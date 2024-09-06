Продюсер Пригожин назвал терроризмом мошенничество с жильём и рассказал, как обокрали его тещу

Иосиф Пригожин, известный продюсер, рассказал о своём личном опыте борьбы с мошенниками. Он вспомнил, как его первую тещу обманули и выселили из её собственной квартиры.
Этот случай напомнил ему о ситуации, в которой оказалась певица Лариса Долина, ставшая жертвой мошенников и потерявшая квартиру и деньги. Пригожин отметил, что борьба с мошенниками — сложная задача.
Он видит два пути решения этой проблемы. Первый — нарушить закон и взять ситуацию в свои руки. Второй — следовать закону, но тогда часто закон не защищает потерпевших.
Пригожин привёл пример своей первой тещи, которую без её ведома выписали из квартиры. Её квартира находилась в Чертаново. Однажды женщина вернулась домой, но не смогла войти, потому что ключ не подходил к замку.
Продюсер уверен, что рано или поздно он найдёт преступников. Но пока никто не защитил его бывшую тещу.
Пригожин считает, что мошенничество, особенно в отношении пожилых людей и детей, должно быть приравнено к терроризму. Он призывает к более жёстким мерам по борьбе с этим видом преступности.
Фото: Wikimedia Commons/ RBairamov (Creative Commons 4.0)
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