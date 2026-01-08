Инвестиции в обёртке страховки: как компании превращают полисы в финансовый инструмент будущего

Страховой рынок России входит в 2026 год с уже сформировавшимся набором точек роста, которые во многом определят его динамику. Речь идет не о резкой смене приоритетов, а о развитии направлений, которые в последние годы показали наибольшую устойчивость и интерес со стороны клиентов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на интервью главы Всероссийского союза страховщиков.

Ключевые драйверы рынка

Глава ВСС Евгений Уфимцев отметил, что в 2026 году основными драйверами страхового рынка останутся страхование жизни и инвестиционно-накопительные продукты. Эти сегменты продолжают привлекать клиентов, ориентированных не только на защиту рисков, но и на долгосрочное финансовое планирование.

"Основные драйверы — те же. В первую очередь это страхование жизни, различные инвестиционно-накопительные продукты плюс запуск долевого страхования жизни", — сказал глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.

Отдельно он выделил запуск долевого страхования жизни, который рассматривается как новое направление, способное расширить линейку предложений на рынке.

Медицинское страхование и имущество

На втором месте по темпам развития, по словам Уфимцева, находится добровольное медицинское страхование. Этот сегмент демонстрировал уверенный рост в первой половине 2025 года, хотя во втором полугодии динамика могла несколько замедлиться. Тем не менее ДМС остается одним из наиболее стабильных и востребованных продуктов.

Помимо этого, фиксируется рост в сегменте имущественного немоторного страхования. Он компенсирует часть колебаний в других направлениях и поддерживает общий объем рынка, несмотря на разнонаправленные тенденции.

Ситуация в моторных видах страхования

В моторных видах страхования, включая ОСАГО, наблюдается определенное снижение. Глава ВСС связал это с тем, что страховые компании за последний год, несмотря на рост средней выплаты по ОСАГО, сократили среднюю премию по годовым договорам. Такая политика оказалась выгодной для клиентов, но повлияла на совокупные сборы.

По оценке Уфимцева, при текущих условиях общий объем сборов в моторном сегменте вряд ли продемонстрирует рост. В результате структура страхового рынка в 2026 году будет все больше смещаться в сторону долгосрочных и накопительных продуктов, а также сервисных видов страхования.