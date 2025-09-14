Intel разогнала игры на Windows 11: APO добавила 15 новых хитов
Intel выпустила обновление технологии Application Optimization (APO) для Windows 11. Обновление добавило поддержку новых игр и продемонстрировало прирост производительности в ряде проектов, сообщает Neowin.
Новые поддерживаемые игры
В список APO вошли ещё 15 игр:
-
7 Days to Die
-
Assetto Corsa
-
Cities: Skylines
-
Delta Force: Black Hawk Down
-
Deus Ex: Mankind Divided
-
Dyson Sphere Program
-
EA Sports FC 24
-
God of War
-
Kerbal Space Program 2
-
Like a Dragon: Infinite Wealth
-
Metro Exodus Enhanced Edition
-
The Callisto Protocol
-
Wolfenstein Youngblood
-
World of Warships
-
Shushan: The First Chapter
Результаты тестирования
На системе с Intel Core Ultra 9 285K и NVIDIA GeForce TTX 5090 прирост составил:
-
Metro Exodus Enhanced Edition - до +14% FPS,
-
Dyson Sphere Program - +11%,
-
Cities: Skylines - +9%,
-
The Callisto Protocol - +4%,
-
Wolfenstein Youngblood - +4%,
-
Shushan: The First Chapter - +4%,
-
World of Warships - +3%.
Intel уточняет, что итоговый прирост зависит от конфигурации ПК, в том числе модели CPU и GPU.
Как работает Intel APO
Технология функционирует в фоне, динамически управляя распределением потоков между ядрами процессора в зависимости от требований игры.
-
Поддерживается на более чем 20 процессорах Intel для ПК и ноутбуков (Core 12-го, 13-го и 14-го поколений с минимум 6 P-ядрами).
-
APO активируется автоматически при наличии Windows 11, актуального BIOS и драйверов чипсета, а также включённой DDT (Dynamic Tuning Technology).
-
Для ручной настройки доступно приложение в Microsoft Store.
Контекст
Intel представила APO в октябре 2023 года как ПО для оптимизации игр на процессорах Core 14-го поколения.
