Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:50

Секрет стройного тела без гантелей и беговой дорожки

Тренировка по методике EMOM и табаты улучшает тонус и выносливость — мнение специалистов

Комплекс этой тренировки сочетает две части: силовой блок, рассчитанный на 20 минут, и короткую, но мощную табату, направленную на повышение выносливости. Первая часть помогает укрепить мышцы и улучшить тонус, а вторая — ускоряет обмен веществ и сжигает максимум калорий за короткое время. Благодаря высокой интенсивности и чередованию нагрузки с коротким отдыхом такая программа подходит тем, кто хочет быстро привести тело в форму, не проводя часы в спортзале.

Силовой блок: как выполнять правильно

Силовая часть построена по формату EMOM (Every Minute on a Minute). Это значит, что каждую минуту вы начинаете новое упражнение и делаете его заданное количество раз, а оставшееся время отдыхаете. Один цикл длится 4 минуты, всего нужно пройти пять циклов. Такой формат помогает держать высокий темп и тренирует выносливость без перегрузки суставов.

  • Индийские отжимания — 10 повторений.

  • Подъём в лодочку — 15 повторений.

  • Выпрыгивание с перекатом — 10 повторений.

  • Перекрещивание ног — 20 повторений.

Если вы не успеваете выполнить всё за минуту, не переживайте — уменьшите количество повторений или выберите облегчённый вариант. Главное — сохранять технику и не терять ритм.

Техника выполнения упражнений

Индийские отжимания

Это движение задействует грудные, плечевые и трицепсы. Из позиции "собака мордой вниз" опуститесь грудью к полу и плавно выведите корпус вперёд, как будто ныряете под воображаемой планкой. В конце движения слегка прогнитесь в спине, но не допускайте резких движений. Если сложно, выполняйте отжимания горкой или упростите вариант, упершись руками в скамью или пол.

Подъём в лодочку

Упражнение укрепляет мышцы спины и кора. Лягте на живот, вытяните руки вперёд и одновременно поднимите руки и ноги, стараясь удержать их над полом одну секунду. Плавное движение без рывков поможет избежать травм плеч и шеи. Используйте коврик, чтобы не испытывать дискомфорт.

Выпрыгивание с перекатом

Комбинированное упражнение, которое включает работу ног, корпуса и пресса. После переката назад сразу переходите в прыжок вверх. Двигайтесь без пауз, чтобы задействовать мышцы-стабилизаторы. Лучше выполнять на мягкой поверхности, например на фитнес-коврике.

Перекрещивание ног

Классическое упражнение на пресс. Лягте на спину, поднимите ноги на высоту 20-25 см от пола и начинайте делать перекрёстные движения, как "ножницы". Не касайтесь пола, пока не закончите подход — это увеличит нагрузку на нижний пресс.

Табата: 4 минуты максимума

После силовой части переходите к короткому, но интенсивному блоку — табате. Он длится всего 4 минуты, но за это время вы работаете на пределе возможностей. Каждое упражнение выполняется 20 секунд, затем 10 секунд отдыха. Всего восемь раундов.

  • Прыжки "ноги вместе — ноги врозь" с разворотом.

  • Планка с касанием пола бедром.

  • "Конькобежец".

  • Отжимания с рывком вперёд.

Если хотите точнее контролировать интервалы, поставьте таймер — сейчас для этого есть множество приложений. Можно также включить видео и выполнять упражнения в ритме с тренером.

Советы шаг за шагом

  1. Перед началом обязательно разомнитесь: лёгкие махи руками, вращения тазом, приседания. Это подготовит суставы и мышцы.

  2. Во время выполнения следите за дыханием: на усилие — выдох, на расслабление — вдох.

  3. Сохраняйте стабильное положение корпуса — не округляйте спину и не запрокидывайте голову.

  4. После тренировки сделайте растяжку. Особенно хорошо растянуть грудные, ягодичные и поясничные мышцы.

