Застройка новых районов
Застройка новых районов
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:12

Крым готовят к масштабной застройке — акцент сделали на жильё: детали удивляют

В Крыму планируют застройку по КРТ на 11 тыс. кв. метров — Минжилполитики Крыма

В Республике Крым в ближайшие годы планируется масштабное обновление городской среды в рамках программы комплексного развития территорий. Речь идёт о значительных объёмах нового строительства, где ключевой акцент сделан на жильё. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на министерство жилищной политики и государственного строительного надзора региона.

Объёмы и структура будущей застройки

Согласно информации министерства, в рамках программы КРТ в Крыму предполагается ввести более 11 тыс. кв. метров застройки. Основную часть этого объёма составит жильё - свыше 8 тыс. кв. метров жилой площади, что подчёркивает социальную направленность проектов.

Оставшаяся часть застройки придётся на объекты нежилого назначения. Они дополнят жилые кварталы и будут использоваться для размещения коммерческой, социальной и иной инфраструктуры, необходимой для комплексного развития территорий.

Текущий статус проектов КРТ

На данный момент в республике реализуются 15 проектов в рамках программы комплексного развития территорий. Из них пять относятся к нежилой застройке. По этим объектам застройщики либо уже выразили согласие на заключение договоров КРТ, либо по ним принято официальное решение о включении в программу.

Такой подход позволяет синхронизировать развитие разных типов застройки и формировать более сбалансированную городскую среду, где жильё, рабочие места и сервисы развиваются одновременно.

Градостроительный потенциал программы

В министерстве жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма уточнили параметры программы.

"Планируемый общий градостроительный потенциал — 11 489,2 тыс. кв. м (8 452,8 тыс. кв. м — жилая застройка, 3 045,4 тыс. кв. м — нежилая застройка)", — сообщили в ведомстве.

Реализация проектов КРТ рассматривается региональными властями как один из ключевых инструментов обновления застроенных территорий, повышения качества городской среды и рационального использования земельных участков.

