Когда 640 байт считались роскошью: что умеет компьютер на первом CPU Intel
Энтузиаст Скотт Бейкер вдохнул новую жизнь в ретро-компьютинг: он собрал полноценный 4-битный одноплатный компьютер на базе легендарного микропроцессора Intel 4004 - того самого, что в 1971 году стал первым коммерческим CPU.
Что внутри платы
В проекте Бейкер использовал не только сам процессор (поддерживаются Intel 4004 и более поздний 4040), но и оригинальные вспомогательные микросхемы:
-
тактовый генератор 4201A с кварцевым резонатором;
-
интерфейс памяти 4289, обеспечивающий работу 4-битного процессора с 8-битными ПЗУ;
-
программируемый логический элемент ATF22V10 для дополнительных схем;
-
74HCT138 для выбора кристалла;
-
набор инверторов для согласования с логикой ТТЛ (ведь Intel 4004 использует +5 В и -10 В).
Сам Бейкер отметил, что ориентировался на проект Джима Лу, ранее также создавшего одноплатный компьютер на 4004.
Печатная плата выглядит как настоящий "музейный экспонат будущего": аккуратный дизайн, десятки чипов, пассивные компоненты, светодиоды и разъёмы ввода-вывода.
Ретро против современности
Показательно, что в то же время, летом 2025 года, китайская Sipeed выпустила NanoCluster - мини-платформу для сборки компактных кластеров. В её максимальной конфигурации помещаются:
-
до 28 вычислительных ядер;
-
более 100 ГБ ОЗУ;
-
всё это — в корпусе, умещающемся на ладони.
Контраст эпох
-
Intel 4004 имел 4-битную архитектуру и мог адресовать до 640 байт памяти. Его частота — всего 740 кГц.
-
NanoCluster даёт уровень производительности, недостижимый даже для суперкомпьютеров 1970-х, в устройстве размером с спичечный коробок.
Такое соседство проектов подчёркивает, как далеко продвинулись технологии: от первых микропроцессоров, которые только открывали эру персональных вычислений, до современных одноплатников, на которых можно запускать целые серверные приложения или ИИ-модели.
Интересные факты
-
Intel 4004 был создан для калькуляторов Busicom и стал родоначальником семейства микропроцессоров.
-
Первое поколение CPU Intel стоило порядка $60, сегодня коллекционные экземпляры уходят за тысячи долларов.
-
NanoCluster ориентирован на разработчиков ИИ и edge-систем, позволяя собрать "мини-датацентр" буквально на рабочем столе.