  5. Если тренируетесь дома, подложите коврик или полотенце, чтобы смягчить нагрузку на позвоночник и колени.

Регулярное выполнение такого комплекса 2-3 раза в неделю быстро улучшает выносливость, ускоряет обмен веществ и помогает подтянуть тело.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: слишком быстрый темп в начале.

  • Последствие: быстрое выгорание и потеря техники.

  • Альтернатива: первые круги выполняйте в умеренном ритме, постепенно ускоряйтесь.

  • Ошибка: забываете про дыхание.

  • Последствие: головокружение и снижение выносливости.

  • Альтернатива: тренируйтесь с таймером дыхания или считайте ритм "вдох — два выдоха".

  • Ошибка: выполняете без коврика.

  • Последствие: боль в спине и копчике после перекатов.

  • Альтернатива: используйте спортивный коврик, сложенное одеяло или толстое полотенце.

А что если нет коврика или таймера?

Можно заменить коврик любым плотным покрытием, например йога-ковриком или туристическим матом. А таймер табаты легко найти в бесплатных фитнес-приложениях: Interval Timer, Tabata Timer или Seconds. Главное — не пропускать интервалы и соблюдать режим.

Если тренируетесь на улице, выбирайте ровную площадку без камней и песка. А в помещении следите, чтобы под ногами не скользил пол. Для лучшего сцепления используйте кроссовки с мягкой подошвой и амортизацией.

Плюсы и минусы комплекса

Плюсы:

  • Задействуются все основные группы мышц.

  • Не требуется дополнительный инвентарь.

  • Можно выполнять дома или на улице.

  • Высокая калорийная отдача при короткой длительности.

Минусы:

  • Высокая нагрузка на суставы при неправильной технике.

  • Новичкам может быть трудно выдерживать темп.

  • Требует регулярности — без неё эффект быстро теряется.

Тем не менее, при грамотном подходе и постепенном увеличении темпа этот комплекс подходит большинству любителей фитнеса.

Часто задаваемые вопросы

Как часто можно делать эту тренировку?
Достаточно 2-3 раз в неделю, чтобы мышцы успевали восстанавливаться. При желании можно чередовать с йогой, растяжкой или лёгким кардио.

Можно ли выполнять без разминки?
Нет. Разминка обязательна — она снижает риск травм и подготавливает суставы к интенсивной нагрузке.

Что делать, если тяжело выполнять табату полностью?
Сократите количество повторений или добавьте 5-10 секунд отдыха между раундами. Со временем вы заметите, что выносливость растёт, и сможете выполнять весь комплекс без пауз.

Как выбрать обувь для такой тренировки?
Предпочтительны лёгкие кроссовки с гибкой подошвой и поддержкой свода стопы. Они уменьшат нагрузку на колени и сделают прыжки безопаснее.

Мифы и правда

  • Миф: табата подходит только спортсменам.
  • Правда: она эффективна и для новичков, если соблюдать технику и не гнаться за скоростью.
  • Миф: силовые упражнения без гантелей бесполезны.
  • Правда: вес собственного тела создаёт достаточную нагрузку, особенно при правильной амплитуде движений.
  • Миф: короткие тренировки не дают результата.
  • Правда: при высокой интенсивности даже 20-30 минут активной работы могут заменить час в спортзале.

Интересные факты

  1. Протокол табата был создан японским физиологом Изуми Табата в 1996 году для тренировки конькобежцев.

  2. EMOM используется профессиональными кроссфитерами для улучшения выносливости и контроля над темпом.

  3. Во время такой тренировки пульс может подниматься до 85-90% от максимального, что делает её одной из самых эффективных для жиросжигания.

Тренировка, сочетающая силовой блок и табату, универсальна: она помогает развить мышцы, укрепить сердце и улучшить настроение за короткое время. Главное — соблюдать технику и регулярность, а эффект не заставит себя ждать.

