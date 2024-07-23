В Новосибирском государственном университете (НГУ) открыт демонстрационный центр новых технологий в сфере ИИ, предназначенный для демонстрации разработок и оказания консультационной поддержки. В центре уже представлено 15 разработок, среди которых информационная модель кампуса университета, системы контроля качества атмосферного воздуха, аппаратура для дистанционного обследования зрения, видеодетекторы поведения и квадрокоптеры.
Центр также ориентирован на иностранных студентов и рабочих, предлагая разработки для проверки знаний русского языка.
В дальнейшем планы НГУ включают внедрение широкого спектра ИИ-решений для управления учебным процессом, мониторинга инфраструктуры и повышения безопасности в городской среде.
Фото: commons.wikimedia.org/Marian Duven (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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