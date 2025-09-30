Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Автомобильная пробка
Автомобильная пробка
© Designed by Freepik by rawpixel.com is licensed under Public domain
Главная / Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:28

Светофоры начнут думать: Тюмень получила миллионы на борьбу с пробками

Тюменская область получит 18,8 млн рублей на внедрение интеллектуальной транспортной системы

Правительство РФ выделило Тюменской области 18,8 млн рублей на внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС).

Что изменится

Система будет собирать данные о движении транспорта и в реальном времени корректировать работу светофоров. Это позволит:

  • повысить пропускную способность улиц,

  • снизить риск образования пробок,

  • повысить безопасность дорожного движения.

Кому положено финансирование

Субсидии на внедрение ИТС направлены в регионы России, где есть города с населением свыше 300 тысяч человек.

В документе говорится:

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Иван Родионов: кредитные линии помогут сбалансировать бюджет Челябинской области сегодня в 19:18

Деньги — на всякий случай: в Челябинской области готовят кредитную подушку под конец года

Минфин Челябинской области готовит открытие кредитных линий для подстраховки бюджета в конце 2025 года. Конкурсы для банков стартуют скоро.

Читать полностью » В Тюмени рассрочка на квартиры уходит с рынка недвижимости — тенденция общероссийская сегодня в 19:11

Прощай, рассрочка: за квартиру теперь только сразу и по-крупному

В Тюмени рассрочка на квартиры уходит в прошлое: доля сделок упала ниже 10% и к Новому году сократится до 5%. Подобная тенденция видна по всей России.

Читать полностью » В Челябинске сократили срок эвакуации брошенных машин с 30 до 7 дней сегодня в 18:18

Уведомили — и увезли: в Челябинске заброшенным авто дали 7 дней на прощание

В Челябинске ускорили эвакуацию брошенных машин: вместо месяца у владельцев теперь есть только 7 дней, чтобы убрать автомобиль самостоятельно.

Читать полностью » Родительская плата за детские сады в Тюмени увеличится до 4 100 рублей в месяц сегодня в 18:18

Садик подорожал, но не для всех: кому теперь не придётся платить ни рубля

С 1 октября в Тюмени повысят плату за детсады: 1 640 рублей в «коротких» группах и 4 100 — в полнодневных. Дети кондукторов будут ходить бесплатно.

Читать полностью » В Челябинске предложили штрафовать за несоблюдение дизайн-кода вывесок и неоплату парковки сегодня в 17:17

Вывеска не по коду — готовь две тысячи: в Челябинске хотят навести порядок в рекламе

В Челябинске вводят новые штрафы: за несоответствие вывески дизайн-коду и за неоплату парковки. Повторные нарушения будут стоить дороже.

Читать полностью » В Тюмени предложили сегодня в 17:16

Бомжом за 200 тысяч: чиновники выстроились в очередь за уличным просветлением

В Тюмени запускают «бомж-тур» за 200 тысяч: чиновникам предлагают три дня прожить как бездомные, чтобы задуматься о ценности простых вещей.

Читать полностью » В России аренда выросла на 5,13%, в Тюмени — лишь на 2,5% сегодня в 16:17

В Тюмени жильё не спешит дорожать: арендный рынок пошёл против тренда

В Тюмени аренда жилья растёт медленнее, чем в других городах: +2,5% против 5,13% по России. Больше всего подорожали двухкомнатные квартиры.

Читать полностью » В Челябинске расширили программу сегодня в 16:11

Такси, которое едет по совести: в Челябинске расширили список тех, кому помогают бесплатно

В Челябинске расширяют программу «Социальное такси»: теперь ей смогут пользоваться труженики тыла и семьи погибших бойцов СВО.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Агрономы назвали лучшие сидераты для осеннего сева: фацелия, овёс, горчица, рожь и люпин
Туризм

Журналист Игорь Серебряный рассказал, как делить деньги в путешествии для безопасности
УрФО

В Еманжелинске во дворе детсада № 5 выявлен очаг бешенства животных
СФО

Югра получит 11,1 млн рублей на внедрение интеллектуальной транспортной системы — распоряжение правительства РФ
Авто и мото

Арбитражный суд обязал МВД выплатить 4,6 млн рублей владельцу Jaguar I-Pace за регистрацию угнанного авто
Дом

RSPCA: еда и мусорные пакеты остаются ключевым фактором проникновения мышей и крыс
Еда

Рецепт краснодарского соуса по ГОСТу: томаты и яблоки без загустителей
Спорт и фитнес

Хардгейнерам нужно чередовать силовые и объёмные тренировки — совет Би Джея Уорда
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet