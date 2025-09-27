Инвестор поневоле? Apple могут заставить вложиться в Intel — но зачем ей это
Intel оказалась в центре внимания мировых СМИ после того, как стало известно о её предложении Apple инвестировать в производство микросхем. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Такая инициатива стала частью стратегии Intel по укреплению своего положения на рынке, где компания последние годы теряет позиции. При этом переговоры находятся на ранней стадии, и их результат пока остаётся неопределённым.
Ситуация вокруг Intel
В 2024–2025 годах Intel оказалась в непростом положении. Компания утратила технологическое лидерство и уступила значительную часть рынка AMD и другим конкурентам. В сегменте искусственного интеллекта лидирует Nvidia, и именно её решения стали стандартом для дата-центров и разработчиков ИИ.
Даже несмотря на государственную поддержку, проблемы остаются серьёзными. Intel пришлось провести несколько волн сокращений и отложить расширение фабрик, чтобы сократить расходы.
Кто уже инвестировал в Intel
За последние месяцы корпорация привлекла несколько крупных инвесторов:
-
Nvidia - договорилась вложить $5 млрд и сотрудничать в сфере разработки чипов для ПК и ЦОД.
-
SoftBank - объявил о вложениях в размере $2 млрд.
-
Правительство США - приобрело около 10% акций Intel в августе 2025 года при посредничестве администрации Белого дома.
Эти шаги стали частью государственной программы по восстановлению производства полупроводников внутри США.
Возможное участие Apple
Apple долгое время была клиентом Intel: процессоры компании устанавливались в компьютеры Mac. Однако в последние пять лет Apple полностью перешла на собственные чипы серии M, производимые TSMC.
Маловероятно, что корпорация вернётся к использованию процессоров Intel. Однако инвестиции могли бы стать политическим и имиджевым жестом. Для Apple это возможность показать приверженность развитию производства в США, о чём компания регулярно заявляет.
В 2019 году Apple уже приобрела большую часть бизнеса Intel по модемам, что позволило компании ускорить развитие собственных беспроводных технологий.
Прямая речь
"Существует множество факторов, которые Apple учитывает в таких переговорах: от политических сигналов до технологической независимости", — отметил один из собеседников Bloomberg.
Сравнение стратегий компаний
|Компания
|Фокус
|Текущее положение
|Основной партнёр
|Intel
|производство микросхем
|потеря лидерства, поиск инвесторов
|США, Nvidia
|Apple
|собственные процессоры (M-серия)
|рост в премиум-сегменте, локализация инвестиций
|TSMC
|Nvidia
|ИИ-чипы и видеокарты
|лидерство в AI
|сотрудничество с Intel
|SoftBank
|венчурные инвестиции
|вложения в технологии
|Intel, ARM
Советы шаг за шагом: как Intel может вернуть доверие
-
Ускорить выпуск чипов с современными техпроцессами, чтобы конкурировать с TSMC.
-
Сфокусироваться на рынке ИИ, где пока доминирует Nvidia.
-
Заключать долгосрочные контракты с технологическими гигантами — Apple, Microsoft, Google.
-
Привлекать инвестиции не только в США, но и в Европе и Азии.
-
Развивать экосистему Foundry Services для сторонних заказчиков.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: полагаться только на господдержку.
-
Последствие: отсутствие рыночной устойчивости.
-
Альтернатива: агрессивная работа с клиентами и диверсификация портфеля.
-
Ошибка: рассчитывать на возвращение Apple как клиента процессоров.
-
Последствие: провал стратегических ожиданий.
-
Альтернатива: использовать Apple как инвестора и партнёра по другим направлениям (модемы, ИИ).
А что если…
А что если Apple действительно вложит средства в Intel? Это станет важным сигналом рынку и укрепит позиции Intel как стратегического игрока в США. Такой шаг поддержит инициативы Белого дома по развитию полупроводникового производства и позволит Apple подчеркнуть свою роль в национальной экономике.
Плюсы и минусы сделки для Apple
|Плюсы
|Минусы
|Поддержка имиджа инвестора в США
|Малый практический интерес: Apple уже работает с TSMC
|Возможность диверсифицировать партнёров
|Финансовый риск при нестабильности Intel
|Политический бонус во взаимодействии с правительством США
|Отсутствие реальной потребности в процессорах Intel
|Синергия в модемах и отдельных разработках
|Возможные репутационные потери при провале Intel
FAQ
Почему Intel обращается к Apple?
Компания ищет стратегических инвесторов для стабилизации бизнеса и восстановления позиций.
Вернётся ли Apple к процессорам Intel?
Маловероятно: Apple делает ставку на собственные чипы M-серии.
Какие компании уже инвестировали в Intel?
Nvidia ($5 млрд), SoftBank ($2 млрд) и правительство США (10% акций).
Мифы и правда
-
Миф: Intel потеряла весь бизнес и не имеет будущего.
-
Правда: компания остаётся крупнейшим производителем чипов в США, но нуждается в реформах и партнёрах.
-
Миф: Apple может снова перейти на процессоры Intel.
-
Правда: корпорация полностью интегрировала свои M-чипы и не планирует возвращения.
Три интересных факта
-
Intel за последние полгода показала рост акций более чем на 60% после господдержки.
-
В 2019 году Apple купила часть бизнеса Intel по модемам за $1 млрд.
-
Белый дом впервые напрямую стал акционером крупной американской IT-компании.
Исторический контекст
-
2000-е: Intel доминирует на рынке процессоров для ПК.
-
2010-е: Apple активно использует чипы Intel в Mac.
-
2019 год: Apple покупает модемный бизнес Intel.
-
2020-е: Apple переходит на собственные чипы, Intel теряет долю рынка.
-
2025 год: Intel ищет инвесторов, среди которых Apple может стать ключевым игроком.
