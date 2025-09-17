Когда 640 байт считались роскошью: что умеет компьютер на первом CPU Intel

Энтузиаст Скотт Бейкер вдохнул новую жизнь в ретро-компьютинг: он собрал полноценный 4-битный одноплатный компьютер на базе легендарного микропроцессора Intel 4004 - того самого, что в 1971 году стал первым коммерческим CPU.

Что внутри платы

В проекте Бейкер использовал не только сам процессор (поддерживаются Intel 4004 и более поздний 4040), но и оригинальные вспомогательные микросхемы:

тактовый генератор 4201A с кварцевым резонатором;

интерфейс памяти 4289 , обеспечивающий работу 4-битного процессора с 8-битными ПЗУ;

программируемый логический элемент ATF22V10 для дополнительных схем;

74HCT138 для выбора кристалла;

набор инверторов для согласования с логикой ТТЛ (ведь Intel 4004 использует +5 В и -10 В).

Сам Бейкер отметил, что ориентировался на проект Джима Лу, ранее также создавшего одноплатный компьютер на 4004.

Печатная плата выглядит как настоящий "музейный экспонат будущего": аккуратный дизайн, десятки чипов, пассивные компоненты, светодиоды и разъёмы ввода-вывода.

Ретро против современности

Показательно, что в то же время, летом 2025 года, китайская Sipeed выпустила NanoCluster - мини-платформу для сборки компактных кластеров. В её максимальной конфигурации помещаются:

до 28 вычислительных ядер ;

более 100 ГБ ОЗУ ;

всё это — в корпусе, умещающемся на ладони.

Контраст эпох

Intel 4004 имел 4-битную архитектуру и мог адресовать до 640 байт памяти. Его частота — всего 740 кГц.

NanoCluster даёт уровень производительности, недостижимый даже для суперкомпьютеров 1970-х, в устройстве размером с спичечный коробок.

Такое соседство проектов подчёркивает, как далеко продвинулись технологии: от первых микропроцессоров, которые только открывали эру персональных вычислений, до современных одноплатников, на которых можно запускать целые серверные приложения или ИИ-модели.

Интересные факты