Читайте также

Александр Аржаков объяснил, почему тренировки со скакалкой укрепляют мышцы и снижают риск сердечных заболеваний сегодня в 14:17
Детская привычка против инфаркта: почему медики советуют снова взять скакалку в руки

Врач-травматолог объяснил, почему скакалка — это не просто игра, а мощный инструмент для здоровья сердца, похудения и выносливости.

Читать полностью » Фитнес-эксперт Александра Герасимова рассказала, как бокс помогает справляться со стрессом сегодня в 13:11
Офис и ринг теперь не враги: почему успешные люди выбирают бокс вместо йоги

Фитнес-эксперт рассказала, почему бокс помогает не только держать себя в форме, но и строить карьеру: этот спорт развивает силу, самоконтроль и стрессоустойчивость.

Читать полностью » Фитнес-тренер Ходырев назвал эффективные упражнения для укрепления кора и формирования талии сегодня в 12:46
Талия сама не исчезает: главная ошибка, из-за которой живот выпирает даже у стройных

Фитнес-тренер рассказал, как уменьшить талию без изнурительных тренировок и диет: правильные упражнения, баланс и системный подход дадут заметный результат уже через месяц.

Читать полностью » Фитнес-тренер Иванна Идуш рассказала, какие упражнения помогают сохранить молодость лица сегодня в 10:03
Фитнес для лица: как несколько минут в день стирают годы с отражения в зеркале

Фитнес-тренер Иванна Идуш рассказала, почему гимнастика для лица и правильная осанка необходимы каждой женщине. Эти упражнения помогают сохранить молодость и уверенность.

Читать полностью » Семир Ясаревич представил комплекс упражнений для дома без оборудования сегодня в 9:50
Усталость тает после первого круга: секрет системы, созданной без железа

Эта круговая программа от Семира Ясаревича сочетает силу, гибкость и баланс. Узнайте, как выполнять шесть простых упражнений, чтобы прокачать всё тело дома.

Читать полностью » Фитнес-модель Мишель Левин показала домашнюю тренировку с бутылкой воды или гантелями сегодня в 9:10
Кто сказал, что нужна штанга? Левин доказала: пяти литров достаточно, чтобы изменить тело

Фитнес-звезда Мишель Левин показала, как превратить обычную бутылку воды в эффективный спортивный инвентарь. Узнайте, как прокачать ноги и ягодицы дома.

Читать полностью » Короткие интервальные занятия дома помогают укрепить всё тело и улучшить координацию сегодня в 8:50
Простая схема, от которой мышцы вспоминают, что значит работать по-настоящему

Одна короткая, но мощная тренировка заменит пробежку и поможет почувствовать бодрость на весь день. Попробуйте комплекс из десяти упражнений без инвентаря.

Читать полностью » Учёные: степ-аэробика повышает плотность костей и улучшает координацию сегодня в 8:10
Простая коробка под ногами, а эффект как от часа в зале — в чём магия степа

Степ-аэробика — энергичная кардиотренировка с платформой, которая помогает похудеть, укрепить сердце и улучшить настроение. Разбираемся, как начать и что выбрать для занятий.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Исследования показали: зелёный чай и свекольный сок естественно снижают артериальное давление
Авто и мото
Турбированные двигатели позволяют китайским автомобилям соответствовать нормам по выбросам
Красота и здоровье
Исследование показало: привычки в 20–30 лет определяют риск инфаркта и инсульта в будущем
Наука
В лунном образце найдена редкая изотопная аномалия серы-33
Садоводство
Фасоль улучшает структуру почвы и подходит для севооборота — данные специалистов
Туризм
Турецкий симит занял второе место в рейтинге самых популярных завтраков
Технологии
OpenAI обвинили в давлении на сторонников регулирования искусственного интеллекта — The Verge
Питомцы
Эксперты рассказали, какие короткошерстные собаки проще всего в уходе
Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

