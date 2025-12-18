Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина стоит радом со сломанной машиной
Мужчина стоит радом со сломанной машиной
© Designed by Freepik by gpointstudio is licensed under Public domain
Главная / Россия
Иван Рогов Опубликована сегодня в 21:11

20 тысяч за полис и ни одной аварии — водители Новосибирска требуют справедливости

Новосибирскую область отнесли к красной зоне по ОСАГО — аналитики

Новосибирск оказался в центре внимания из-за ситуации, при которой обычное оформление полиса ОСАГО превращается в серьёзную финансовую нагрузку. Регион получил неофициальный статус "столицы автоподстав" — и это уже отражается не только на местных водителях, но и на страховом рынке страны в целом. Об этом свидетельствуют данные, представленные Центробанком России.

Регион в красной зоне страховых рисков

По оценке Центробанка, Новосибирская область входит в так называемую красную зону по рискам мошенничества в сфере автострахования. Регулятор зафиксировал здесь аномально высокий уровень повторных страховых случаев по ОСАГО. Этот показатель в регионе оказался в 3,8 раза выше среднероссийского, что автоматически влияет на расчёт территориального коэффициента.

Именно этот коэффициент стал ключевым фактором резкого роста стоимости полисов. К декабрю цена ОСАГО для новосибирских автомобилистов начала доходить до 18-20 тысяч рублей, что значительно превышает привычные для большинства регионов значения. При этом повышение тарифов в одном из крупнейших субъектов страны отражается и на общей стоимости полисов по России.

Последствия для добросовестных водителей

Особое недовольство у жителей вызывает тот факт, что рост цен затрагивает прежде всего добросовестных автомобилистов. Несмотря на репутацию региона как проблемного с точки зрения автоподстав, Новосибирская область одновременно входит в число лидеров по количеству водителей, которые не попадали в аварии на протяжении десяти лет.

Местные общественники подчёркивают, что в итоге финансовую ответственность за мошеннические схемы несут те, кто не имеет к ним никакого отношения. По их мнению, система коэффициентов не учитывает индивидуальную историю вождения и фактически перекладывает последствия преступной активности на законопослушных граждан.

Обращения к федеральным властям

На фоне роста тарифов жители региона начали обращаться на "Прямую линию" с Владимиром Путиным. Люди заявляют, что больше не готовы оплачивать последствия схем, к которым они не причастны. В обращениях подчёркивается, что проблема автоподстав в регионе существует давно, однако, по мнению заявителей, реакции со стороны правоохранительных и контролирующих органов недостаточно.

Общественники настаивают, что без системных мер по борьбе с мошенничеством нагрузка на автомобилистов будет только расти, а Новосибирск продолжит оставаться примером того, как локальная проблема влияет на федеральный страховой рынок.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Иностранца оштрафовали на 1,3 млн рублей за попытку вывоза 100 кг лососёвой икры — ДВ-РОСС сегодня в 15:27
Икра пошла не туда: чем закончилась попытка вывезти деликатес через границу

Иностранца оштрафовали на 1,3 млн рублей за попытку вывезти 100 кг лососёвой икры и дать взятку таможеннику на границе в ЕАО.

Читать полностью » В Крыму создадут сеть круглогодичных курортов — гендиректор Волченко сегодня в 13:00
Не просто курорт, а перезапуск полуострова: в Крыму запускают проект госмасштаба

В Крыму представили детали проекта "Золотые пески России": круглогодичный курорт, новая инфраструктура и сохранение исторического наследия.

Читать полностью » Более 90 чрезвычайных ситуаций пережил Крым за 12 лет — глава Крыма Аксёнов сегодня в 12:56
Испытания шли одно за другим: Крым стал рекордсменом по чрезвычайным ситуациям

Глава Крыма рассказал о более чем 90 чрезвычайных ситуациях за 12 лет и назвал пережитые испытания частью судьбы полуострова.

Читать полностью » В Крыму сохраняются риски перебоев с топливом — Аксёнов сегодня в 12:21
Топливо стало уязвимой точкой: Крым признали регионом повышенного риска

Власти Крыма признали риски перебоев с топливом, но заявили о максимальных мерах поддержки и сознательной информационной закрытости.

Читать полностью » Краснодарский край вошел в топ регионов по автокредитам при высоких отказах — ОКБ сегодня в 12:16
Банки сказали нет чаще, чем когда-либо: автокредиты на Кубани ушли в режим фильтра

Автокредитование в России в ноябре сократилось почти на пятую часть, а Краснодарский край вошел в число лидеров по выдачам и одновременно — по отказам.

Читать полностью » В Кубани зафиксировали 688 погибших дельфинов — Центр Дельфа сегодня в 12:07
Катастрофа ушла под воду, но последствия всплывают: Чёрное море не молчит

После разлива мазута в Керченском проливе на побережье Краснодарского края зафиксированы сотни погибших китообразных, и экологи предупреждают о возможных отложенных последствиях.

Читать полностью » На Кубани внедряют плазменную сушку продуктов — кандидат наук Шорсткий сегодня в 11:59
Не огонь и не холод: на Кубани нашли третий способ обрабатывать продукты

В КубГТУ разрабатывают оборудование для обработки пищевого сырья низкотемпературной плазмой — технология может повысить качество сушёных продуктов и снизить энергозатраты.

Читать полностью » Средняя цена ОСАГО на Кубани снизилась на 25% — глава РСА Уфимцев сегодня в 11:55
Полисов стало больше, денег — меньше: рынок ОСАГО на Кубани пошёл против логики

В Краснодарском крае число договоров ОСАГО за год выросло на полмиллиона, но средняя цена полиса снизилась почти на четверть.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Аккумуляторы гаджетов в машине зимой теряют до 50% ёмкости при −20 °C — автоэксперты
Еда
Яичный ликёр советуют добавлять в овсянку из-за корицы гвоздики и муската — Tasting Table
Наука
Палеонтологи обнаружили крупнейшее скопление дюгоней в Катаре — PeerJ
Туризм
Новый год на курортах Египта проходит внутри отелей без уличных праздников — автор канала Египет и окрестности
Спорт и фитнес
Физическая активность без еды повысила сжигание жира — Femina
Мир
Суд приговорил врача Фредерика Пешье к пожизненному заключению — The Guardian
Общество
В квитанции за ЖКУ обязаны указывать основание перерасчёта — директор Вепрецкая
Общество
Семьи могут посещать культурные мероприятия бесплатно — председатель РОО Клименко
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet