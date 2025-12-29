ДМС выходит из тени: почему умеренный рост медстрахования важен для всей страны

Российский страховой рынок в 2026 году может перейти в фазу ускоренного роста: аналитики ожидают прибавку в двузначных значениях, несмотря на осторожность бизнеса и замедление кредитной активности в текущем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). По прогнозу, объем страховых премий в стране увеличится на 15% и достигнет 4,47 трлн рублей, а главными драйверами станут некредитное страхование жизни и автострахование.

Рынок может прибавить 577 млрд рублей за год

АКРА оценивает, что рост страхового рынка в 2026 году составит 577 млрд рублей. Ключевой вклад внесут два сегмента. Некредитное страхование жизни, по расчетам агентства, вырастет на 16% (плюс 335 млрд рублей). Автострахование, включая ОСАГО и каско, прибавит 15-16%, что эквивалентно 104 млрд рублей.

В АКРА связывают усиление автострахования с повышением тарифов по ОСАГО и удорожанием каско, а также с возможным оживлением автокредитования на фоне ожидаемого снижения ключевой ставки. Таким образом, рынок будет расти не только за счет расширения спроса, но и под давлением затрат, которые перераспределяются в тарифах.

Кредитное страхование жизни возвращается, но после просадки

Отдельно в прогнозе отмечается возможное восстановление кредитного страхования жизни. В 2026 году сегмент может вырасти на 35% и достигнуть 75 млрд рублей. Параллельно страхование от несчастных случаев, по оценке АКРА, прибавит 15% и выйдет на 192 млрд рублей.

"Общий прирост премий в этих сегментах составит около 44 млрд руб. (на 20%), что вновь сделает их драйверами рынка в 2026 году", — подчеркнули в АКРА.

Однако агентство ожидает, что по итогам 2025 года эти направления, наоборот, сократятся: суммарные потери могут составить 22 млрд рублей из-за снижения кредитной активности на фоне жесткой денежно-кредитной политики.

ДМС и имущественное страхование: умеренное восстановление

Сегмент добровольного медицинского страхования в 2026 году, как следует из исследования, может вернуться к росту. Премии по ДМС ожидаются на уровне 342 млрд рублей, что соответствует прибавке примерно 7% год к году. Это умеренная динамика, но она важна для рынка, поскольку ДМС традиционно считается одним из устойчивых и социально чувствительных видов страхования.

Премии по страхованию имущества граждан, согласно прогнозу, в 2025 году составят 144 млрд рублей, а в 2026-м могут вырасти до 158 млрд рублей. Имущество предприятий по итогам 2025 года оценивается в 165 млрд рублей, а в следующем году — 185 млрд рублей, что указывает на постепенное расширение корпоративного сегмента.

Автострахование: рост тарифов и "видеофиксация" без ОСАГО

АКРА отмечает, что в 2025 году в автостраховании сохранятся низкие темпы: объем премий по ОСАГО ожидается на уровне 339 млрд рублей (рост 2%), автокаско — 339 млрд рублей (рост 5%), ДСАГО — 5,9 млрд рублей. Слабая динамика объясняется тем, что авторынок демонстрирует снижение: продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2025 году оцениваются в 1,4 млн штук, что на 15% меньше год к году.

В 2026 году, по прогнозу агентства, темпы прироста автострахования ускорятся до 15-16%. Премии по ОСАГО могут составить 393 млрд рублей, по каско — 390 млрд рублей, по ДСАГО — 6,8 млрд рублей. Среди факторов роста АКРА называет снижение среднегодовой ключевой ставки до 13,5-14,5%, что способно поддержать автокредитование и продажи, а также продолжение роста среднего размера убытка, вынуждающего страховщиков повышать цены. Дополнительным драйвером может стать видеофиксация автомобилей без ОСАГО, которая приведет к росту количества оформленных полисов.

Проникновение страхования растет, но остается ниже мирового уровня

Исследование фиксирует постепенный рост проникновения страхования в экономику. По итогам 2024 года отношение страховых премий к ВВП увеличилось до 1,85%. При реализации прогноза АКРА показатель может достичь 2%, однако даже в этом случае он будет заметно уступать среднемировому уровню — около 7%.

При этом АКРА оценивает, что общий объем страховых премий по итогам 2025 года составит 3,89 трлн рублей, что соответствует росту на 5% год к году. Основными точками роста в текущем году, по данным агентства, останутся некредитное страхование жизни и страхование имущества.