Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Бизнесмен рассчитывает деньги
Бизнесмен рассчитывает деньги
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Экономика
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:41

Инвестиции в обёртке страховки: как компании превращают полисы в финансовый инструмент будущего

Страхование жизни станет драйвером рынка в 2026 году — Уфимцев

Страховой рынок России входит в 2026 год с уже сформировавшимся набором точек роста, которые во многом определят его динамику. Речь идет не о резкой смене приоритетов, а о развитии направлений, которые в последние годы показали наибольшую устойчивость и интерес со стороны клиентов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на интервью главы Всероссийского союза страховщиков.

Ключевые драйверы рынка

Глава ВСС Евгений Уфимцев отметил, что в 2026 году основными драйверами страхового рынка останутся страхование жизни и инвестиционно-накопительные продукты. Эти сегменты продолжают привлекать клиентов, ориентированных не только на защиту рисков, но и на долгосрочное финансовое планирование.

"Основные драйверы — те же. В первую очередь это страхование жизни, различные инвестиционно-накопительные продукты плюс запуск долевого страхования жизни", — сказал глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.

Отдельно он выделил запуск долевого страхования жизни, который рассматривается как новое направление, способное расширить линейку предложений на рынке.

Медицинское страхование и имущество

На втором месте по темпам развития, по словам Уфимцева, находится добровольное медицинское страхование. Этот сегмент демонстрировал уверенный рост в первой половине 2025 года, хотя во втором полугодии динамика могла несколько замедлиться. Тем не менее ДМС остается одним из наиболее стабильных и востребованных продуктов.

Помимо этого, фиксируется рост в сегменте имущественного немоторного страхования. Он компенсирует часть колебаний в других направлениях и поддерживает общий объем рынка, несмотря на разнонаправленные тенденции.

Ситуация в моторных видах страхования

В моторных видах страхования, включая ОСАГО, наблюдается определенное снижение. Глава ВСС связал это с тем, что страховые компании за последний год, несмотря на рост средней выплаты по ОСАГО, сократили среднюю премию по годовым договорам. Такая политика оказалась выгодной для клиентов, но повлияла на совокупные сборы.

По оценке Уфимцева, при текущих условиях общий объем сборов в моторном сегменте вряд ли продемонстрирует рост. В результате структура страхового рынка в 2026 году будет все больше смещаться в сторону долгосрочных и накопительных продуктов, а также сервисных видов страхования.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Материнский капитал проиндексируют на 6,8 процентов с 1 февраля 2026 года — Панеш вчера в 7:46
Бюджетные миллиарды на семьи: как 567 миллиардов рублей изменят жизнь получателей маткапитала

С февраля 2026 года материнский капитал в России вырастет почти на 7%. Власти рассказали, сколько семей смогут воспользоваться обновлённой мерой поддержки.

Читать полностью » Снижение ставок подтолкнуло россиян искать альтернативу банковским вкладам — Спинка вчера в 7:39
Замораживать деньги стало опасно: в условиях нестабильности россияне выбирают накопительные счета

Снижение ставок заставляет россиян искать замену вкладам. Эксперт рассказал, какие финансовые инструменты могут оказаться выгоднее в 2026 году.

Читать полностью » Николай Масликов: рынок коксующегося угля может начать восстанавливаться в 2026 году вчера в 6:34
Продажи просели, выручка сжалась, перспективы изменились: коксующийся уголь переходит в режим выживания

Рынок коксующегося угля может начать восстановление в 2026 году, но сдержанный экспорт и давление Китая меняют расстановку сил.

Читать полностью » Экономика России выходит из фазы перегрева — экономист Еремкин 06.01.2026 в 15:45
Инфляцию притормозили, рецессию обошли: экономика России вышла на неожиданную траекторию

Российская экономика в 2025 году избежала рецессии и замедлила инфляцию, но рост оказался неоднородным и зависимым от решений ЦБ и бюджета.

Читать полностью » Венесуэла использует криптовалюты для защиты госактивов — Cryptopolitan 06.01.2026 в 15:39
Санкции не сработали: Венесуэлу заподозрили в создании гигантского биткоин-резерва

Венесуэлу заподозрили в создании скрытого криптовалютного резерва из сотен тысяч биткоинов, который мог формироваться за счёт нефти и золота.

Читать полностью » Вьюгин: Биткоин не станет альтернативой золоту в ближайшие годы 06.01.2026 в 9:23
Биткоин как вызов старым системам: как криптовалюта борется с инфляцией, но теряет стабильность

Биткоин не заменит золото в ближайшие годы, несмотря на свою конечную эмиссию, считает экс-первый зампред Банка России Олег Вьюгин.

Читать полностью » Налоговый кешбэк для семей с детьми начнет действовать с января 2026 года — РИАН 06.01.2026 в 9:19
Доход в 106 тысяч и двое детей: вот кому государство вернет часть подоходного налога

С января 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут вернуть часть НДФЛ: "налоговый кешбэк" зависит от дохода и состава семьи.

Читать полностью » Январский бюджет требует планирования на 4-6 недель — финансист Писарев 06.01.2026 в 9:16
Финансовый эксперт раскрыл схему: как выйти из минуса и снова откладывать 10% уже в этом месяце

Финансист объяснил, как вернуть контроль над деньгами после праздников: пять шагов помогут за несколько недель выйти из "финансового тумана".

Читать полностью »

Новости
ДФО
В Амурской области привлекут 35 врачей и медсестер в 2026 — Орлов
Красота и здоровье
Учителя имеют право требовать справку после болезни ребенка — Болотова
Туризм
Рост внутреннего туризма в России замедлится в 2026 году — АТОР
Наука
Люди считающие мир несправедливым чаще верят в теории заговора — Фурнхам
Общество
Алгоритмы маркетплейсов будут чаще рекомендовать отечественные товары — Алиханов
Общество
Стоимость пенсионного коэффициента выросла до 156,76 рубля — ПФР
Туризм
Температура воды в ОАЭ летом достигает 38 градусов — Калашников
ДФО
Жители Хабаровского края массово встречали Новый год в Китае — ГТРК
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet