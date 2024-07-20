Учёные из Университета Халла, включая Кевина Пимблета, разработали метод идентификации изменённых с помощью ИИ изображений, анализируя отражения в глазах. Они обнаружили, что отражения в глазных яблоках на сгенерированных фотографиях физически некорректны.

Для анализа использовали инструмент, применяемый в астрономии для измерения форм галактик, что позволило определить асимметрию и неравномерное распределение света на изображениях.

Хотя метод не дает 100% гарантии, он эффективен для распознавания дипфейков.

Фото: flickr.com/Liam Huang (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)