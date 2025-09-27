Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Соревнование GPU для ИИ
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:19

Инвестор поневоле? Apple могут заставить вложиться в Intel — но зачем ей это

Bloomberg: Intel предложила Apple инвестировать в производство микросхем

Intel оказалась в центре внимания мировых СМИ после того, как стало известно о её предложении Apple инвестировать в производство микросхем. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Такая инициатива стала частью стратегии Intel по укреплению своего положения на рынке, где компания последние годы теряет позиции. При этом переговоры находятся на ранней стадии, и их результат пока остаётся неопределённым.

Ситуация вокруг Intel

В 2024–2025 годах Intel оказалась в непростом положении. Компания утратила технологическое лидерство и уступила значительную часть рынка AMD и другим конкурентам. В сегменте искусственного интеллекта лидирует Nvidia, и именно её решения стали стандартом для дата-центров и разработчиков ИИ.

Даже несмотря на государственную поддержку, проблемы остаются серьёзными. Intel пришлось провести несколько волн сокращений и отложить расширение фабрик, чтобы сократить расходы.

Кто уже инвестировал в Intel

За последние месяцы корпорация привлекла несколько крупных инвесторов:

  • Nvidia - договорилась вложить $5 млрд и сотрудничать в сфере разработки чипов для ПК и ЦОД.

  • SoftBank - объявил о вложениях в размере $2 млрд.

  • Правительство США - приобрело около 10% акций Intel в августе 2025 года при посредничестве администрации Белого дома.

Эти шаги стали частью государственной программы по восстановлению производства полупроводников внутри США.

Возможное участие Apple

Apple долгое время была клиентом Intel: процессоры компании устанавливались в компьютеры Mac. Однако в последние пять лет Apple полностью перешла на собственные чипы серии M, производимые TSMC.

Маловероятно, что корпорация вернётся к использованию процессоров Intel. Однако инвестиции могли бы стать политическим и имиджевым жестом. Для Apple это возможность показать приверженность развитию производства в США, о чём компания регулярно заявляет.

В 2019 году Apple уже приобрела большую часть бизнеса Intel по модемам, что позволило компании ускорить развитие собственных беспроводных технологий.

Прямая речь

"Существует множество факторов, которые Apple учитывает в таких переговорах: от политических сигналов до технологической независимости", — отметил один из собеседников Bloomberg.

Сравнение стратегий компаний

Компания Фокус Текущее положение Основной партнёр
Intel производство микросхем потеря лидерства, поиск инвесторов США, Nvidia
Apple собственные процессоры (M-серия) рост в премиум-сегменте, локализация инвестиций TSMC
Nvidia ИИ-чипы и видеокарты лидерство в AI сотрудничество с Intel
SoftBank венчурные инвестиции вложения в технологии Intel, ARM

Советы шаг за шагом: как Intel может вернуть доверие

  1. Ускорить выпуск чипов с современными техпроцессами, чтобы конкурировать с TSMC.

  2. Сфокусироваться на рынке ИИ, где пока доминирует Nvidia.

  3. Заключать долгосрочные контракты с технологическими гигантами — Apple, Microsoft, Google.

  4. Привлекать инвестиции не только в США, но и в Европе и Азии.

  5. Развивать экосистему Foundry Services для сторонних заказчиков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагаться только на господдержку.

  • Последствие: отсутствие рыночной устойчивости.

  • Альтернатива: агрессивная работа с клиентами и диверсификация портфеля.

  • Ошибка: рассчитывать на возвращение Apple как клиента процессоров.

  • Последствие: провал стратегических ожиданий.

  • Альтернатива: использовать Apple как инвестора и партнёра по другим направлениям (модемы, ИИ).

А что если…

А что если Apple действительно вложит средства в Intel? Это станет важным сигналом рынку и укрепит позиции Intel как стратегического игрока в США. Такой шаг поддержит инициативы Белого дома по развитию полупроводникового производства и позволит Apple подчеркнуть свою роль в национальной экономике.

Плюсы и минусы сделки для Apple

Плюсы Минусы
Поддержка имиджа инвестора в США Малый практический интерес: Apple уже работает с TSMC
Возможность диверсифицировать партнёров Финансовый риск при нестабильности Intel
Политический бонус во взаимодействии с правительством США Отсутствие реальной потребности в процессорах Intel
Синергия в модемах и отдельных разработках Возможные репутационные потери при провале Intel

FAQ

Почему Intel обращается к Apple?
Компания ищет стратегических инвесторов для стабилизации бизнеса и восстановления позиций.

Вернётся ли Apple к процессорам Intel?
Маловероятно: Apple делает ставку на собственные чипы M-серии.

Какие компании уже инвестировали в Intel?
Nvidia ($5 млрд), SoftBank ($2 млрд) и правительство США (10% акций).

Мифы и правда

  • Миф: Intel потеряла весь бизнес и не имеет будущего.

  • Правда: компания остаётся крупнейшим производителем чипов в США, но нуждается в реформах и партнёрах.

  • Миф: Apple может снова перейти на процессоры Intel.

  • Правда: корпорация полностью интегрировала свои M-чипы и не планирует возвращения.

Три интересных факта

  1. Intel за последние полгода показала рост акций более чем на 60% после господдержки.

  2. В 2019 году Apple купила часть бизнеса Intel по модемам за $1 млрд.

  3. Белый дом впервые напрямую стал акционером крупной американской IT-компании.

Исторический контекст

  • 2000-е: Intel доминирует на рынке процессоров для ПК.

  • 2010-е: Apple активно использует чипы Intel в Mac.

  • 2019 год: Apple покупает модемный бизнес Intel.

  • 2020-е: Apple переходит на собственные чипы, Intel теряет долю рынка.

  • 2025 год: Intel ищет инвесторов, среди которых Apple может стать ключевым игроком.

