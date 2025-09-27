Инвестор поневоле? Apple могут заставить вложиться в Intel — но зачем ей это

Intel оказалась в центре внимания мировых СМИ после того, как стало известно о её предложении Apple инвестировать в производство микросхем. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Такая инициатива стала частью стратегии Intel по укреплению своего положения на рынке, где компания последние годы теряет позиции. При этом переговоры находятся на ранней стадии, и их результат пока остаётся неопределённым.

Ситуация вокруг Intel

В 2024–2025 годах Intel оказалась в непростом положении. Компания утратила технологическое лидерство и уступила значительную часть рынка AMD и другим конкурентам. В сегменте искусственного интеллекта лидирует Nvidia, и именно её решения стали стандартом для дата-центров и разработчиков ИИ.

Даже несмотря на государственную поддержку, проблемы остаются серьёзными. Intel пришлось провести несколько волн сокращений и отложить расширение фабрик, чтобы сократить расходы.

Кто уже инвестировал в Intel

За последние месяцы корпорация привлекла несколько крупных инвесторов:

Nvidia - договорилась вложить $5 млрд и сотрудничать в сфере разработки чипов для ПК и ЦОД.

SoftBank - объявил о вложениях в размере $2 млрд.

Правительство США - приобрело около 10% акций Intel в августе 2025 года при посредничестве администрации Белого дома.

Эти шаги стали частью государственной программы по восстановлению производства полупроводников внутри США.

Возможное участие Apple

Apple долгое время была клиентом Intel: процессоры компании устанавливались в компьютеры Mac. Однако в последние пять лет Apple полностью перешла на собственные чипы серии M, производимые TSMC.

Маловероятно, что корпорация вернётся к использованию процессоров Intel. Однако инвестиции могли бы стать политическим и имиджевым жестом. Для Apple это возможность показать приверженность развитию производства в США, о чём компания регулярно заявляет.

В 2019 году Apple уже приобрела большую часть бизнеса Intel по модемам, что позволило компании ускорить развитие собственных беспроводных технологий.

Прямая речь

"Существует множество факторов, которые Apple учитывает в таких переговорах: от политических сигналов до технологической независимости", — отметил один из собеседников Bloomberg.

Сравнение стратегий компаний

Компания Фокус Текущее положение Основной партнёр Intel производство микросхем потеря лидерства, поиск инвесторов США, Nvidia Apple собственные процессоры (M-серия) рост в премиум-сегменте, локализация инвестиций TSMC Nvidia ИИ-чипы и видеокарты лидерство в AI сотрудничество с Intel SoftBank венчурные инвестиции вложения в технологии Intel, ARM

Советы шаг за шагом: как Intel может вернуть доверие

Ускорить выпуск чипов с современными техпроцессами, чтобы конкурировать с TSMC. Сфокусироваться на рынке ИИ, где пока доминирует Nvidia. Заключать долгосрочные контракты с технологическими гигантами — Apple, Microsoft, Google. Привлекать инвестиции не только в США, но и в Европе и Азии. Развивать экосистему Foundry Services для сторонних заказчиков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полагаться только на господдержку.

Последствие: отсутствие рыночной устойчивости.

Альтернатива: агрессивная работа с клиентами и диверсификация портфеля.

Ошибка: рассчитывать на возвращение Apple как клиента процессоров.

Последствие: провал стратегических ожиданий.

Альтернатива: использовать Apple как инвестора и партнёра по другим направлениям (модемы, ИИ).

А что если…

А что если Apple действительно вложит средства в Intel? Это станет важным сигналом рынку и укрепит позиции Intel как стратегического игрока в США. Такой шаг поддержит инициативы Белого дома по развитию полупроводникового производства и позволит Apple подчеркнуть свою роль в национальной экономике.

Плюсы и минусы сделки для Apple

Плюсы Минусы Поддержка имиджа инвестора в США Малый практический интерес: Apple уже работает с TSMC Возможность диверсифицировать партнёров Финансовый риск при нестабильности Intel Политический бонус во взаимодействии с правительством США Отсутствие реальной потребности в процессорах Intel Синергия в модемах и отдельных разработках Возможные репутационные потери при провале Intel

FAQ

Почему Intel обращается к Apple?

Компания ищет стратегических инвесторов для стабилизации бизнеса и восстановления позиций.

Вернётся ли Apple к процессорам Intel?

Маловероятно: Apple делает ставку на собственные чипы M-серии.

Какие компании уже инвестировали в Intel?

Nvidia ($5 млрд), SoftBank ($2 млрд) и правительство США (10% акций).

Мифы и правда

Миф: Intel потеряла весь бизнес и не имеет будущего.

Правда: компания остаётся крупнейшим производителем чипов в США, но нуждается в реформах и партнёрах.

Миф: Apple может снова перейти на процессоры Intel.

Правда: корпорация полностью интегрировала свои M-чипы и не планирует возвращения.

Три интересных факта

Intel за последние полгода показала рост акций более чем на 60% после господдержки. В 2019 году Apple купила часть бизнеса Intel по модемам за $1 млрд. Белый дом впервые напрямую стал акционером крупной американской IT-компании.

Исторический контекст