В Новосибирском государственном университете (НГУ) открыт демонстрационный центр новых технологий в сфере ИИ, предназначенный для демонстрации разработок и оказания консультационной поддержки. В центре уже представлено 15 разработок, среди которых информационная модель кампуса университета, системы контроля качества атмосферного воздуха, аппаратура для дистанционного обследования зрения, видеодетекторы поведения и квадрокоптеры.

Центр также ориентирован на иностранных студентов и рабочих, предлагая разработки для проверки знаний русского языка.

В дальнейшем планы НГУ включают внедрение широкого спектра ИИ-решений для управления учебным процессом, мониторинга инфраструктуры и повышения безопасности в городской среде.

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