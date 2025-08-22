Самые умные собаки в мире: одна порода понимает команду с полуслова

Собаки нередко становятся не просто питомцами, а настоящими членами семьи. Они радуют нас игривым характером, умеют защищать и создают чувство уюта в доме. Однако каждая порода уникальна, и далеко не каждая собака одинаково подходит для определённого образа жизни. Особую роль здесь играют темперамент, уровень энергии и интеллект.

Эксперт по собакам и генеральный директор Pets4homes, крупнейшего британского сайта по поиску новых хозяев для животных, Аксель Лагеркранц отмечает: интеллект четвероногих "не всегда случаен". По его словам, ум собаки оценивается по нескольким критериям. Один из них — то, насколько быстро питомец понимает новую команду.

"Это должно быть менее пяти повторений", — заявил генеральный директор Pets4Homes.

Ещё один показатель — выполнение знакомой команды с первого раза.

"Чтобы попасть в высшие рейтинги, собака должна выполнять знакомую команду как минимум в 95% случаев", — пояснил Аксель.

Бассет-хаунд

Эта порода известна своим упрямым и независимым характером, но при этом бассет-хаунды — дружелюбные и умные собаки. Они изначально выводились для охоты, однако прекрасно чувствуют себя и в семейной обстановке.

По данным организации Basset Hound Rescue, если дрессировать собаку с помощью лакомств, "вы увидите, насколько она на самом деле умна".

Бассеты хорошо уживаются с другими собаками благодаря своим "стайным" инстинктам и в то же время очень привязаны к хозяевам.

Золотистый ретривер

"Золотистые ретриверы, используемые в качестве собак-поводырей, также невероятно умны", — отметил Аксель Лагеркранц.

Эти собаки заслужили репутацию одних из лучших семейных питомцев. В опросе психолога Стэнли Корена ретриверы получили высокие оценки за интеллект. Они отличаются быстрой обучаемостью, желанием угодить и способностью справляться с непростыми задачами — например, открывать двери или находить спрятанные предметы.

Изначально охотничья порода, ретриверы сегодня славятся ещё и своей весёлой, иногда чудаковатой натурой.

Немецкая овчарка

Одна из самых универсальных пород: немецкие овчарки используются в полиции, армии, медицине и даже в терапии. Неудивительно, что их считают одними из самых умных собак.

Эти крупные и мускулистые животные требуют серьёзных физических нагрузок и подходят активным семьям. Их инстинкты, выработанные за века охраны стад, делают их надёжными и преданными компаньонами.

Пудель

"Пудели изначально использовались охотниками в Германии в качестве водной собаки, и они также исключительно умны", — подчеркнул Аксель.

Сегодня пудели — одна из самых популярных пород, особенно в дизайнерских помесях вроде кокапу. Но не только мода сделала их востребованными: породистые пудели ценятся за интеллект и гипоаллергенную шерсть.

В книге Стэнли Корена пудели заняли второе место по уровню интеллекта среди всех пород.

Бордер-колли

Бордер-колли давно признаны самой умной породой. В книге психолога Стэнли Корена "Интеллект собак" они заняли первое место.

"Бордер-колли чётко понимают, что им говорит дрессировщик или хозяин", — сказал генеральный директор Pets4Homes.

Эти собаки, изначально выведенные для выпаса овец, по-прежнему блистают в этой работе. Их отличают сила, выносливость, умение концентрироваться и врождённое трудолюбие.

Особенность бордер-колли — использование так называемого "глаза", когда собака пристально смотрит на стадо, заставляя животных подчиняться. Они способны освоить новую команду менее чем за пять повторений и выполнять её с первого раза почти всегда.