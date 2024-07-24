Американский предприниматель Илон Маск анонсировал запуск самого мощного в мире кластера искусственного интеллекта, разработанного его компанией xAI, который включает в себя 100 тысяч ускорителей Nvidia H100 с жидкостным охлаждением. Эта система, расположенная в дата-центре в Мемфисе, превосходит существующие кластеры, такие как Frontier, Aurora и Microsoft Eagle.

Новый кластер будет основой для создания "гигафабрики для вычислений" — одного из самых производительных ИИ-суперкомпьютеров в мире, запуск которой планируется на осень 2025 года.

Фото: flickr.com/Maurizio Pesce (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)