Интеллект ребенка не запишешь в гены одной строкой: наследственность работает куда хитрее

Интеллект нельзя свести к одному наследуемому показателю, так как само понятие сложно четко измерить, пояснил генетик, кандидат биологических наук Константин Китаев. О том, передаются ли умственные способности родителей ребенку, специалист рассказал в беседе с NewsInfo.

Китаев отметил, что связь между наследственностью и когнитивными способностями существует, однако она не является простой и прямой. По его словам, отдельные гены могут передаваться, но выявить их влияние крайне сложно.

"Связь-то есть, какие-то гены, скорее всего, влияют. Проблема же в измерении интеллекта как такового. Есть тесты IQ, к которым тоже много вопросов", — сказал Китаев.

Он пояснил, что основная трудность заключается в самом измерении интеллекта. IQ-тесты не всегда универсальны: в разных странах и языковых средах они могут работать по-разному, поэтому результаты таких тестов нельзя автоматически считать прямым отражением генетики.

"Само понятие интеллекта четко не определено. Кто-то лучше задачи решает с цифрами, кто-то лучше кубики складывает, кто-то лучше слова запоминает, в том числе на иностранных языках. Это разные способности к обучению. Но именно, что такое интеллект в целом, у нас нет измеримого понятия. Хорошая память, наверное, да, передается по наследству", — отметил он.

По мнению генетика, можно говорить о наследовании отдельных когнитивных способностей, например памяти или склонности к обучению. Однако высокий IQ родителей не означает гарантированной передачи такого же уровня интеллекта ребенку.