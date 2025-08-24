Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:29

Еще вчера лидировал по мошенничеству, а сегодня уже "желтый": как Дагестану удалось изменить статус по ОСАГО

Дагестан вышел из "красной" зоны по ОСАГО — данные Банка России

Можно ли регион, еще недавно считавшийся одним из самых рискованных по ОСАГО, вывести из "красной" зоны? Опыт Дагестана показывает, что да. Республика, долгое время удерживавшаяся в числе лидеров по подозрительным выплатам, наконец перешла в "желтую" категорию.

Об этом свидетельствуют данные свежего мониторинга региональных рисков мошенничества по ОСАГО, опубликованного Банком России 22 августа. Теперь в "красной" зоне остаются всего два региона страны.

Дагестан покидает список лидеров по рискам

Еще в середине прошлого года "красная" зона включала сразу четыре субъекта РФ. Сегодня ситуация изменилась: Дагестан удалось вывести в "желтый" уровень, где сохраняются определенные проблемы, но риски уже не критичны.

Центробанк указывает, что улучшение позиций региона стало результатом сокращения числа спорных выплат и более сбалансированной динамики показателей.

Где ситуация остается сложной

Совсем иначе обстоят дела в Республике Ингушетия. Там показатели по-прежнему остаются рекордными для всей страны. Средняя страховая выплата за год выросла на 35,9% — с 184 тыс. до 250,1 тыс. рублей. Это в 2,4 раза выше среднероссийского уровня. Частота страховых случаев тоже поднялась: с 7,7% до 8,3%. Для сравнения — это ровно в два раза выше общероссийского показателя.

"Ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной. Рост ключевых параметров указывает на высокую вероятность недобросовестных действий", — говорится в отчете Банка России.

Не лучше обстоят дела и в Новосибирской области. Там средняя выплата увеличилась почти на четверть — с 124,5 тыс. до 155,5 тыс. рублей. Это на 49% выше общероссийского уровня. Хотя частота страховых случаев снизилась на 0,3 п. п., она все равно остается слишком высокой — 5,9% (на 41% больше среднего по стране).

Кто вышел из "красной" зоны раньше

Еще в июне 2025 года Банк России сообщил, что Карачаево-Черкесская и Чеченская республики исключены из "красного" списка. На общем фоне эта тенденция выглядит устойчивой: постепенно регионы переходят в более "безопасные" зоны.

Интересно, что за последний год в "зеленую" зону попали Москва, Забайкальский край, Амурская область, Чукотский автономный округ, а также республики Хакасия, Бурятия и Саха (Якутия). В то же время Республика Марий Эл и Камчатский край, напротив, ухудшили позиции — из "зеленой" зоны они переместились в "желтую".

Баланс выплат и премий

Отдельное внимание ЦБ обращает на дисбаланс выплат и премий в "красной" зоне. На эти регионы приходится лишь 2,1% всех сборов страховых премий в России, но при этом 4,2% от общего объема выплат. Такой перекос, как отмечают эксперты, указывает на "реализацию высоких рисков противоправной активности".

