикл длится 4 минуты, всего нужно пройти пять циклов. Такой формат помогает держать высокий темп и тренирует выносливость без перегрузки суставов.
-
Индийские отжимания — 10 повторений.
-
Подъём в лодочку — 15 повторений.
-
Выпрыгивание с перекатом — 10 повторений.
-
Перекрещивание ног — 20 повторений.
Если вы не успеваете выполнить всё за минуту, не переживайте — уменьшите количество повторений или выберите облегчённый вариант. Главное — сохранять технику и не терять ритм.
Техника выполнения упражнений
Индийские отжимания
Это движение задействует грудные, плечевые и трицепсы. Из позиции "собака мордой вниз" опуститесь грудью к полу и плавно выведите корпус вперёд, как будто ныряете под воображаемой планкой. В конце движения слегка прогнитесь в спине, но не допускайте резких движений. Если сложно, выполняйте отжимания горкой или упростите вариант, упершись руками в скамью или пол.
Подъём в лодочку
Упражнение укрепляет мышцы спины и кора. Лягте на живот, вытяните руки вперёд и одновременно поднимите руки и ноги, стараясь удержать их над полом одну секунду. Плавное движение без рывков поможет избежать травм плеч и шеи. Используйте коврик, чтобы не испытывать дискомфорт.
Выпрыгивание с перекатом
Комбинированное упражнение, которое включает работу ног, корпуса и пресса. После переката назад сразу переходите в прыжок вверх. Двигайтесь без пауз, чтобы задействовать мышцы-стабилизаторы. Лучше выполнять на мягкой поверхности, например на фитнес-коврике.
Перекрещивание ног
Классическое упражнение на пресс. Лягте на спину, поднимите ноги на высоту 20-25 см от пола и начинайте делать перекрёстные движения, как "ножницы". Не касайтесь пола, пока не закончите подход — это увеличит нагрузку на нижний пресс.
Табата: 4 минуты максимума
После силовой части переходите к короткому, но интенсивному блоку — табате. Он длится всего 4 минуты, но за это время вы работаете на пределе возможностей. Каждое упражнение выполняется 20 секунд, затем 10 секунд отдыха. Всего восемь раундов.
-
Прыжки "ноги вместе — ноги врозь" с разворотом.
-
Планка с касанием пола бедром.
-
"Конькобежец".
-
Отжимания с рывком вперёд.
Если хотите точнее контролировать интервалы, поставьте таймер — сейчас для этого есть множество приложений. Можно также включить видео и выполнять упражнения в ритме с тренером.
Советы шаг за шагом
-
Перед началом обязательно разомнитесь: лёгкие махи руками, вращения тазом, приседания. Это подготовит суставы и мышцы.
-
Во время выполнения следите за дыханием: на усилие — выдох, на расслабление — вдох.
-
Сохраняйте стабильное положение корпуса — не округляйте спину и не запрокидывайте голову.
-
После тренировки сделайте растяжку. Особенно хорошо растянуть грудные, ягодичные и поясничные мышцы.
-
Если тренируетесь дома, подложите коврик или полотенце, чтобы смягчить нагрузку на позвоночник и колени.
Регулярное выполнение такого комплекса 2-3 раза в неделю быстро улучшает выносливость, ускоряет обмен веществ и помогает подтянуть тело.
Ошибки, последствия и альтернативы
-
Ошибка: слишком быстрый темп в начале.
-
Последствие: быстрое выгорание и потеря техники.
-
Альтернатива: первые круги выполняйте в умеренном ритме, постепенно ускоряйтесь.
-
Ошибка: забываете про дыхание.
-
Последствие: головокружение и снижение выносливости.
-
Альтернатива: тренируйтесь с таймером дыхания или считайте ритм "вдох — два выдоха".
-
Ошибка: выполняете без коврика.
-
Последствие: боль в спине и копчике после перекатов.
-
Альтернатива: используйте спортивный коврик, сложенное одеяло или толстое полотенце.
А что если нет коврика или таймера?
Можно заменить коврик любым плотным покрытием, например йога-ковриком или туристическим матом. А таймер табаты легко найти в бесплатных фитнес-приложениях: Interval Timer, Tabata Timer или Seconds. Главное — не пропускать интервалы и соблюдать режим.
Если тренируетесь на улице, выбирайте ровную площадку без камней и песка. А в помещении следите, чтобы под ногами не скользил пол. Для лучшего сцепления используйте кроссовки с мягкой подошвой и амортизацией.
Плюсы и минусы комплекса
Плюсы:
-
Задействуются все основные группы мышц.
-
Не требуется дополнительный инвентарь.
-
Можно выполнять дома или на улице.
-
Высокая калорийная отдача при короткой длительности.
Минусы:
-
Высокая нагрузка на суставы при неправильной технике.
-
Новичкам может быть трудно выдерживать темп.
-
Требует регулярности — без неё эффект быстро теряется.
Тем не менее, при грамотном подходе и постепенном увеличении темпа этот комплекс подходит большинству любителей фитнеса.
Часто задаваемые вопросы
Как часто можно делать эту тренировку?
Достаточно 2-3 раз в неделю, чтобы мышцы успевали восстанавливаться. При желании можно чередовать с йогой, растяжкой или лёгким кардио.
Можно ли выполнять без разминки?
Нет. Разминка обязательна — она снижает риск травм и подготавливает суставы к интенсивной нагрузке.
Что делать, если тяжело выполнять табату полностью?
Сократите количество повторений или добавьте 5-10 секунд отдыха между раундами. Со временем вы заметите, что выносливость растёт, и сможете выполнять весь комплекс без пауз.
Как выбрать обувь для такой тренировки?
Предпочтительны лёгкие кроссовки с гибкой подошвой и поддержкой свода стопы. Они уменьшат нагрузку на колени и сделают прыжки безопаснее.
Мифы и правда
- Миф: табата подходит только спортсменам.
- Правда: она эффективна и для новичков, если соблюдать технику и не гнаться за скоростью.
- Миф: силовые упражнения без гантелей бесполезны.
- Правда: вес собственного тела создаёт достаточную нагрузку, особенно при правильной амплитуде движений.
- Миф: короткие тренировки не дают результата.
- Правда: при высокой интенсивности даже 20-30 минут активной работы могут заменить час в спортзале.
Интересные факты
-
Протокол табата был создан японским физиологом Изуми Табата в 1996 году для тренировки конькобежцев.
-
EMOM используется профессиональными кроссфитерами для улучшения выносливости и контроля над темпом.
-
Во время такой тренировки пульс может подниматься до 85-90% от максимального, что делает её одной из самых эффективных для жиросжигания.
Тренировка, сочетающая силовой блок и табату, универсальна: она помогает развить мышцы, укрепить сердце и улучшить настроение за короткое время. Главное — соблюдать технику и регулярность, а эффект не заставит себя ждать.
