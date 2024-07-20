Учёные из Университета Халла, включая Кевина Пимблета, разработали метод идентификации изменённых с помощью ИИ изображений, анализируя отражения в глазах. Они обнаружили, что отражения в глазных яблоках на сгенерированных фотографиях физически некорректны.
Для анализа использовали инструмент, применяемый в астрономии для измерения форм галактик, что позволило определить асимметрию и неравномерное распределение света на изображениях.
Хотя метод не дает 100% гарантии, он эффективен для распознавания дипфейков.
Фото: flickr.com/Liam Huang (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Эксперт Торопцев предположил, что биткоин может стоить по $68 тыс. в августе
Криптоэксперт Антон Торопцев предположил, что в августе биткоин может колебаться между $60 тыс. и $68 тыс.
Нигерия оштрафовала экстремистскую фирму Meta на 220 миллионов долларов
Руководство Нигерии наложило штраф на американскую экстремистскую организацию, запрещенную на территории России Meta (владеет рядом социальных сетей и мессенджеров) на 220 млн долларов за нарушение правил обработки персональных данных, заявил исполняющий обязанности генерального директора комиссии по конкуренции и защите потребителей республики Адаму Абдуллахи на брифинге в Абудже.
В Британии выяснили, что люди неосознанно выбирают питомцев, напоминающих их самих
Исследование британской организации Dogs Trust показало, что люди неосознанно выбирают собак, похожих на себя.
Врач Никифоров: листериоз представляет опасность для лиц с ослабленным иммунитетом
Инфекционист Владимир Никифоров рассказал, что листериоз представляет угрозу преимущественно для людей с ослабленным иммунитетом, таких как ВИЧ-инфицированных, беременных, онкобольных и пожилых людей.