20 тысяч за полис и ни одной аварии — водители Новосибирска требуют справедливости

Новосибирск оказался в центре внимания из-за ситуации, при которой обычное оформление полиса ОСАГО превращается в серьёзную финансовую нагрузку. Регион получил неофициальный статус "столицы автоподстав" — и это уже отражается не только на местных водителях, но и на страховом рынке страны в целом. Об этом свидетельствуют данные, представленные Центробанком России.

Регион в красной зоне страховых рисков

По оценке Центробанка, Новосибирская область входит в так называемую красную зону по рискам мошенничества в сфере автострахования. Регулятор зафиксировал здесь аномально высокий уровень повторных страховых случаев по ОСАГО. Этот показатель в регионе оказался в 3,8 раза выше среднероссийского, что автоматически влияет на расчёт территориального коэффициента.

Именно этот коэффициент стал ключевым фактором резкого роста стоимости полисов. К декабрю цена ОСАГО для новосибирских автомобилистов начала доходить до 18-20 тысяч рублей, что значительно превышает привычные для большинства регионов значения. При этом повышение тарифов в одном из крупнейших субъектов страны отражается и на общей стоимости полисов по России.

Последствия для добросовестных водителей

Особое недовольство у жителей вызывает тот факт, что рост цен затрагивает прежде всего добросовестных автомобилистов. Несмотря на репутацию региона как проблемного с точки зрения автоподстав, Новосибирская область одновременно входит в число лидеров по количеству водителей, которые не попадали в аварии на протяжении десяти лет.

Местные общественники подчёркивают, что в итоге финансовую ответственность за мошеннические схемы несут те, кто не имеет к ним никакого отношения. По их мнению, система коэффициентов не учитывает индивидуальную историю вождения и фактически перекладывает последствия преступной активности на законопослушных граждан.

Обращения к федеральным властям

На фоне роста тарифов жители региона начали обращаться на "Прямую линию" с Владимиром Путиным. Люди заявляют, что больше не готовы оплачивать последствия схем, к которым они не причастны. В обращениях подчёркивается, что проблема автоподстав в регионе существует давно, однако, по мнению заявителей, реакции со стороны правоохранительных и контролирующих органов недостаточно.

Общественники настаивают, что без системных мер по борьбе с мошенничеством нагрузка на автомобилистов будет только расти, а Новосибирск продолжит оставаться примером того, как локальная проблема влияет на федеральный страховой рынок.