Запас хода — 1200 км, но это не главное: этот внедорожник готов покорять и небо

Fangchengbao TAI 3 2025 от китайского автогиганта BYD — это не просто очередной внедорожник, а новая эра в автопутешествиях. Впервые в мире автомобиль выходит на рынок с интегрированным дроном — не как аксессуар, а как часть заводской комплектации. Теперь съёмка с воздуха, видеонаблюдение и картографирование становятся столь же простыми, как включить фары.

В небо — одним нажатием

Главная фишка TAI 3 — встроенный дрон, скрытый в выдвижной капсуле на крыше. Управление полётом осуществляется прямо с центральной консоли: одним касанием водитель может отправить дрон в разведку, начать трансляцию или построить маршрут на основе съёмки.

Характеристики впечатляют: до 150 метров высоты, до 25 минут полёта и камера высокого разрешения, позволяющая видеть окружающую местность с новых ракурсов. Дрон станет особенно полезен в экспедициях, путешествиях и чрезвычайных ситуациях.

Мощь, которой хватит и на асфальт, и на пустыню

Сердце TAI 3 — гибридная силовая установка DMO с мощностью более 680 л. с. Благодаря полному приводу и интеллектуальному управлению моментом, внедорожник разгоняется до 100 км/ч всего за 4,8 секунды. А запас хода до 1200 километров делает его подходящим как для городских дорог, так и для суровых природных условий.

"Этот автомобиль задуман как универсальный инструмент для тех, кто не боится уйти далеко за горизонт", — подчёркивают разработчики.

Когда дрон — не игрушка, а часть автомобиля

Интеграция беспилотника с мультимедийной системой делает управление простым и интуитивным. Дрон способен действовать в трёх режимах: следовать за машиной, летать по заданной траектории или картографировать местность в автономном режиме. Искусственный интеллект, поддержка облачных обновлений и синхронизация с мобильными приложениями превращают его в личного спутника водителя.

Внедорожник как экосистема

Fangchengbao TAI 3 — это не просто автомобиль, а платформа взаимодействия с внешним миром. Он словно собрал в себе всё: мощность спорткара, выносливость экспедиционной техники и возможности современной аэроразведки.

Дизайн модели — прямоугольный, мускулистый, с чёткими углами — отсылает к военной технике, но с новым смыслом: теперь покорение природы выходит за пределы земли.

Кто стоит за Fangchengbao

Суббренд Fangchengbao появился в 2023 году как часть стратегии BYD по выводу на рынок премиальных и технологичных моделей. Название сочетает в себе два слова: "уравнение" и "леопард" — символ расчёта и силы.

TAI 3 стал дебютной моделью марки и сразу заявил о себе как о революционере. Не концепт, не прототип — серийный автомобиль, в котором реализована идея "крылатого внедорожника" уже сегодня.