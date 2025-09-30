Светофоры начнут думать: Тюмень получила миллионы на борьбу с пробками

Правительство РФ выделило Тюменской области 18,8 млн рублей на внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС).

Что изменится

Система будет собирать данные о движении транспорта и в реальном времени корректировать работу светофоров. Это позволит:

повысить пропускную способность улиц,

снизить риск образования пробок,

повысить безопасность дорожного движения.

Кому положено финансирование

Субсидии на внедрение ИТС направлены в регионы России, где есть города с населением свыше 300 тысяч человек.

В документе говорится: