Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
геймер
геймер
© wikipedia by BobAnderson34 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 0:17

Intel разогнала игры на Windows 11: APO добавила 15 новых хитов

Intel APO получила поддержку ещё 15 игр, включая God of War и Metro Exodus

Intel выпустила обновление технологии Application Optimization (APO) для Windows 11. Обновление добавило поддержку новых игр и продемонстрировало прирост производительности в ряде проектов, сообщает Neowin.

Новые поддерживаемые игры

В список APO вошли ещё 15 игр:

  • 7 Days to Die

  • Assetto Corsa

  • Cities: Skylines

  • Delta Force: Black Hawk Down

  • Deus Ex: Mankind Divided

  • Dyson Sphere Program

  • EA Sports FC 24

  • God of War

  • Kerbal Space Program 2

  • Like a Dragon: Infinite Wealth

  • Metro Exodus Enhanced Edition

  • The Callisto Protocol

  • Wolfenstein Youngblood

  • World of Warships

  • Shushan: The First Chapter

Результаты тестирования

На системе с Intel Core Ultra 9 285K и NVIDIA GeForce TTX 5090 прирост составил:

  • Metro Exodus Enhanced Edition - до +14% FPS,

  • Dyson Sphere Program - +11%,

  • Cities: Skylines - +9%,

  • The Callisto Protocol - +4%,

  • Wolfenstein Youngblood - +4%,

  • Shushan: The First Chapter - +4%,

  • World of Warships - +3%.

Intel уточняет, что итоговый прирост зависит от конфигурации ПК, в том числе модели CPU и GPU.

Как работает Intel APO

Технология функционирует в фоне, динамически управляя распределением потоков между ядрами процессора в зависимости от требований игры.

  • Поддерживается на более чем 20 процессорах Intel для ПК и ноутбуков (Core 12-го, 13-го и 14-го поколений с минимум 6 P-ядрами).

  • APO активируется автоматически при наличии Windows 11, актуального BIOS и драйверов чипсета, а также включённой DDT (Dynamic Tuning Technology).

  • Для ручной настройки доступно приложение в Microsoft Store.

Контекст

Intel представила APO в октябре 2023 года как ПО для оптимизации игр на процессорах Core 14-го поколения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Apple Watch Series 11 получили уведомления о гипертонии и улучшенный трекер сна вчера в 0:28

Спутниковая связь на запястье: почему Apple Watch Ultra 3 круче смартфона

Apple обновила линейку умных часов: Watch SE 3 с Always-On и 5G, Series 11 с трекером гипертонии и Watch Ultra 3 со спутниковой связью.

Читать полностью » Зарядка Galaxy S26 Ultra останется на уровне 45 Вт, несмотря на ожидания улучшений 13.09.2025 в 22:54

Galaxy S26 Ultra: почему скорость зарядки не оправдает ожидания

Ожидания поклонников Samsung по поводу увеличения мощности зарядки Galaxy S26 Ultra не оправдаются: флагман останется на уровне предыдущей модели с зарядкой на 45 Вт.

Читать полностью » Преимущества iPhone перед Android-смартфонами в 2025 году 13.09.2025 в 20:58

iPhone снова выигрывает: почему Android-смартфоны проигрывают

Почему айфон продолжает быть лучшим выбором в 2025 году: экосистема, производительность и уникальные возможности.

Читать полностью » Чип Apple A19 Pro показал рекордную производительность в тестах GeekBench 13.09.2025 в 18:55

Новый чип Apple побил рекорды: тесты показали невероятные результаты, но что за этим стоит на самом деле

Чип Apple A19 Pro показал рекордные результаты в тестах GeekBench, но эксперты сомневаются в подлинности этих данных. Что скрывается за этими цифрами?

Читать полностью » Honor анонсировала технологию NoxGod для улучшения съёмки ночью 13.09.2025 в 16:56

Секреты ночных снимков раскрыты: что скрывает новая технология от Honor

Honor анонсировала уникальную технологию NoxGod для ночной съемки в смартфонах Magic 8. Узнайте, как новые алгоритмы обеспечат невероятную детализацию даже в темноте.

Читать полностью » Писатели подали иск против Apple из-за использования книг для обучения ИИ 13.09.2025 в 14:19

Судьба авторских прав под ударом: Apple втянута в громкий процесс из-за ИИ

Apple оказалась в центре судебного конфликта: писатели обвинили компанию в использовании пиратских копий книг для обучения искусственного интеллекта.

Читать полностью » Вышел AliveColors 10 с бесплатным доступом для некоммерческого использования 13.09.2025 в 10:17

Photoshop придётся делиться вниманием: конкуренция пришла с Востока

Вышел графический редактор AliveColors 10: бесплатное использование, новый интерфейс, ИИ-инструменты и поддержка Linux, Windows и macOS.

Читать полностью » Mozilla добавила в Firefox для iOS функцию Shake to Summarize 13.09.2025 в 10:16

Apple Intelligence или облако Mozilla: как именно создаётся сводка на iPhone

Firefox для iOS получил функцию Shake to Summarize: встряхните iPhone и получите сводку статьи до 5000 слов. Пока доступно только в США и на английском.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врач Абдурахман Мусаев назвал тёмный шоколад полезным для сердца и сосудов
Садоводство

Тюльпаны и гиацинты в Марий Эл рекомендуется сажать до середины октября
Туризм

Американец Энтони рассказал, что ему понравилось и что раздражало в Венгрии
Питомцы

Почечная недостаточность у собак: ветеринары назвали породы в группе риска
Наука

Астрономы обнаружили замаскированные квазары в пыли галактик с помощью телескопа James Webb
Авто и мото

Ирина Франк назвала причины выхода из строя свечей накаливания в дизельных двигателях
Еда

Как приготовить сальсу с фасолью, кукурузой и авокадо дома
Еда

Салат с кальмарами и яйцами сохраняет текстуру благодаря свежим огурцам
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet