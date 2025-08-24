Еще вчера лидировал по мошенничеству, а сегодня уже "желтый": как Дагестану удалось изменить статус по ОСАГО

Можно ли регион, еще недавно считавшийся одним из самых рискованных по ОСАГО, вывести из "красной" зоны? Опыт Дагестана показывает, что да. Республика, долгое время удерживавшаяся в числе лидеров по подозрительным выплатам, наконец перешла в "желтую" категорию.

Об этом свидетельствуют данные свежего мониторинга региональных рисков мошенничества по ОСАГО, опубликованного Банком России 22 августа. Теперь в "красной" зоне остаются всего два региона страны.

Дагестан покидает список лидеров по рискам

Еще в середине прошлого года "красная" зона включала сразу четыре субъекта РФ. Сегодня ситуация изменилась: Дагестан удалось вывести в "желтый" уровень, где сохраняются определенные проблемы, но риски уже не критичны.

Центробанк указывает, что улучшение позиций региона стало результатом сокращения числа спорных выплат и более сбалансированной динамики показателей.

Где ситуация остается сложной

Совсем иначе обстоят дела в Республике Ингушетия. Там показатели по-прежнему остаются рекордными для всей страны. Средняя страховая выплата за год выросла на 35,9% — с 184 тыс. до 250,1 тыс. рублей. Это в 2,4 раза выше среднероссийского уровня. Частота страховых случаев тоже поднялась: с 7,7% до 8,3%. Для сравнения — это ровно в два раза выше общероссийского показателя.

"Ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной. Рост ключевых параметров указывает на высокую вероятность недобросовестных действий", — говорится в отчете Банка России.

Не лучше обстоят дела и в Новосибирской области. Там средняя выплата увеличилась почти на четверть — с 124,5 тыс. до 155,5 тыс. рублей. Это на 49% выше общероссийского уровня. Хотя частота страховых случаев снизилась на 0,3 п. п., она все равно остается слишком высокой — 5,9% (на 41% больше среднего по стране).

Кто вышел из "красной" зоны раньше

Еще в июне 2025 года Банк России сообщил, что Карачаево-Черкесская и Чеченская республики исключены из "красного" списка. На общем фоне эта тенденция выглядит устойчивой: постепенно регионы переходят в более "безопасные" зоны.

Интересно, что за последний год в "зеленую" зону попали Москва, Забайкальский край, Амурская область, Чукотский автономный округ, а также республики Хакасия, Бурятия и Саха (Якутия). В то же время Республика Марий Эл и Камчатский край, напротив, ухудшили позиции — из "зеленой" зоны они переместились в "желтую".

Баланс выплат и премий

Отдельное внимание ЦБ обращает на дисбаланс выплат и премий в "красной" зоне. На эти регионы приходится лишь 2,1% всех сборов страховых премий в России, но при этом 4,2% от общего объема выплат. Такой перекос, как отмечают эксперты, указывает на "реализацию высоких рисков противоправной активности".