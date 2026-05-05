Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Мама и сын за уроками
Мама и сын за уроками
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under Free for commercial use
Главная / Наука
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:48

Интеллект ребенка не запишешь в гены одной строкой: наследственность работает куда хитрее

Интеллект нельзя свести к одному наследуемому показателю, так как само понятие сложно четко измерить, пояснил генетик, кандидат биологических наук Константин Китаев. О том, передаются ли умственные способности родителей ребенку, специалист рассказал в беседе с NewsInfo.

Китаев отметил, что связь между наследственностью и когнитивными способностями существует, однако она не является простой и прямой. По его словам, отдельные гены могут передаваться, но выявить их влияние крайне сложно.

"Связь-то есть, какие-то гены, скорее всего, влияют. Проблема же в измерении интеллекта как такового. Есть тесты IQ, к которым тоже много вопросов", — сказал Китаев.

Он пояснил, что основная трудность заключается в самом измерении интеллекта. IQ-тесты не всегда универсальны: в разных странах и языковых средах они могут работать по-разному, поэтому результаты таких тестов нельзя автоматически считать прямым отражением генетики.

"Само понятие интеллекта четко не определено. Кто-то лучше задачи решает с цифрами, кто-то лучше кубики складывает, кто-то лучше слова запоминает, в том числе на иностранных языках. Это разные способности к обучению. Но именно, что такое интеллект в целом, у нас нет измеримого понятия. Хорошая память, наверное, да, передается по наследству", — отметил он.

По мнению генетика, можно говорить о наследовании отдельных когнитивных способностей, например памяти или склонности к обучению. Однако высокий IQ родителей не означает гарантированной передачи такого же уровня интеллекта ребенку.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

От 03.05.2026 в 19:11

Весеннее полнолуние станет отличной возможностью для простых любителей астрономии изучить ночное небо без применения специального оборудования.

Читать полностью » 230 лет спустя: голубая антилопа с серебристой шкурой может снова ходить по Африке 03.05.2026 в 18:04

Специалисты работают над возвращением исчезнувшего животного, используя фрагментарные образцы ДНК и современные технологии генетического моделирования.

Читать полностью » Новый шанс на свободу: коляска, управляемая силой мысли, меняет жизнь людей с ограниченными возможностями 30.04.2026 в 19:13

Петербургские разработчики представили решение, позволяющее человеку управлять мобильным средством передвижения исключительно за счет нейронной активности.

Читать полностью » Мозг собак начал уменьшаться: результаты нового научного исследования 30.04.2026 в 15:52

Ученые проанализировали тысячелетние изменения в анатомии домашних псов, чтобы понять, какой фактор заставил их нейроархитектуру стать компактнее и эффективнее.

Читать полностью » Зимняя сказка динозавров: как холод помог им распространиться по миру 29.04.2026 в 18:24

Ученые выяснили, какие именно эволюционные механизмы позволили древним гигантам не только пережить глобальное похолодание, но и стать доминирующим видом.

Читать полностью » Два полнолуния в мае 2026: какое из них 29.04.2026 в 14:13

В небе над Землей в конце весны 2026 года развернется редкое циклическое событие, которое заставит даже далеких от космоса людей чаще смотреть на звезды.

Читать полностью » Не только цвет глаз: какие признаки могут указывать на не отцовство 29.04.2026 в 8:09

Внешние признаки часто вводят родителей в заблуждение, провоцируя конфликты там, где биология имеет свои скрытые от глаз механизмы передачи данных.

Читать полностью » Погода в России меняет правила: почему климат уже не тот 28.04.2026 в 14:15

Климатолог Андрей Киселев в эфире Pravda.Ru объяснил, почему лето в России становится сезоном погодных крайностей.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Новая квартира, новая поликлиника: полный гид, как не остаться без врача на дому
Красота и здоровье
Эти образования на коже есть почти у всех: почему папилломы вдруг начинают расти активнее
Садоводство
Что вы делаете на даче? А вот немцы не могут... Разгадываем феномен европейского садоводства
Авто и мото
Ловушка лишних опций: как визит в Тольятти помогает сэкономить на покупке нового автомобиля
ЦФО
Секретные директивы и потерянные бюджеты: эксперт раскрыл правду о состоянии трамваев в Орле
ПФО
Больше мест для поездок: РЖД готовит сдвоенные поезда для майского трафика Москва — Нижний Новгород
Недвижимость
Покупка залоговой недвижимости выглядит выгодной: одна ошибка перечеркнет сделку
Недвижимость
Капремонт фасада: к чему готовиться и как жить комфортно, пока обновляют ваш дом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet