осаго
осаго
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:28

Страховка на пороховой бочке: что происходит с ОСАГО в Ингушетии и Чечне — и чем это обернётся для остальных

РСА: в Ингушетии и Дагестане выплаты по ОСАГО превышают сборы страховщиков

В России усиливается внимание к проблеме страхового мошенничества в сфере ОСАГО. Эксперты предупреждают: если тенденция не изменится, автомобилисты могут столкнуться с ростом тарифов на обязательное страхование.

Российский союз автостраховщиков (РСА) выделил десять регионов, где риск мошеннических схем особенно высок. При этом в официальном списке Банка России лишь два субъекта числятся в "красной зоне" — Ингушетия и Новосибирская область. Однако сами страховщики считают, что проблемных территорий гораздо больше.

"В лучшем случае страховщики здесь работают в ноль", — отметил директор по защите активов РСА Сергей Ефремов.

По его словам, наиболее уязвимой остаётся территория Северного Кавказа. В Ингушетии, Чечне, Дагестане, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии объём выплат по ОСАГО зачастую превышает сумму страховых сборов. Если тенденция сохранится, компаниям придётся пересматривать политику ценообразования.

Почему мошенничество растёт

Главная причина — слабый контроль за фиктивными страховыми случаями. В некоторых регионах фиксируются схемы с "постановочными" авариями и завышенными суммами ущерба. Отсутствие развитой системы видеонаблюдения только облегчает задачу злоумышленникам.

Кроме того, в отдалённых районах редко обновляются базы страховых историй, а эксперты сталкиваются с давлением со стороны клиентов, требующих необоснованных выплат. Это создаёт цепочку убытков, из-за которых страховщики теряют устойчивость.

Возможные последствия для автовладельцев

Если уровень мошенничества останется прежним, Центробанк может ввести региональные коэффициенты, которые повысят стоимость полисов. Об этом предупредил президент РСА и Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.

"Центробанк уже готовит документ, предусматривающий введение дополнительного коэффициента для регионов с повышенным риском мошенничества", — заявил он.

Фактически это означает, что жители "опасных" регионов будут платить за ОСАГО дороже, чем те, где ситуация под контролем.

Сравнение регионов по уровню мошенничества

Регион Уровень риска Средний коэффициент безаварийности
Москва Низкий 51% водителей с максимальным КБМ
Санкт-Петербург Низкий 49%
Екатеринбург Низкий 48%
Ингушетия Очень высокий менее 20%
Чечня Высокий около 25%
Дагестан Высокий 27%

Как снизить риск для себя

  1. Проверяйте страховую компанию в реестре ЦБ РФ.

  2. Не соглашайтесь на оформление полиса через посредников без лицензии.

  3. Храните видеозаписи ДТП и используйте видеорегистратор с облачным хранилищем.

  4. При малейших сомнениях обращайтесь напрямую в офис страховщика, а не к выездным "оценщикам".

Эти простые шаги помогают избежать участия в схемах, которые в итоге ведут к росту тарифов для всех.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: оформление полиса через неизвестный сайт.
Последствие: полис может оказаться фальшивым, а водитель — без защиты.
Альтернатива: покупка через личный кабинет страховой компании или портал "Госуслуги".

Ошибка: передача документов третьим лицам.
Последствие: использование данных в мошеннических схемах.
Альтернатива: предоставлять копии только по защищённым каналам.

Ошибка: подача фиктивного заявления о ДТП.
Последствие: административное и уголовное наказание.
Альтернатива: законное урегулирование убытков с использованием европротокола.

Часто задаваемые вопросы

Как узнать, есть ли у региона повышенный риск?
РСА публикует обновлённые рейтинги, а ЦБ РФ указывает коэффициенты при расчёте тарифа.

Можно ли повлиять на коэффициент самостоятельно?
Да, за безаварийную езду водителю присваивается скидка до 50%.

Что делать, если страховщик отказал в выплате?
Обратиться в Центробанк или РСА с жалобой, приложив фото- и видеофиксацию.

Мифы и правда о страховании

Миф 1. ОСАГО всегда покрывает любые повреждения.
Правда: полис компенсирует ущерб только пострадавшей стороне, а не виновнику ДТП.

Миф 2. Можно оформить фиктивную аварию и получить выплату.
Правда: страховые компании отслеживают такие случаи через базу РСА, и за это грозит уголовная ответственность.

Миф 3. Чем старше автомобиль, тем выше тариф.
Правда: стоимость полиса зависит не от возраста машины, а от региона, стажа и КБМ водителя.

Исторический контекст

ОСАГО появилось в России в 2003 году. Тогда полис стоил около 1200 рублей, и система была проста. За два десятилетия рынок вырос в десятки раз, но вместе с ним вырос и масштаб мошенничества. Первые громкие дела о фиктивных ДТП начали расследовать уже в 2006 году, а с развитием цифровизации появились новые схемы — от подделки QR-кодов до подставных экспертиз.

3 интересных факта

• Более 80% заявлений о выплатах сегодня подаются онлайн.
• В 2024 году количество "автоподстав" снизилось на 12% благодаря видеорегистраторам.
• Средняя выплата по ОСАГО составляет около 112 тысяч рублей.

