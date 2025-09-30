Светофоры начнут думать: Тюмень получила миллионы на борьбу с пробками
Правительство РФ выделило Тюменской области 18,8 млн рублей на внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС).
Что изменится
Система будет собирать данные о движении транспорта и в реальном времени корректировать работу светофоров. Это позволит:
-
повысить пропускную способность улиц,
-
снизить риск образования пробок,
-
повысить безопасность дорожного движения.
Кому положено финансирование
Субсидии на внедрение ИТС направлены в регионы России, где есть города с населением свыше 300 тысяч человек.
В документе говорится:
"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением".
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru