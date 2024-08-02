Передовые российские компании объединились в Альянс в сфере технологий искусственного интеллекта

Более 30 российских компаний, включая разработчиков программного обеспечения и крупные технологические компании, вошли в строительный клуб на базе Российского Альянса в сфере искусственного интеллекта, созданного в 2019 году. Клуб направлен на стандартизацию внедрения ИИ в строительстве, создание рейтинга ИИ-продуктов и преодоление неравномерности внедрения ИИ в отрасли.
Также клуб будет разрабатывать AGI для строительства, собирать данные и взаимодействовать с властями для стимулирования внедрения ИИ. Управляющий директор "Самолет технологии" отметил, что взаимодействие в рамках клуба способствует экономии ресурсов и ускорению поиска новых эффективных решений.
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